LIVE: Muur-Bosberg moet voor de beslissing zorgen in Omloop bij de vrouwen

clock 16:42 16 uur 42. Het verschil groeit heel snel en gaat al over de halve minuut. In het peloton zetten ze alles op de beklimming van de Muur en daarna de Bosberg. . Het verschil groeit heel snel en gaat al over de halve minuut. In het peloton zetten ze alles op de beklimming van de Muur en daarna de Bosberg.

clock 16:41 24 seconden. Sierra heeft al een voorsprong van dik 20 seconden te pakken. Dat is de grootste kloof die we vandaag al gezien hebben richting het peloton. . 16 uur 41. time difference 24 seconden Sierra heeft al een voorsprong van dik 20 seconden te pakken. Dat is de grootste kloof die we vandaag al gezien hebben richting het peloton.

clock 16:38 16 uur 38. Het sein voor de volgende renster van Movistar om aan te vallen. Arlenis Sierra gaat ervandoor. Ze is de eerste Cubaanse ooit in de Omloop Het Nieuwsblad. . Het sein voor de volgende renster van Movistar om aan te vallen. Arlenis Sierra gaat ervandoor. Ze is de eerste Cubaanse ooit in de Omloop Het Nieuwsblad.

clock 16:36 16 uur 36. Biannic en Swinkels ingerekend. Het peloton zit weer samen. De Muur zal voor de beslissing moeten zorgen. Zoe Bäckstedt moet lossen, zij zal hier niet winnen. . Biannic en Swinkels ingerekend Het peloton zit weer samen. De Muur zal voor de beslissing moeten zorgen. Zoe Bäckstedt moet lossen, zij zal hier niet winnen.

clock 16:33 16 uur 33. Het peloton heeft de groep waaruit Biannic en Swinkels wegreden inmiddels ingerekend. . Het peloton heeft de groep waaruit Biannic en Swinkels wegreden inmiddels ingerekend.

clock 16:31 Berendries. De hellingen volgen elkaar nu in sneltempo op, de finale is losgebarsten. Na de Berendries gaat het al snel naar het Vossenhol. . 16 uur 31. hill Berendries De hellingen volgen elkaar nu in sneltempo op, de finale is losgebarsten. Na de Berendries gaat het al snel naar het Vossenhol.

clock 16:28 16 uur 28. Biannic (Movistar) en Swinkels (Jumbo-Visma) slaan een kloofje. De Movistar-entente kan het ploegenspel spelen achter Biannic. Zit er muziek in deze ontsnapping? . Biannic (Movistar) en Swinkels (Jumbo-Visma) slaan een kloofje De Movistar-entente kan het ploegenspel spelen achter Biannic. Zit er muziek in deze ontsnapping?

clock 16:26 16 uur 26.

clock 16:25 Leberg. De eerste groep begint aan de Leberg. Zorgt die voor nog een schifting vooraan? . 16 uur 25. hill Leberg De eerste groep begint aan de Leberg. Zorgt die voor nog een schifting vooraan?

clock 16:24 16 uur 24. Samenstelling kopgroep. Naast het vijftal van Movistar en het trio van SD Worx hebben we nog 2 koppeltjes met Swinkels en Henderson voor Jumbo-Visma en Balsamo en Longo Borghini voor Trek-Segafredo. . Samenstelling kopgroep Naast het vijftal van Movistar en het trio van SD Worx hebben we nog 2 koppeltjes met Swinkels en Henderson voor Jumbo-Visma en Balsamo en Longo Borghini voor Trek-Segafredo.

clock 16:22 Haaghoek. Op de kasseien gaat het te snel voor Katarzyna Niewiadoma (Canyon). . 16 uur 22. cobble stones Haaghoek Op de kasseien gaat het te snel voor Katarzyna Niewiadoma (Canyon).

clock 16:21 16 uur 21. Movistar indrukwekkend vertegenwoordigd vooraan. Van Vleuten heeft nog vier ploeggenotes vooraan. Onder andere de snelle Emma Norsgaard is mee. Ook Lotte Kopecky (SD Worx) en haar ploeggenotes Vollering en Wiebes zijn erbij. . Movistar indrukwekkend vertegenwoordigd vooraan Van Vleuten heeft nog vier ploeggenotes vooraan. Onder andere de snelle Emma Norsgaard is mee. Ook Lotte Kopecky (SD Worx) en haar ploeggenotes Vollering en Wiebes zijn erbij.

clock 16:19 Gasparrini (UAE Team ADQ) tegen de grond. De Italiaanse zullen we waarschijnlijk niet meer terugzien vooraan in de koers. . 16 uur 19. fall Gasparrini (UAE Team ADQ) tegen de grond De Italiaanse zullen we waarschijnlijk niet meer terugzien vooraan in de koers.

clock 16:16 16 uur 16. Het eerste peloton(netje) bestaat uit slechts een twintigtal rensters. Wie heeft de schifting overleefd en is er mee? We zien alleszins al de regenboogtrui van Annemiek van Vleuten in de eerste groep. . Het eerste peloton(netje) bestaat uit slechts een twintigtal rensters. Wie heeft de schifting overleefd en is er mee? We zien alleszins al de regenboogtrui van Annemiek van Vleuten in de eerste groep.

clock 16:15 16 uur 15. Net als bij de mannen oogt Jumbo-Visma sterk. Het peloton breekt in stukken op de Molenberg. . Net als bij de mannen oogt Jumbo-Visma sterk. Het peloton breekt in stukken op de Molenberg.

clock 16:12 Molenberg. Daar is de Molenberg. Breekt een van de sterke blokken hier de koers open? . 16 uur 12. hill Molenberg Daar is de Molenberg. Breekt een van de sterke blokken hier de koers open?

clock 16:05 16 uur 05. Krijgen we wel aanvallen te zien op de Molenberg? . Het is al van de eerste wedstrijdkilometers geleden dat er nog eens rensters voor het peloton uit reden. Het eerste deel van de heuvelzone werd in groep afgewerkt, zorgt de Molenberg wel voor afscheiding? . Krijgen we wel aanvallen te zien op de Molenberg? Het is al van de eerste wedstrijdkilometers geleden dat er nog eens rensters voor het peloton uit reden. Het eerste deel van de heuvelzone werd in groep afgewerkt, zorgt de Molenberg wel voor afscheiding?

clock 15:59 15 uur 59. Het gaat te snel voor Belgisch kampioene Kim De Baat (Fenix-Deceuninck) in het peloton. Daar bepaalt Jumbo-Visma nu het tempo. . Het gaat te snel voor Belgisch kampioene Kim De Baat (Fenix-Deceuninck) in het peloton. Daar bepaalt Jumbo-Visma nu het tempo.

clock 15:53 15 uur 53. Eerste 2 hellingen zijn zonder problemen gerond. De Edelareberg en de Wolvenberg hebben we achter de rug, en ook de daartussen liggende kasseistrook van de Holleweg. Gebeurt er wel iets op de kasseistroken van Kerkgate of de Jagerij? . Eerste 2 hellingen zijn zonder problemen gerond De Edelareberg en de Wolvenberg hebben we achter de rug, en ook de daartussen liggende kasseistrook van de Holleweg. Gebeurt er wel iets op de kasseistroken van Kerkgate of de Jagerij?

clock 15:50 15 uur 50.

clock 15:48 15 uur 48. Het peloton begint inmiddels aan de heuvelzone, Team SD Worx leidt de dans. . Het peloton begint inmiddels aan de heuvelzone, Team SD Worx leidt de dans.

clock 15:47 Gentse Fien Delbaere uit koers. Enkele uren geleden schitterde ze nog op het startpodium in haar geboortestad Gent als enige lokale renster. Intussen is Fien Delbaere uit de koers verdwenen. . 15 uur 47. give up Gentse Fien Delbaere uit koers Enkele uren geleden schitterde ze nog op het startpodium in haar geboortestad Gent als enige lokale renster. Intussen is Fien Delbaere uit de koers verdwenen.

Zo was het vorig jaar. In 2022 barstte de finale echt open op de Leberg. Die snijden de rensters over een kleine 30 kilometer aan. Krijgen we dit jaar een langere finale te zien? Al is de kans toch groot dat het duo Muur-Bosberg de scherprechter zal zijn. Daar reden Vollering en Van Vleuten vorig jaar met zijn tweeën weg. In de sprint met twee haalde de huidige wereldkampioene het verrassend van haar op papier snellere landgenote.



Al is de kans toch groot dat het duo Muur-Bosberg de scherprechter zal zijn. Daar reden Vollering en Van Vleuten vorig jaar met zijn tweeën weg. In de sprint met twee haalde de huidige wereldkampioene het verrassend van haar op papier snellere landgenote.

clock 15:39 15 uur 39. De heuvelzone bestaat uit 8 hellingen, met als laatste de Bosberg op 12 kilometer van de streep. Dat recept wordt nog afgekruid met 4 kasseistroken die ook voor onrust kunnen zorgen in het peloton. . De heuvelzone bestaat uit 8 hellingen, met als laatste de Bosberg op 12 kilometer van de streep. Dat recept wordt nog afgekruid met 4 kasseistroken die ook voor onrust kunnen zorgen in het peloton.

clock 15:33 15 uur 33. Tempo gaat de hoogte in. De stormloop naar de heuvelzone is begonnen. Het gaat voor steeds meer rensters te snel in de staart van het peloton. . Tempo gaat de hoogte in De stormloop naar de heuvelzone is begonnen. Het gaat voor steeds meer rensters te snel in de staart van het peloton.

clock 15:30 15 uur 30. De Australische Alyssa Polites (Jayco AlUla) moet het peloton laten gaan. Ongetwijfeld een gevolg van haar valpartij eerder vandaag. . De Australische Alyssa Polites (Jayco AlUla) moet het peloton laten gaan. Ongetwijfeld een gevolg van haar valpartij eerder vandaag.

clock 15:26 15 uur 26. In de koers is het intussen aftellen naar de heuvelzone. Over een goede 10 kilometer krijgen we de eerste helling van de dag met de Edelareberg. Begint daar de koers écht? . In de koers is het intussen aftellen naar de heuvelzone. Over een goede 10 kilometer krijgen we de eerste helling van de dag met de Edelareberg. Begint daar de koers écht?

Dat geeft ons de tijd om nog even terug te blikken op de andere koersen die dit seizoen al verreden zijn. Vanuit Belgisch oogpunt viel vooral de verrassende eindwinst in de Ronde van Valencia van Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Quick Step) op. Zij is hier vandaag niet en richt haar pijlen later in het voorjaar op de Ardennenklassiekers.



Zij is hier vandaag niet en richt haar pijlen later in het voorjaar op de Ardennenklassiekers.

clock 15:19 15 uur 19. Windstilte - niet letterlijk maar wel figuurlijk - in de koers. Nog steeds hebben we geen nieuwe aanvallen gezien in het peloton. . Windstilte - niet letterlijk maar wel figuurlijk - in de koers. Nog steeds hebben we geen nieuwe aanvallen gezien in het peloton.

Vierde World Tour-koers van het seizoen. Net zoals bij de mannen begonnen de vrouwen hun World Tour-seizoen in Australië. De Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race waren beide prooien voor FDJ-Suez met winst voor Grace Brown en Loes Adegeest. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) stak de eindwinst in de UAE Tour op zak. Alle drie rijden zij vandaag mee in de vierde World Tour-koers van het jaar. Een bewijs van het mooie deelnemersveld.



Alle drie rijden zij vandaag mee in de vierde World Tour-koers van het jaar. Een bewijs van het mooie deelnemersveld.

clock 15:07 15 uur 07. Raakt er nog iemand weg voor de start van de heuvelzone? Als er rensters zijn die willen anticiperen voor de heuvelzone, begint de tijd toch stilaan te dringen. Over een twintigtal kilometer zijn we al aan de voet van de Edelareberg. . Raakt er nog iemand weg voor de start van de heuvelzone? Als er rensters zijn die willen anticiperen voor de heuvelzone, begint de tijd toch stilaan te dringen. Over een twintigtal kilometer zijn we al aan de voet van de Edelareberg.

Van de oudste in het peloton gaan we naar de jongste. Van Vleuten is ongeveer dubbel zo oud als Zoe Bäckstedt. De 18-jarige renster van EF Education is de regerende wereldkampioene bij de junioren, zowel op de weg als in het tijdrijden. Haar vader, oud-winnaar van Parijs-Roubaix Magnus Bäckstedt, was dan wel een begenadigd voorjaarsrenner, in de Omloop kon hij nooit hoge ogen gooien. Een 29e plaats in 1999 is zijn beste resultaat. Doet zijn dochter vandaag meteen beter in haar eerste World Tour-koers?



Haar vader, oud-winnaar van Parijs-Roubaix Magnus Bäckstedt, was dan wel een begenadigd voorjaarsrenner, in de Omloop kon hij nooit hoge ogen gooien. Een 29e plaats in 1999 is zijn beste resultaat. Doet zijn dochter vandaag meteen beter in haar eerste World Tour-koers?

clock 15:00 15 uur .

clock 14:56 Australische valt in het peloton. Alyssa Polites (Jayco AlUla) maakt kennis met het Belgische asfalt. Een kopgroep hebben we overigens nog altijd niet in deze koers. . 14 uur 56. fall Australische valt in het peloton Alyssa Polites (Jayco AlUla) maakt kennis met het Belgische asfalt. Een kopgroep hebben we overigens nog altijd niet in deze koers.

clock 14:55 14 uur 55. Opvallend genoeg is Roelandts met zijn 37 lentes op de teller nog 3 jaar jonger dan de Nederlandse wereldkampioene. Met haar 40 jaar is het niet onlogisch dat Van Vleuten dan ook de oudste renster aan de start is vandaag. . Opvallend genoeg is Roelandts met zijn 37 lentes op de teller nog 3 jaar jonger dan de Nederlandse wereldkampioene. Met haar 40 jaar is het niet onlogisch dat Van Vleuten dan ook de oudste renster aan de start is vandaag.

clock 14:52 Ploegleider Jürgen Roelandts . Bij dat wegbrengen van de overbodige kledij komt Annemiek van Vleuten een bekend gezicht tegen in de volgwagen van Movistar. Jürgen Roelandts zit aan het stuur bij de Spaanse ploeg. Als renner stond hij 10 keer aan de start van de Omloop, een achtste plaats was zijn beste notering. . 14 uur 52. following car Ploegleider Jürgen Roelandts Bij dat wegbrengen van de overbodige kledij komt Annemiek van Vleuten een bekend gezicht tegen in de volgwagen van Movistar. Jürgen Roelandts zit aan het stuur bij de Spaanse ploeg. Als renner stond hij 10 keer aan de start van de Omloop, een achtste plaats was zijn beste notering.

clock 14:46 14 uur 46. Steeds meer rensters doen hun beenstukken en verwarmende jasjes uit. Het signaal dat de koers zo meteen echt kan losbarsten? . Steeds meer rensters doen hun beenstukken en verwarmende jasjes uit. Het signaal dat de koers zo meteen echt kan losbarsten?

clock 14:43 34,2 km/h. Het eerste wedstrijduur hebben de vrouwen inmiddels achter de rug, zij het nog steeds in gesloten orde. . 14 uur 43. average speed 34,2 km/h Het eerste wedstrijduur hebben de vrouwen inmiddels achter de rug, zij het nog steeds in gesloten orde.

clock 14:41 14 uur 41. Nederland boven in Omloop voor vrouwen. Sinds de eerste editie in 2006 kregen we maar liefst 11 Nederlandse winnaresen van de Omloop Het Nieuwsblad. Suzanne de Goede, Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten wonnen elk 2 keer, net als de Zweedse Emma Johansson. Zij zijn met z'n vieren gedeeld recordhoudster. Komt Van Vleuten vandaag met een zege op eenzame hoogte? . Nederland boven in Omloop voor vrouwen Sinds de eerste editie in 2006 kregen we maar liefst 11 Nederlandse winnaresen van de Omloop Het Nieuwsblad. Suzanne de Goede, Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten wonnen elk 2 keer, net als de Zweedse Emma Johansson. Zij zijn met z'n vieren gedeeld recordhoudster. Komt Van Vleuten vandaag met een zege op eenzame hoogte?

clock 14:34 Lange Munte. Een kopgroep hebben we nog steeds niet, maar de eerste kasseistrook van de dag snijdt het peloton al wel aan. De Lange Munte is een opwarmertje voor de heuvelzone over een kilometer of 40. . 14 uur 34. cobble stones Lange Munte Een kopgroep hebben we nog steeds niet, maar de eerste kasseistrook van de dag snijdt het peloton al wel aan. De Lange Munte is een opwarmertje voor de heuvelzone over een kilometer of 40.

clock 14:33 14 uur 33.

clock 14:25 14 uur 25. Wat brengt morgen? . In afwachting van een nieuwe aanval blikken wij al eens vooruit naar morgen. Bij de mannen hebben we Kuurne-Brussel-Kuurne traditioneel daags na de Omloop Het Nieuwsblad, bij de vrouwen is dat de Omloop van het Hageland tussen Aarschot en Tielt-Winge. Onder andere Lorena Wiebes, Marta Bastianelli, Julie De Wilde en Belgisch kampioene Kim De Baat worden verwacht de dubbel te maken. Bastianelli verdedigt er haar winst van vorig seizoen. . Wat brengt morgen? In afwachting van een nieuwe aanval blikken wij al eens vooruit naar morgen. Bij de mannen hebben we Kuurne-Brussel-Kuurne traditioneel daags na de Omloop Het Nieuwsblad, bij de vrouwen is dat de Omloop van het Hageland tussen Aarschot en Tielt-Winge. Onder andere Lorena Wiebes, Marta Bastianelli, Julie De Wilde en Belgisch kampioene Kim De Baat worden verwacht de dubbel te maken. Bastianelli verdedigt er haar winst van vorig seizoen.

clock 14:21 14 uur 21. Het heeft niet mogen zijn voor de zes aanvalsters. Ze zijn weer gegrepen door het peloton. Krijgt een andere samenstelling wel een vrijgeleide? . Het heeft niet mogen zijn voor de zes aanvalsters. Ze zijn weer gegrepen door het peloton. Krijgt een andere samenstelling wel een vrijgeleide?



clock 14:18 Ook de vrouwen van Human Powered Health zijn voorzien op het Belgische voorjaarsweer. . 14 uur 18. Ook de vrouwen van Human Powered Health zijn voorzien op het Belgische voorjaarsweer.

clock 14:15 Nog geen voorjaarszonnetje te bespeuren. Het is gematigd koud, bewolkt en erg winderig vandaag in Vlaanderen. Zorgt dat voor een stevige uitputtingsslag in de finale? . 14 uur 15. wind Nog geen voorjaarszonnetje te bespeuren Het is gematigd koud, bewolkt en erg winderig vandaag in Vlaanderen. Zorgt dat voor een stevige uitputtingsslag in de finale?

clock 14:07 6 seconden. Dat is de kleine voorsprong die het zestal bij elkaar heeft weten te fietsen. De zegen van het peloton blijft uit voorlopig. . 14 uur 07. time difference 6 seconden Dat is de kleine voorsprong die het zestal bij elkaar heeft weten te fietsen. De zegen van het peloton blijft uit voorlopig.

clock 13:59 Een groep van 6 rensters heeft zich op dit moment afgescheurd van het peloton. Vormen zij de vroege vlucht van vandaag? 13 uur 59. Een groep van 6 rensters heeft zich op dit moment afgescheurd van het peloton. Vormen zij de vroege vlucht van vandaag?

clock 13:57 13 uur 57. Lotte Kopecky: "Gezonde spanning, maar dat is het teken dat we er zin in hebben". Lotte Kopecky: "Gezonde spanning, maar dat is het teken dat we er zin in hebben"

clock 13:54 13 uur 54. Na een vijftal kilometer koers is het peloton nog voltallig. Een vroege vlucht is nog niet op poten gezet. . Na een vijftal kilometer koers is het peloton nog voltallig. Een vroege vlucht is nog niet op poten gezet.

clock 13:50 Jarige ploeggenote van Kopecky. Op het startpodium weerklonk bij SD Worx, de ploeg van Lotte Kopecky, nog een verjaardagswens. De Luxemburgse kampioene Christine Majerus blaast vandaag 36 kaarsjes uit. . 13 uur 50. birthday Jarige ploeggenote van Kopecky Op het startpodium weerklonk bij SD Worx, de ploeg van Lotte Kopecky, nog een verjaardagswens. De Luxemburgse kampioene Christine Majerus blaast vandaag 36 kaarsjes uit.

clock 13:43 13 uur 43. Officiële start. De vrouwen mogen vanaf nu écht beginnen te koersen in de Belgische opener van het wielerseizoen. . Officiële start De vrouwen mogen vanaf nu écht beginnen te koersen in de Belgische opener van het wielerseizoen.

clock 13:40 13 uur 40. Lotte Kopecky zet nog voor de officiële start even voet aan grond. Lotte Kopecky zet nog voor de officiële start even voet aan grond

clock 13:36 13 uur 36.

clock 13:35 13 uur 35 match begonnen start time Start! De rensters zijn begonnen aan hun Omloop het Nieuwsblad. De officiële start laat nog even op zich wachten.



clock 13:34 13 uur 34. Parcours. Geen al te grote wijzigingen op de route voor de vrouwen. Net als vorig jaar begint de heuvelzone met de Edelareberg en de Wolvenberg, met daartussen de kasseistrook van de Holleweg. De Leberg, in 2022 de echte opener van de finale, kan ook dit jaar voor een (eerste?) grote schifting zorgen. Al is het toch vooral het duo Muur-Bosberg dat met stip in het roadbook van de topfavorieten van vandaag aangekruist zal staan. De top van die laatste helling ligt op een kleine 12 kilometer van de finish.



Al is het toch vooral het duo Muur-Bosberg dat met stip in het roadbook van de topfavorieten van vandaag aangekruist zal staan. De top van die laatste helling ligt op een kleine 12 kilometer van de finish.



clock 13:33 13 uur 33. Annemiek van Vleuten: "Raar om te denken dat ik hier volgend jaar niet meer zal zijn". Annemiek van Vleuten: "Raar om te denken dat ik hier volgend jaar niet meer zal zijn"

clock 13:26 13 uur 26. Elisa Balsamo: "Ik hoop op een groepssprint, maar verwacht een klein groepje". Elisa Balsamo: "Ik hoop op een groepssprint, maar verwacht een klein groepje"

clock 13:24 13 uur 24.

clock 13:20 13 uur 20. Shari Bossuyt: "Heb er nooit moeite mee om van de piste naar de weg te gaan". Shari Bossuyt: "Heb er nooit moeite mee om van de piste naar de weg te gaan"

clock 13:17 13 uur 17. Bij de laatste ploeg die mag aantreden in het Kuipke zien we de regenboog verschijnen. Annemiek van Vleuten kan alleen recordhoudster worden als ze vandaag haar derde - en normaal gezien laatste - Omloop weet te winnen. Haar team Movistar heeft ook nog de snelle Emma Norsgaard in de rangen. . Bij de laatste ploeg die mag aantreden in het Kuipke zien we de regenboog verschijnen. Annemiek van Vleuten kan alleen recordhoudster worden als ze vandaag haar derde - en normaal gezien laatste - Omloop weet te winnen. Haar team Movistar heeft ook nog de snelle Emma Norsgaard in de rangen.

clock 13:14 13 uur 14. Daar is Team SD Worx. Vanuit Belgisch oogpunt kijken we natuurlijk met belangstelling uit naar de prestatie van Lotte Kopecky, maar de ploeg heeft veel rensters op wie ze kan inzetten. Topsprintster Lorena Wiebes werd vorig jaar derde in de Omloop en met Demi Vollering heeft het ook de runner-up van 2022 in de rangen. . Daar is Team SD Worx Vanuit Belgisch oogpunt kijken we natuurlijk met belangstelling uit naar de prestatie van Lotte Kopecky, maar de ploeg heeft veel rensters op wie ze kan inzetten. Topsprintster Lorena Wiebes werd vorig jaar derde in de Omloop en met Demi Vollering heeft het ook de runner-up van 2022 in de rangen.

clock 13:11 13 uur 11. Julie De Wilde: "Als ik zou kunnen meedoen in de finale, zou het een ideale dag zijn". Julie De Wilde: "Als ik zou kunnen meedoen in de finale, zou het een ideale dag zijn"

clock 13:10 13 uur 10. Over sterke blokken die in vorm zijn gesproken. Publiekslievelinge Cecilie Uttrup Ludwig hoopt haar eerste klassieke zege te boeken dit jaar, de Omloop is de eerste goede kans. Binnen haar eigen ploeg wonnen Loes Adegeest en Grace Brown al vroeg op het seizoen. . Over sterke blokken die in vorm zijn gesproken. Publiekslievelinge Cecilie Uttrup Ludwig hoopt haar eerste klassieke zege te boeken dit jaar, de Omloop is de eerste goede kans. Binnen haar eigen ploeg wonnen Loes Adegeest en Grace Brown al vroeg op het seizoen.

clock 13:08 13 uur 08. We zullen vandaag vooral teams zoals Canyon, SD Worx en Movistar in de gaten moeten houden. . Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo). We zullen vandaag vooral teams zoals Canyon, SD Worx en Movistar in de gaten moeten houden. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo)

clock 13:07 13 uur 07. Italiaanse connectie bij Trek-Segafredo. De Italiaanse Elisa Balsamo komt in goede vorm naar de Omloop. Ze won vorige week 2 keer op Spaanse bodem in de Ronde van Valencia. Ook naam- en ploeggenote Elisa Longo Borghini kon al vroeg op het seizoen vieren: ze won al een rit en het eindklassement van de UAE Tour. . Italiaanse connectie bij Trek-Segafredo De Italiaanse Elisa Balsamo komt in goede vorm naar de Omloop. Ze won vorige week 2 keer op Spaanse bodem in de Ronde van Valencia. Ook naam- en ploeggenote Elisa Longo Borghini kon al vroeg op het seizoen vieren: ze won al een rit en het eindklassement van de UAE Tour.

clock 13:02 13 uur 02. Bij Canyon//SRAM Racing krijgt Shari Bossuyt het rugnummer 1 opgespeld. Al mogen we ook zeker haar ploeggenote Katarzyna Niewiadoma niet uit het oog verliezen. Haar fanclub is afgezakt naar het Kuipke en draagt zelfs op het podium een gedicht op aan de Poolse. . Bij Canyon//SRAM Racing krijgt Shari Bossuyt het rugnummer 1 opgespeld. Al mogen we ook zeker haar ploeggenote Katarzyna Niewiadoma niet uit het oog verliezen. Haar fanclub is afgezakt naar het Kuipke en draagt zelfs op het podium een gedicht op aan de Poolse.

clock 12:59 12 uur 59. Fenix-Deceuninck verschijnt ten tonele. Het Belgische World Tour-team start in de openingswedstrijd op eigen bodem met onder andere Belgisch kampioene Kim De Baat, Sanne Cant en Julie De Wilde. Haar broer Gilles toont zich op dit moment alvast bij de Omloop voor mannen. Toont ook Julie zich straks voorin de koers? . Fenix-Deceuninck verschijnt ten tonele Het Belgische World Tour-team start in de openingswedstrijd op eigen bodem met onder andere Belgisch kampioene Kim De Baat, Sanne Cant en Julie De Wilde. Haar broer Gilles toont zich op dit moment alvast bij de Omloop voor mannen. Toont ook Julie zich straks voorin de koers?

clock 12:55 12 uur 55. Bij UAE Team ADQ is Marta Bastianelli (35) de kopvrouw. De winnares van de Ronde van Vlaanderen in 2019 staat aan de start van haar laatste Omloop Het Nieuwsblad. . Bij UAE Team ADQ is Marta Bastianelli (35) de kopvrouw. De winnares van de Ronde van Vlaanderen in 2019 staat aan de start van haar laatste Omloop Het Nieuwsblad.

clock 12:54 12 uur 54. Charlotte Kool toonde in de VAE haar snelle benen: "Blijven rijden en zien in wat voor situatie ik beland". Charlotte Kool toonde in de VAE haar snelle benen: "Blijven rijden en zien in wat voor situatie ik beland"

clock 12:53 12 uur 53. Junioren-wereldkampioene Bäckstedt bij EF. Het Kuipke verwelkomt team EF Education. De 18-jarige Zoe Bäckstedt is de regerende wereldkampioene bij de junioren zowel op de weg als in het tijdrijden. Ze won al de Ronde van Vlaanderen bij de U19 dus ze kan zeker overweg op Vlaamse wegen. Vandaag staat ze aan de start van haar eerste World Tour-koers. . Junioren-wereldkampioene Bäckstedt bij EF Het Kuipke verwelkomt team EF Education. De 18-jarige Zoe Bäckstedt is de regerende wereldkampioene bij de junioren zowel op de weg als in het tijdrijden. Ze won al de Ronde van Vlaanderen bij de U19 dus ze kan zeker overweg op Vlaamse wegen. Vandaag staat ze aan de start van haar eerste World Tour-koers.

clock 12:52 12 uur 52. Marthe Goossens: "Heb er heel veel zin in, zeker met deze ploeg". Marthe Goossens: "Heb er heel veel zin in, zeker met deze ploeg"

clock 12:49 12 uur 49. Omloop Het Nieuwsblad Sterren voor Omloop Het Nieuwsblad: Lotte Kopecky tussen Nederlandse en Italiaanse toppers

clock 12:40 12 uur 40. Ondertussen zien we Team DSM op het podium verschijnen. Charlotte Kool toonde haar snelle benen al in de UAE Tour dit seizoen, waar ze haar voormalige kopvrouw Lorena Wiebes er twee keer oplegde in de sprint. Mocht het ook nu uitlopen op een sprint met een grotere groep, is Kool dus zeker een interessante pion voor Team DSM. . Ondertussen zien we Team DSM op het podium verschijnen. Charlotte Kool toonde haar snelle benen al in de UAE Tour dit seizoen, waar ze haar voormalige kopvrouw Lorena Wiebes er twee keer oplegde in de sprint. Mocht het ook nu uitlopen op een sprint met een grotere groep, is Kool dus zeker een interessante pion voor Team DSM.

clock 12:38 Fien Delbaere (Israel Premier Tech Roland), geboren in Gent, is de enige local aan de start. . 12 uur 38. Fien Delbaere (Israel Premier Tech Roland), geboren in Gent, is de enige local aan de start.

clock 12:32 12 uur 32. World Tour. Sinds dit seizoen maakt de Omloop Het Nieuwsblad ook bij de vrouwen deel uit van de World Tour. Alle grote ploegen staan hier dus aan de start, wat zorgt voor enkele sterke blokken. Die teams verwachten we natuurlijk pas tegen het einde van de ploegenvoorstelling op het startpodium. . World Tour Sinds dit seizoen maakt de Omloop Het Nieuwsblad ook bij de vrouwen deel uit van de World Tour. Alle grote ploegen staan hier dus aan de start, wat zorgt voor enkele sterke blokken. Die teams verwachten we natuurlijk pas tegen het einde van de ploegenvoorstelling op het startpodium.

clock 12:29 12 uur 29. De ploegpresentaties in Gent zijn inmiddels aan de gang. We zien op dit moment Team Cofidis op het startpodium verschijnen met daarbij onze landgenote Alana Castrique. . De ploegpresentaties in Gent zijn inmiddels aan de gang. We zien op dit moment Team Cofidis op het startpodium verschijnen met daarbij onze landgenote Alana Castrique.

clock 12:26 12 uur 26. Goede middag! Het wielerseizoen kan nu écht beginnen. Het vrouwenpeloton snijdt de eerste wedstrijdkilometers op Belgische bodem aan met de Omloop Het Nieuwsblad. Er is alvast heel veel schoon volk afgezakt naar Gent, met onder andere wereldkampioene Annemiek van Vleuten - de winnares van vorig jaar -, Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini en natuurlijk Lotte Kopecky. . Goede middag! Het wielerseizoen kan nu écht beginnen. Het vrouwenpeloton snijdt de eerste wedstrijdkilometers op Belgische bodem aan met de Omloop Het Nieuwsblad. Er is alvast heel veel schoon volk afgezakt naar Gent, met onder andere wereldkampioene Annemiek van Vleuten - de winnares van vorig jaar -, Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini en natuurlijk Lotte Kopecky.