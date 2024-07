LIVESTREAM: Slippers en valpartijen in tijdrit bij de vrouwen, favoriete Ellen van Dijk begint eraan

Integraal te bekijken bij Sporza

Uiteraard hoef je bij Sporza niets te missen van de olympische tijdrit, zowel bij de vrouwen als bij de mannen. Over enkele minuten kan je integraal naar Lotte Kopecky en co. in actie tegen de klok kijken, en dat via de livestream op deze pagina, VRT1 of VRT Max. Ruben Van Gucht en Ine Beyen zullen die van commentaar voorzien.