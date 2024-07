LIVE (14.30 u): Kan Kopecky voor eerste Belgische medaille zorgen in olympische tijdrit?

De Sloveense Ursa Pintar mag om 14.30 uur de spits afbijten. In het eerste halfuur daarna volgen hoogstens enkele verre outsiders voor het podium, tot favoriete Ellen van Dijk om 15 uur stipt van het startpodium knalt.



9 minuten later is het aan de enige Belgische deelneemster in de olympische tijdrit bij de vrouwen: Lotte Kopecky. Meteen daarna mag Elisa Longo Borghini, die Kopecky van de eindzege in de recente Giro hield, aan haar onderneming beginnen.



Niets dan kleppers sluiten de rij, met wereldkampioene tegen de klok Chloé Dygert als apotheose om 15.21 uur.