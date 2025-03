Belgische triomf in de Omloop van de misrekening: Lotte Claes rondt vroege vlucht af, peloton zet zichzelf voor schut

Een scenario waar vrijwel niemand rekening mee had gehouden: Lotte Claes (31) heeft de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen na een bizarre koers. Claes schoof mee in de vroege vlucht, die veel te veel speelruimte kreeg van een pokerend peloton. De favorieten kwamen veel te laat, Claes klopte haar medevluchster Aurela Nerlo na een ellenlange sprint. Het is de eerste zege uit haar carrière.

Winnaar van de dag : Toen ze bij de start aanging, hield niemand er rekening mee. Zij zelf ongetwijfeld ook niet. Maar Lotte Claes profiteerde optimaal van een misrekening in het peloton, om haar 1e zege te boeken na een vlucht van 124 km. Indrukwekkend. Verliezer van de dag : Een misrekening van formaat. Anders kunnen we het niet noemen. Het peloton, met alle favorieten in, hield geen rekening met de vroege vlucht. En dat bleek een kapitale fout. Pieterse, die uiteindelijk 3e werd, zal nog een paar keer goed vloeken. Opvallend : Claes is pas de 2e Belgische die in 20 jaar de Omloop bij de vrouwen kan winnen. Haar voorgangster Lotte Kopecky werd dat jaar ook wereldkampioene. Zeg nooit nooit, is nog maar eens gebleken vandaag.

Lotte Claes is de verrassing van de dag. Na Wærenskjold bij de mannen, deed onze 31-jarige landgenote in de 20e editie van de Omloop Het Nieuwsblad bij de vrouwen nog straffer.



Al snel in de koers ging zij er samen met vier andere metgezellen vandoor: Mieke Dockx (Lotto), Julie Stockman (DD Group), Aurela Nerlo (Winspace Orange Seal) en Elena Pirrone (Roland).



Een ongevaarlijke, lange vlucht leek het. En zo dacht het peloton er ook over. Zij lieten de vijf een voorsprong van 14 minuten bij elkaar rijden.



Een gat dat in de finale nog wel wordt dichtgereden, toch?

Neen, bleek het antwoord. Terwijl iedereen keek naar Demi Vollering (FDJ-Suez) en Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) misrekenden ze zich volledig op het sterke duo Claes-Nerlo.

Zij hielden hun vlucht van meer dan 120 km vol tot op de streep. De Poolse gaf onderweg de beste indruk, maar stuitte aan de meet in Ninove op een bijzondere veerkrachtige Claes.



Na een lange sprint, is de eerste overwinning uit de carrière van de vrouw uit Oostkamp een feit. En wat voor één.



Na Lotte Kopecky in 2023 is Claes pas de 2e Belgische die mag zegevieren in de Omloop Het Nieuwsblad.



Het podium werd vervolledigd door Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck), die samen met Vollering uit het peloton was weggereden op de Muur van Geraardsbergen.