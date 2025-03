LIVESTREAM: Favorieten misrekenen zich helemaal op vroege vlucht, Lotte Claes krijgt gouden kans op zege in de Omloop

Erelijst

De vorige 19 edities van de Omloop bij de vrouwen hebben ons 15 verschillende laureaten opgeleverd. Marianne Vos (Ned) was vorig jaar de laatste.



Dat was niet de enige keer dat de Omloop Nederlands gekleurd was. Onze noorderburen wonnen maar liefst 12 keer.



Recordhouders daarbij zijn Annemiek van Vleuten (2022, 2020), Anna van der Breggen (2021, 2015) en Suzanne de Goede (2009, 2006) met elk twee zeges. Ook de Zweedse Emma Johansson kreeg dit voor elkaar.



De enige Belgische die de Omloop al won, was wereldkampioene Lotte Kopecky in 2023.



Vandaag staat maar één laureate aan de start in Gent: de Australische Tiffany Cromwell (Canyon/SRAM).