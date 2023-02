LIVE: Omloop Het Nieuwsblad is ook bij de vrouwen de opener van het Belgische wielerseizoen

Fase per fase

clock 13:59 Een groep van 6 rensters heeft zich op dit moment afgescheurd van het peloton. Vormen zij de vroege vlucht van vandaag? 13 uur 59. Een groep van 6 rensters heeft zich op dit moment afgescheurd van het peloton. Vormen zij de vroege vlucht van vandaag?

clock 13:57 13 uur 57. Lotte Kopecky: "Gezonde spanning, maar dat is het teken dat we er zin in hebben". Lotte Kopecky: "Gezonde spanning, maar dat is het teken dat we er zin in hebben"

clock 13:54 13 uur 54. Na een vijftal kilometer koers is het peloton nog voltallig. Een vroege vlucht is nog niet op poten gezet. . Na een vijftal kilometer koers is het peloton nog voltallig. Een vroege vlucht is nog niet op poten gezet.

clock 13:50 Jarige ploeggenote van Kopecky. Op het startpodium weerklonk bij SD Worx, de ploeg van Lotte Kopecky, nog een verjaardagswens. De Luxemburgse kampioene Christine Majerus blaast vandaag 36 kaarsjes uit. . 13 uur 50. birthday Jarige ploeggenote van Kopecky Op het startpodium weerklonk bij SD Worx, de ploeg van Lotte Kopecky, nog een verjaardagswens. De Luxemburgse kampioene Christine Majerus blaast vandaag 36 kaarsjes uit.

clock 13:43 13 uur 43. Officiële start. De vrouwen mogen vanaf nu écht beginnen te koersen in de Belgische opener van het wielerseizoen. . Officiële start De vrouwen mogen vanaf nu écht beginnen te koersen in de Belgische opener van het wielerseizoen.

clock 13:40 13 uur 40. Lotte Kopecky zet nog voor de officiële start even voet aan grond. Lotte Kopecky zet nog voor de officiële start even voet aan grond

clock 13:36 13 uur 36.

clock 13:35 13 uur 35 match begonnen start time Start! De rensters zijn begonnen aan hun Omloop het Nieuwsblad. De officiële start laat nog even op zich wachten.



clock 13:34 13 uur 34. Parcours. Geen al te grote wijzigingen op de route voor de vrouwen. Net als vorig jaar begint de heuvelzone met de Edelareberg en de Wolvenberg, met daartussen de kasseistrook van de Holleweg. De Leberg, in 2022 de echte opener van de finale, kan ook dit jaar voor een (eerste?) grote schifting zorgen. Al is het toch vooral het duo Muur-Bosberg dat met stip in het roadbook van de topfavorieten van vandaag aangekruist zal staan. De top van die laatste helling ligt op een kleine 12 kilometer van de finish. . Parcours Geen al te grote wijzigingen op de route voor de vrouwen. Net als vorig jaar begint de heuvelzone met de Edelareberg en de Wolvenberg, met daartussen de kasseistrook van de Holleweg. De Leberg, in 2022 de echte opener van de finale, kan ook dit jaar voor een (eerste?) grote schifting zorgen.



Al is het toch vooral het duo Muur-Bosberg dat met stip in het roadbook van de topfavorieten van vandaag aangekruist zal staan. De top van die laatste helling ligt op een kleine 12 kilometer van de finish.



clock 13:33 13 uur 33. Annemiek van Vleuten: "Raar om te denken dat ik hier volgend jaar niet meer zal zijn". Annemiek van Vleuten: "Raar om te denken dat ik hier volgend jaar niet meer zal zijn"

clock 13:26 13 uur 26. Elisa Balsamo: "Ik hoop op een groepssprint, maar verwacht een klein groepje". Elisa Balsamo: "Ik hoop op een groepssprint, maar verwacht een klein groepje"

clock 13:24 13 uur 24.

clock 13:20 13 uur 20. Shari Bossuyt: "Heb er nooit moeite mee om van de piste naar de weg te gaan". Shari Bossuyt: "Heb er nooit moeite mee om van de piste naar de weg te gaan"

clock 13:17 13 uur 17. Bij de laatste ploeg die mag aantreden in het Kuipke zien we de regenboog verschijnen. Annemiek van Vleuten kan alleen recordhoudster worden als ze vandaag haar derde - en normaal gezien laatste - Omloop weet te winnen. Haar team Movistar heeft ook nog de snelle Emma Norsgaard in de rangen. . Bij de laatste ploeg die mag aantreden in het Kuipke zien we de regenboog verschijnen. Annemiek van Vleuten kan alleen recordhoudster worden als ze vandaag haar derde - en normaal gezien laatste - Omloop weet te winnen. Haar team Movistar heeft ook nog de snelle Emma Norsgaard in de rangen.

clock 13:14 13 uur 14. Daar is Team SD Worx. Vanuit Belgisch oogpunt kijken we natuurlijk met belangstelling uit naar de prestatie van Lotte Kopecky, maar de ploeg heeft veel rensters op wie ze kan inzetten. Topsprintster Lorena Wiebes werd vorig jaar derde in de Omloop en met Demi Vollering heeft het ook de runner-up van 2022 in de rangen. . Daar is Team SD Worx Vanuit Belgisch oogpunt kijken we natuurlijk met belangstelling uit naar de prestatie van Lotte Kopecky, maar de ploeg heeft veel rensters op wie ze kan inzetten. Topsprintster Lorena Wiebes werd vorig jaar derde in de Omloop en met Demi Vollering heeft het ook de runner-up van 2022 in de rangen.

clock 13:11 13 uur 11. Julie De Wilde: "Als ik zou kunnen meedoen in de finale, zou het een ideale dag zijn". Julie De Wilde: "Als ik zou kunnen meedoen in de finale, zou het een ideale dag zijn"

clock 13:10 13 uur 10. Over sterke blokken die in vorm zijn gesproken. Publiekslievelinge Cecilie Uttrup Ludwig hoopt haar eerste klassieke zege te boeken dit jaar, de Omloop is de eerste goede kans. Binnen haar eigen ploeg wonnen Loes Adegeest en Grace Brown al vroeg op het seizoen. . Over sterke blokken die in vorm zijn gesproken. Publiekslievelinge Cecilie Uttrup Ludwig hoopt haar eerste klassieke zege te boeken dit jaar, de Omloop is de eerste goede kans. Binnen haar eigen ploeg wonnen Loes Adegeest en Grace Brown al vroeg op het seizoen.

clock 13:08 13 uur 08. We zullen vandaag vooral teams zoals Canyon, SD Worx en Movistar in de gaten moeten houden. . Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo). We zullen vandaag vooral teams zoals Canyon, SD Worx en Movistar in de gaten moeten houden. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo)