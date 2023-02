Omloop Het Nieuwsblad is ook bij de vrouwen de opener van het Belgische wielerseizoen

Over sterke blokken die in vorm zijn gesproken. Publiekslievelinge Cecilie Uttrup Ludwig hoopt haar eerste klassieke zege te boeken dit jaar, de Omloop is de eerste goede kans. Binnen haar eigen ploeg wonnen Loes Adegeest en Grace Brown al vroeg op het seizoen.

13 uur 10. Over sterke blokken die in vorm zijn gesproken. Publiekslievelinge Cecilie Uttrup Ludwig hoopt haar eerste klassieke zege te boeken dit jaar, de Omloop is de eerste goede kans. Binnen haar eigen ploeg wonnen Loes Adegeest en Grace Brown al vroeg op het seizoen. .

We zullen vandaag vooral teams zoals Canyon, SD Worx en Movistar in de gaten moeten houden.

13 uur 08. We zullen vandaag vooral teams zoals Canyon, SD Worx en Movistar in de gaten moeten houden. . Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo).

De Italiaanse Elisa Balsamo komt in goede vorm naar de Omloop. Ze won vorige week 2 keer op Spaanse bodem in de Ronde van Valencia. Ook naam- en ploeggenote Elisa Longo Borghini kon al vroeg op het seizoen vieren: ze won al een rit en het eindklassement van de UAE Tour.

13 uur 07. Italiaanse connectie bij Trek-Segafredo. De Italiaanse Elisa Balsamo komt in goede vorm naar de Omloop. Ze won vorige week 2 keer op Spaanse bodem in de Ronde van Valencia. Ook naam- en ploeggenote Elisa Longo Borghini kon al vroeg op het seizoen vieren: ze won al een rit en het eindklassement van de UAE Tour. .

Bij Canyon//SRAM Racing krijgt Shari Bossuyt het rugnummer 1 opgespeld. Al mogen we ook zeker haar ploeggenote Katarzyna Niewiadoma niet uit het oog verliezen. Haar fanclub is afgezakt naar het Kuipke en draagt zelfs op het podium een gedicht op aan de Poolse.

13 uur 02. Bij Canyon//SRAM Racing krijgt Shari Bossuyt het rugnummer 1 opgespeld. Al mogen we ook zeker haar ploeggenote Katarzyna Niewiadoma niet uit het oog verliezen. Haar fanclub is afgezakt naar het Kuipke en draagt zelfs op het podium een gedicht op aan de Poolse. .

Het Belgische World Tour-team start in de openingswedstrijd op eigen bodem met onder andere Belgisch kampioene Kim De Baat, Sanne Cant en Julie De Wilde. Haar broer Gilles toont zich op dit moment alvast bij de Omloop voor mannen. Toont ook Julie zich straks voorin de koers?

12 uur 59. Fenix-Deceuninck verschijnt ten tonele. Het Belgische World Tour-team start in de openingswedstrijd op eigen bodem met onder andere Belgisch kampioene Kim De Baat, Sanne Cant en Julie De Wilde. Haar broer Gilles toont zich op dit moment alvast bij de Omloop voor mannen. Toont ook Julie zich straks voorin de koers? .

Bij UAE Team ADQ is Marta Bastianelli (35) de kopvrouw. De winnares van de Ronde van Vlaanderen in 2019 staat aan de start van haar laatste Omloop Het Nieuwsblad.

12 uur 55. Bij UAE Team ADQ is Marta Bastianelli (35) de kopvrouw. De winnares van de Ronde van Vlaanderen in 2019 staat aan de start van haar laatste Omloop Het Nieuwsblad. .

12 uur 54. Charlotte Kool toonde in de VAE haar snelle benen: "Blijven rijden en zien in wat voor situatie ik beland".

Het Kuipke verwelkomt team EF Education. De 18-jarige Zoe Bäckstedt is de regerende wereldkampioene bij de junioren zowel op de weg als in het tijdrijden. Ze won al de Ronde van Vlaanderen bij de U19 dus ze kan zeker overweg op Vlaamse wegen. Vandaag staat ze aan de start van haar eerste World Tour-koers.

12 uur 53. Junioren-wereldkampioene Bäckstedt bij EF. Het Kuipke verwelkomt team EF Education. De 18-jarige Zoe Bäckstedt is de regerende wereldkampioene bij de junioren zowel op de weg als in het tijdrijden. Ze won al de Ronde van Vlaanderen bij de U19 dus ze kan zeker overweg op Vlaamse wegen. Vandaag staat ze aan de start van haar eerste World Tour-koers. .

clock 12:40

12 uur 40. Ondertussen zien we Team DSM op het podium verschijnen. Charlotte Kool toonde haar snelle benen al in de UAE Tour dit seizoen, waar ze haar voormalige kopvrouw Lorena Wiebes er twee keer oplegde in de sprint. Mocht het ook nu uitlopen op een sprint met een grotere groep, is Kool dus zeker een interessante pion voor Team DSM. .