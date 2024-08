LIVESTREAM (14 u) - Lotte Kopecky is topfavoriete voor wegrit: "Maar ze moet van Lorena Wiebes af"

Nederland mikt op Wiebes

Eind mei kreeg Lorena Wiebes een telefoontje van de Nederlandse wielerbondscoach Loes Gunnewijk - of ze de kopvrouw wilde zijn in de wegrace van de Olympische Spelen. Ze mocht er even over denken, maar dat was niet nodig.



"Eigenlijk had ik de Spelen sinds ze aan Parijs werden toegewezen al in mijn hoofd zitten", vertelde de uit Mijdrecht afkomstige renster donderdag tijdens een persmoment in het hotel van de Nederlandse selectie."Ik heb er vooral heel veel zin in. Ik voel nog niet echt de spanning, maar dat zal zondagochtend wel komen. Of eerder al, na de teambespreking."