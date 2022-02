LIVESTREAM: Omloop Het Nieuwsblad vrouwen: Marlen Reusser valt aan op Leberg, Henderson, Van Dijk en Lippert kunnen volgen

16:19 16 uur 19. Sterke Bossuyt. Sabrina Stultiens van Liv Racing plaatst in het peloton een aanval op de Leberg, maar Shari Bossuyt (Canyon-SRAM) knalt dat gat meteen dicht in functie van Katia Niewiadoma . Sterke Bossuyt Sabrina Stultiens van Liv Racing plaatst in het peloton een aanval op de Leberg, maar Shari Bossuyt (Canyon-SRAM) knalt dat gat meteen dicht in functie van Katia Niewiadoma

16:18 Berendries. De kopgroep begint nu aan de Berendries. De helling is 970 meter lang aan 7%. Liane Lippert van Team DSM voert het tempo aan. . 16 uur 18.



16:15 16 uur 15. Kopgroep van 4. Anna Henderson (Jumbo-Visma) maakt de aansluiting met Van Dijk, Lippert en Reusser. .

16:14 Valpartij. 3 rensters gaan tegen de vlakte in het peloton. Het gaat om 2 rensters van Liv Racing en een renster van Cofidis. . 16 uur 14.

16:13 16 uur 13. Marlen Reusser plaatst een aanval op de Leberg, maar Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) en Liane Lippert (Team DSM) kunnen achtervolgen. .

16:12 Leberg. De rensters beginnen nu aan de Leberg. Deze is 950 meter lang aan 4,2%. Ellen van Dijk begint de klim aan kop van het peloton. . 16 uur 12.

16:10 16 uur 10. Nog 40 kilometer. De 6 koplopers zijn ingerekend. Nog 40 kilometer te gaan en het peloton waagt zich nu aan de Haaghoek. Dat is de laatste kasseistrook van de dag. .

16:03 Het peloton dendert over de kasseien. 16 uur 03.

15:59 15 uur 59. Vanaf nu kan u de livestream van de wedstrijd bekijken via deze pagina. Ruben Van Gucht en Ine Beyen ontvangen u. De uitzending op Eén start na de finish van de mannen. .

15:56 1 minuut. Op de Holleweg krimpt de voorsprong van de 6 koplopers. Na de kasseistrook hebben ze nog maar een minuut voorsprong op het peloton. De Wolvenberg nadert. . 15 uur 56.

15:53 15 uur 53. Parcours wordt zwaarder. Het parcours wordt vanaf de Edelareberg een stuk zwaarder. De hellingen en kasseistroken volgen elkaar op. Vanaf de Wolvenberg rijden de rensters hetzelfde parcours als de mannen. .

15:51 15 uur 51. Tussen de Edelareberg en de Wolvenberg ligt nog een kasseistrook. De rensters moeten eerst nog de Holleweg afwerken voor ze aan de Wolvenberg kunnen beginnen. .

15:50 15 uur 50. De kopgroep van 6 begint met een voorsprong van 3'18" aan de Edelareberg. .

15:49 Eerste hellingen van de dag. In Oudenaarde krijgen de rensters de eerste hellingen van de dag voorgeschoteld. De Edelareberg is 1500 meter lang aan een gemiddelde van 4,2%. Kort daarna volgt de Wolvenberg. Deze is wel korter dan de Edelareberg. De rensters moeten 650 meter klimmen aan 6,3%. . 15 uur 49.

15:47 15 uur 47.

15:38 15 uur 38. Na de 1e kasseistrook van de dag hebben de koplopers nog een voorsprong van 3'18". Nu rijdt de kopgroep richting Oudenaarde waar de eerste beklimmingen hen opwachten. De eerste 2 hellingen zijn de Edelareberg en de Wolvenberg. .

15:29 15 uur 29. Laura Tomasi van UAE Team ADQ zit ook in de kopgroep. Haar ploeggenote Marta Bastianelli zit nog in het peloton. .

15:26 De vroege vluchters. 15 uur 26. De vroege vluchters

15:25 15 uur 25. Belgische in kopgroep. In de kopgroep van 6 zit een Belgische renster. Fien Delbaere vertegenwoordigt Multum Accountants. De 25-jarige renster begint vandaag aan haar seizoen. .

15:21 15 uur 21. Kopgroep van 6. De kopgroep van 6 bestaat uit: Emily Newsom (EF Education-Tibco-SVB) Svenja Betz (IBCT) Kylie Waterreus (Lotto-Soudal) Fien Delbaere (Multum Accountants Ladies Cycling Team) Anastasia Carbonari (Valcar-Travel Services) Laura Tomasi (UAE Team ADQ) Ze hebben een voorsprong van 3'18". .

15:19 Huisepontweg. De kopgroep begint nu stilaan aan de eerste kasseistrook van de dag. Na de strook moeten de rensters 13 kilometer afleggen tot aan de Edelareberg. . 15 uur 19.

15:10 15 uur 10. Newson ingerekend door 5 achtervolgers. Emily Newson (EF Education-Tibco-SVB) is ingerekend door haar 5 achtervolgers. De kopgroep bestaat nu uit 6 rensters. Ze hebben een voorsprong van 4 minuten op het peloton. De 1e kasseistrook van de dag, de Huisepontweg nadert. .

15:07 15 uur 07. Sprinters. De finale kan vandaag uitdraaien op een sprint als het peloton nog zo goed als samen zit na de laatste beklimming, de Bosberg. Het peloton telt een aantal goeie sprinters. Lotte Kopecky (SD Worx) kan een goeie sprint rijden, maar moet dan afrekenen met de snelle Lorena Wiebes (Team DSM) Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) bewees in de Ronde van Valencia al dat ze kans maakt in massasprints. Emma Bjerg (Movistar) sprintte vorig jaar naar de 2e plaats. Kan ze dit jaar beter? Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) kan zich in een sprint ook tonen. .

15:00 15 uur . Binnen een uur kan u de livestream van de wedstrijd op deze pagina bekijken. .

14:59 3'47". Newsom heeft ondertussen de leiding genomen. 5 rensters gaan in de aanval en achtervolgen haar. Het peloton volgt op 3'47". . 14 uur 59.

14:51 14 uur 51. Marta Bastianelli in goede vorm. Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) is het seizoen goed begonnen. Ze won de Vuelta CV Feminas en een rit in de Ronde van Valencia. 2 keer sprintte ze naar de overwinning. In de laatste etappe in Valencia klopte ze Elisa Balsamo (Trek-Segafredo). Bastianelli won de Omloop nog nooit. In 2019 en 2020 werd ze 2e. De Italiaanse is 34 jaar, maar nog steeds een grote naam in het vrouwenpeloton. .

14:45 14 uur 45. Recordhoudsters. Suzanne de Goede (2006 en 2009) , Emma Johansson (2010 en 2011) en Anna van der Breggen (2015 en 2021) zijn de 3 recordhoudsters met 2 overwinningen. Chantal Blaak (2019) en Annemiek van Vleuten (2020) wonnen de Omloop al eens. Als 1 van hen vandaag wint, wordt het rijtje met recordhoudsters aangevuld. .

14:36 14 uur 36. Na dik 20 kilometer koers hebben we nu toch 2 leiders. De kopgroep bestaat uit de Amerikaanse Newsom van EF Education-Tibco-SVB en de Duitse Betz van IBCT. Betz heeft 2 Belgische ploeggenotes die ook aanwezig zijn in de Omloop, Sara Van de Vel en Fien Van Eynde. .

14:30 Lotte Kopecky oogt ontspannen. 14 uur 30. Lotte Kopecky oogt ontspannen

14:30 14 uur 30. 2 vluchters. Emily Newsom (EF Education-Tibco-SVB) en Svenja Betz (IBCT) hebben zich kunnen losmaken van het peloton. Ze hebben een voorsprong van 37 seconden. .

14:28 14 uur 28. World Tour. Volgende week zaterdag rijden de vrouwen de eerste koers van de World Tour-kalender. Op de Italiaanse grindwegen zullen de rensters volgende week strijden om de overwinning. Dan weten we wie Chantal van den Broek-Blaak opvolgt als winnares van de Strade Bianche. .

14:19 14 uur 19. Na de Huisepontweg is het nog 13 kilometer wachten op de eerste helling van de dag. Na de Edelareberg volgen de hellingen en de kasseistroken elkaar op. .

14:17 Le Col-Wahoo met Jesse Vandenbulcke bij de ploegenvoorstelling deze middag. . 14 uur 17.

14:13 14 uur 13. Peloton samen. Niemand in het peloton probeert momenteel een aanvalspoging op poten te zetten. De eerste kilometers op de Vlaamse wegen werken ze samen af. .

14:10 14 uur 10. Jolien D'hoore ploegleidster. Net zoals Anna van der Breggen zette haar ploeggenote Jolien D'hoore eind vorig seizoen een punt achter haar carrière. Onze landgenote is nu ploegleidster van NXTG Racing, een U23 continentaal vrouwenteam. Ze volgt de Omloop vanuit de ploegwagen. Ze blijft dus vertoeven in de wielerwereld. .

14:06 Wereldkampioene Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) bij de start van de Omloop. . 14 uur 06.

14:05 14 uur 05. Vorig jaar plaatste Demi Vollering (SD Worx) een aanval op 25 kilometer van de streep. De Muur stak een stokje voor haar kansen want na de klim werd de Nederlandse ingerekend. Op de Bosberg greep Anna van der Breggen haar kans en dat was voldoende voor de overwinning. Welke rol speelt het duo Muur-Bosberg vandaag? .

14:02 14 uur 02. Alles zit nog samen. Het is momenteel nog afwachten of er een aanvalspoging komt vroeg in de wedstrijd. .

14:01 14 uur 01. Morgen Omloop het Hageland. Morgen staat de Omloop het Hageland op het programma. Enkele rensters die vandaag de Omloop afwerken, staan morgen ook aan de start. Onder andere Marta Bastianelli, Lorena Wiebes, Chantal Blaak, Marlen Reusser, Ellen van Dijk en Grace Brown rijden morgen de Omloop het Hageland. .

13:55 13 uur 55. In Kruisem wacht de eerste kasseistrook de dames op. Een voorproefje van de stroken die nog zullen volgen met de Haaghoek als afsluiter. .

13:50 13 uur 50. Officiële start. De officiële start is gegeven. De technische problemen zijn van de baan en nu kunnen de rensters officieel beginnen aan de Omloop Het Nieuwsblad. .

13:50 Een beeld van de ploegenvoorstelling van daarstraks. De rensters van Movistar met kopvrouw Annemiek van Vleuten betreden het podium in 't Kuipke. 13 uur 50.

13:45 13 uur 45. De officiële start is uitgesteld. Sommige rensters kampen met mechanische problemen. Op het officiële startschot is het dus nog even wachten. .

13:38 Anne van der Breggen volgt de Omloop vanuit de ploegwagen van SD Worx. Vorig jaar zat ze zelf nog op de fiets, maar vanaf dit seizoen is de Nederlandse ploegleider. 13 uur 38.

13:34 13 uur 34. Wereldkampioene. Vorig jaar reed Anna van der Breggen rond in de regenboogtrui en zette de trui meteen in de verf door de Omloop Het Nieuwsblad voor de 2e keer op haar naam te schrijven. Elisa Balsamo koestert mooie herinneringen aan de Vlaamse wegen want vorig jaar werd ze in september wereldkampioene in Leuven. In de Ronde van Valencia deed ze haar trui al eer aan. Kan de Italiaanse vandaag de Omloop winnen als wereldkampioene? .

13:27 13 uur 27. De eerste kasseistrook volgt na 55

13:25 13 uur 25 match begonnen Start! In Gent wordt het officieuze startschot gegeven van de Omloop Het Nieuwsblad. Na 7 kilometer volgt de officiële start en kan de koers echt losbarsten.

13:18 13 uur 18. De rensters wachten op het startschot van de 17e editie van de Omloop Het Nieuwsblad. . De rensters wachten op het startschot van de 17e editie van de Omloop Het Nieuwsblad.

13:09 13 uur 09. SD Worx verschijnt op het podium in 't Kuipke bij presentatoren Ine Beyen en Tom Vandenbulcke. Ze zijn de laatste ploeg. Over een kwartier vertrekken de rensters in Gent. . SD Worx verschijnt op het podium in 't Kuipke bij presentatoren Ine Beyen en Tom Vandenbulcke. Ze zijn de laatste ploeg. Over een kwartier vertrekken de rensters in Gent.

13:01 13 uur 01. Shari Bossuyt voor Canyon-SRAM. Shari Bossuyt maakt vandaag haar debuut voor haar nieuwe ploeg Canyon-SRAM Racing. Ze komt over van NXTG Racing. Katia Niewiadoma is de kopvrouw van de ploeg. . Shari Bossuyt voor Canyon-SRAM Shari Bossuyt maakt vandaag haar debuut voor haar nieuwe ploeg Canyon-SRAM Racing. Ze komt over van NXTG Racing. Katia Niewiadoma is de kopvrouw van de ploeg.

12:59 12 uur 59. Vorig jaar. Vorig jaar soleerde Anna van der Breggen naar de overwinning. Haar ploeggenote Demi Vollering ging er ook alleen vandoor, maar na de beklimming van de Muur werd ze ingerekend. Op de Bosberg was Van der Breggen te sterk en ging ze alleen op pad. Niemand kon haar achtervolgen. Ze rondde haar solo met glans af. In de achtergrond sprintte Emma Norsgaard (Movistar) naar de 2e plek. Amy Pieters (SD Worx) vervolledigde het podium. Dit jaar volgt Anna van der Breggen de koers vanuit de ploegwagen. Lotte Kopecky mag rugnummer 1 opspelden. Vorig jaar werd onze landgenoote 4e. . Vorig jaar Vorig jaar soleerde Anna van der Breggen naar de overwinning. Haar ploeggenote Demi Vollering ging er ook alleen vandoor, maar na de beklimming van de Muur werd ze ingerekend. Op de Bosberg was Van der Breggen te sterk en ging ze alleen op pad. Niemand kon haar achtervolgen. Ze rondde haar solo met glans af. In de achtergrond sprintte Emma Norsgaard (Movistar) naar de 2e plek. Amy Pieters (SD Worx) vervolledigde het podium. Dit jaar volgt Anna van der Breggen de koers vanuit de ploegwagen. Lotte Kopecky mag rugnummer 1 opspelden. Vorig jaar werd onze landgenoote 4e.

12:50 12 uur 50. Heel wat rensters beginnen vandaag aan hun seizoen zoals Lotte Kopecky, maar er zijn ook rensters die al wat wedstrijdkilometers op de teller hebben staan. Favorieten Annemiek van Vleuten (Movistar), Elisa Balsamo (Trek-Segafredo), Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) en Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) zetten in de Ronde van Valencia mooie prestaties neer. Ze wonnen elk een etappe en Van Vleuten kroonde zich tot eindwinnaar. Bastianelli reed ook de Vuelta CV Feminas en won meteen haar eerste koers van het seizoen. . Heel wat rensters beginnen vandaag aan hun seizoen zoals Lotte Kopecky, maar er zijn ook rensters die al wat wedstrijdkilometers op de teller hebben staan. Favorieten Annemiek van Vleuten (Movistar), Elisa Balsamo (Trek-Segafredo), Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) en Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) zetten in de Ronde van Valencia mooie prestaties neer. Ze wonnen elk een etappe en Van Vleuten kroonde zich tot eindwinnaar. Bastianelli reed ook de Vuelta CV Feminas en won meteen haar eerste koers van het seizoen.

12:41 12 uur 41. Geen Molenberg. Dit jaar waagt het peloton zich niet aan de Molenberg. Door wegenwerken werd deze beklimming uit het parcours geschrapt. De Marlboroughstraat en de Biesestraat komen in de plaats. . Geen Molenberg Dit jaar waagt het peloton zich niet aan de Molenberg. Door wegenwerken werd deze beklimming uit het parcours geschrapt. De Marlboroughstraat en de Biesestraat komen in de plaats.

12:27 12 uur 27. Startpresentatie in 't Kuipke. Om 12u startte de ploegenvoorstelling in ’t Kuipke in Gent. Team Coop-Hitec products is de eerste ploeg die op het podium verschijnt. De laatste ploeg die voor de start wordt voorgesteld is SD Worx. Lotte Kopecky en haar ploeggenotes rijden om 13.06u het podium op. . Startpresentatie in 't Kuipke Om 12u startte de ploegenvoorstelling in ’t Kuipke in Gent. Team Coop-Hitec products is de eerste ploeg die op het podium verschijnt. De laatste ploeg die voor de start wordt voorgesteld is SD Worx. Lotte Kopecky en haar ploeggenotes rijden om 13.06u het podium op.

12:23 12 uur 23. Het parcours. Na de ploegenvoorstelling in ’t Kuipke in Gent beginnen de rensters aan de 17e editie van de Omloop Het Nieuwsblad. Het startschot wordt om 13.25u gegeven in Gent en finishen doen ze na 128 kilometer in Ninove. Het parcours is dit jaar zwaarder dan vorig jaar. De laatste 55 kilometer zijn hetzelfde als bij de mannen. Vanaf de Wolvenberg volgen ze hetzelfde parcours als Wout van Aert en co. De rensters moeten 9 hellingen en 5 kasseistroken verteren vandaag. De top van de laatste helling ligt op 13 kilometer van de finish. . Het parcours Na de ploegenvoorstelling in ’t Kuipke in Gent beginnen de rensters aan de 17e editie van de Omloop Het Nieuwsblad. Het startschot wordt om 13.25u gegeven in Gent en finishen doen ze na 128 kilometer in Ninove. Het parcours is dit jaar zwaarder dan vorig jaar. De laatste 55 kilometer zijn hetzelfde als bij de mannen. Vanaf de Wolvenberg volgen ze hetzelfde parcours als Wout van Aert en co. De rensters moeten 9 hellingen en 5 kasseistroken verteren vandaag. De top van de laatste helling ligt op 13 kilometer van de finish.

12:16 12 uur 16. Omloop Het Nieuwsblad Kopecky is topfavoriete bij de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen

12:12 12 uur 12. Vanaf 13.25u kan u op deze pagina terecht voor de ontwikkelingen in de wedstrijd van de vrouwen. Op Eén start de uitzending na de finish van de mannen. De livestream kan u op deze pagina bekijken vanaf 16u. . Vanaf 13.25u kan u op deze pagina terecht voor de ontwikkelingen in de wedstrijd van de vrouwen. Op Eén start de uitzending na de finish van de mannen. De livestream kan u op deze pagina bekijken vanaf 16u.