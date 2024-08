"Het zal voor de grote motoren zijn": Belgen wrijven zich in de handen voor olympische wegrit

Alle ogen op de Belgen

Het gameplan van de mannen lijkt klaar. "We weten wat ons te doen staat", vertelt ook luitenant Benoot. "Vanavond zetten we alles dan nog eens op punt."



Aanval is de beste verdediging? "Het wordt inderdaad zaak om niet achter de feiten aan te hollen. In principe is het ook altijd goed om voorin mee te zijn. Dan kun je tactisch nog alle kanten uit. Het wordt niet evident, want iedereen houdt rekening met ons. Maar als het een stevige start wordt, is er natuurlijk wel iets mogelijk."



Het parcours lijkt alvast op maat voor de kopmannen. "Maar voor mij is het een typisch Vlaams parcours. Het is iets minder draaien en keren en het zijn iets langere hellingen, maar het is zeker voor types als Wout van Aert en Mathieu van der Poel", klonk het bij Benoot.



"Maar ook Remco Evenepoel kan dit zeker. Ik denk dat er veel favorieten klaar zullen zitten als Remco voor het eerst probeert. De superbenen heeft hij alvast."