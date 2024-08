LIVESTREAM: Lotte Kopecky zit bestendig vooraan in het peloton, aftellen naar Montmartre

Hellingen

Over 14 km: Côte de Port-Royal (900 meter en 5,2%)



Over 38 km: Côte de Cernay-la-Ville (400 meter en 5,7%)



Over 45 km: Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1 km en 5,9%)



Over 52 km: Côte de Châteaufort (1 km en 5,1%)



Over 65 km: Côte du Pavé des Gardes (1,3 km en 6,3%)



Over 85 km: Côte de la butte Montmartre (1,1 km en 5,7%)



Over 104 km: Côte de la butte Montmartre (1,1 km en 5,7%)



Over 122 km: Côte de la butte Montmartre (1,1 km en 5,7%)