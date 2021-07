LIVESTREAM: Van Avermaet jaagt mee op monstervlucht, kijk naar de wegrit

07:03 07 uur 03. Wat is er allemaal gebeurd in de eerste 3 wedstrijduren? Een vroege vlucht van 8 renners kreeg 20 minuten in de schoot geworpen van het peloton. Daar schieten nu nog 15 minuten van over. Greg Van Avermaet moest al vroeg aan de bak en schroeft samen met de Slovenen de achterstand mondjesmaat terug. In het peloton kwamen Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart gehavend uit een valpartij. Het Ineos-duo kon de strijd wel vervolgen. Van de 5 beklimmingen hebben de renners er al 2 achter de rug. Ze zetten nu koers naar de flanken van de Mount Fuji. . Wat is er allemaal gebeurd in de eerste 3 wedstrijduren? Een vroege vlucht van 8 renners kreeg 20 minuten in de schoot geworpen van het peloton. Daar schieten nu nog 15 minuten van over.



Greg Van Avermaet moest al vroeg aan de bak en schroeft samen met de Slovenen de achterstand mondjesmaat terug.



In het peloton kwamen Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart gehavend uit een valpartij. Het Ineos-duo kon de strijd wel vervolgen.



Van de 5 beklimmingen hebben de renners er al 2 achter de rug. Ze zetten nu koers naar de flanken van de Mount Fuji.

06:58 Kopgroep temt 2e klimpartij. Aular (Ven), Dlamini (ZAf), Kukrle (Tsj), Tzortzakis (Gri) en Juraj Sagan (Svk) hebben hun vlag neergeplant op de Kagosaka Pass, de 2e van 5 beklimmingen. In de finale doemt diezelfde Kagosaka Pass nog eens op als slothelling. Tegen dan zullen we al veel wijzer zijn, want de steile Mikuni Pass zal dan al voor brokken gezorgd hebben.



In de finale doemt diezelfde Kagosaka Pass nog eens op als slothelling. Tegen dan zullen we al veel wijzer zijn, want de steile Mikuni Pass zal dan al voor brokken gezorgd hebben.

06:56 06 uur 56. Roglic frist zich even op. Terwijl Van Avermaet blijft doorstuiven in het peloton, kiepert Roglic wat extra koud water in zijn mond. Het lichaam koel houden is de boodschap in deze warmte. . Roglic frist zich even op Terwijl Van Avermaet blijft doorstuiven in het peloton, kiepert Roglic wat extra koud water in zijn mond. Het lichaam koel houden is de boodschap in deze warmte.

06:54 06 uur 54. Het is toch een apart beeld: de olympische kampioen die het grootste deel van het werk voor zijn rekening neemt. José De Cauwer. Het is toch een apart beeld: de olympische kampioen die het grootste deel van het werk voor zijn rekening neemt José De Cauwer

06:53 De 1e beklimming is al achter de kiezen. 06 uur 53. De 1e beklimming is al achter de kiezen

06:48 16 minuten voorsprong. Op weg naar de 2e beklimming van de dag ziet het leiderskwintet zijn voorsprong trapsgewijs zakken tot 16 minuten. Van Avermaet begint al iets meer te schokschouderen. Hoelang zingt de uittredende olympische kampioen het nog uit op kop van het peloton? . 06 uur 48. 16 minuten voorsprong Op weg naar de 2e beklimming van de dag ziet het leiderskwintet zijn voorsprong trapsgewijs zakken tot 16 minuten.



Van Avermaet begint al iets meer te schokschouderen. Hoelang zingt de uittredende olympische kampioen het nog uit op kop van het peloton?

06:45 Problemen bij Woods? Michael Woods worstelt met zijn schoenen en roept de Canadese ploegauto om hulp. "Hopelijk raakt dat snel opgelost, anders zal hij later in de wedstrijd lichamelijke klachten ondervinden", zegt Michel Wuyts. . 06 uur 45. Problemen bij Woods? Michael Woods worstelt met zijn schoenen en roept de Canadese ploegauto om hulp.



"Hopelijk raakt dat snel opgelost, anders zal hij later in de wedstrijd lichamelijke klachten ondervinden", zegt Michel Wuyts.

06:42 06 uur 42. Opvallend is de goede positionering van Michal Kwiatkowski en Rafal Majka. De 2 Polen zitten al een tijdje vastgeroest op de 4e en 5e plaats van het peloton. Majka won 5 jaar geleden brons in Rio. Hij strandde toen op 5 tellen van Greg Van Avermaet. . Opvallend is de goede positionering van Michal Kwiatkowski en Rafal Majka. De 2 Polen zitten al een tijdje vastgeroest op de 4e en 5e plaats van het peloton.



Majka won 5 jaar geleden brons in Rio. Hij strandde toen op 5 tellen van Greg Van Avermaet.

06:41 06 uur 41. Nog 150 km. Voorin houden we nog 5 avonturiers over: de Venezolaan Aular, de Zuid-Afrikaan Dlamini, de Tsjech Kukrle, de Slovaak Juraj Sagan en de Griek Tzortzakis. . Nog 150 km Voorin houden we nog 5 avonturiers over: de Venezolaan Aular, de Zuid-Afrikaan Dlamini, de Tsjech Kukrle, de Slovaak Juraj Sagan en de Griek Tzortzakis.

06:39 06 uur 39. Ik denk dat Van Avermaet zelf gevraagd heeft naar deze rol. Benoot zal iets langer meegaan, Vansevenant moet als laatste onze kopmannen bijstaan. José De Cauwer. Ik denk dat Van Avermaet zelf gevraagd heeft naar deze rol. Benoot zal iets langer meegaan, Vansevenant moet als laatste onze kopmannen bijstaan. José De Cauwer

06:34 06 uur 34. Van Avermaet leidt nog altijd de dans in het peloton. Het verschil brokkelt daardoor af tot 17 minuten. De koplopers hebben de top van Doushi Road al gerond. . Van Avermaet leidt nog altijd de dans in het peloton. Het verschil brokkelt daardoor af tot 17 minuten. De koplopers hebben de top van Doushi Road al gerond.

06:32 06 uur 32. Thomas is "back". Na een inhaaljacht komen Thomas en Geoghegan Hart aansluiten aan het staartje van de grote meute. Maar hoe zwaar is de impact van die val geweest op de Tour-winnaar van 2018? . Thomas is "back" Na een inhaaljacht komen Thomas en Geoghegan Hart aansluiten aan het staartje van de grote meute. Maar hoe zwaar is de impact van die val geweest op de Tour-winnaar van 2018?

06:30 06 uur 30. Een grote schaafwonde siert het rechterschouderblad van Geraint Thomas. In zijn spoor zit Michael Woods, een muurklimmer die zijn hartje zal kunnen ophalen op de steile Mikuni Pass. . Een grote schaafwonde siert het rechterschouderblad van Geraint Thomas. In zijn spoor zit Michael Woods, een muurklimmer die zijn hartje zal kunnen ophalen op de steile Mikuni Pass.

06:29 06 uur 29. De Japanse vlag is zo eenvoudig dat ze bloedmooi is. Michel Wuyts. De Japanse vlag is zo eenvoudig dat ze bloedmooi is Michel Wuyts

06:26 06 uur 26. Net voor de top van Doushi Road dooft de kaars van Paul Daumont (1 van de 7 koplopers) uit. Hij is de kampioen van het wielergekke Burkina Faso. . Net voor de top van Doushi Road dooft de kaars van Paul Daumont (1 van de 7 koplopers) uit. Hij is de kampioen van het wielergekke Burkina Faso.



06:24 06 uur 24. Veel herrie in het peloton. Ook Nairo Quintana staat aan de kant met ellende. Een gehavende Thomas begint met Geoghegan Hart aan een inhaalrace. . Veel herrie in het peloton. Ook Nairo Quintana staat aan de kant met ellende. Een gehavende Thomas begint met Geoghegan Hart aan een inhaalrace.

06:22 06 uur 22. Valpartij van Geraint Thomas. Valpartij van Geraint Thomas

06:21 Geraint Thomas gaat tegen de vlakte. Alarmcode rood in het Britse kamp. Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart komen onzacht in aanraking met het asfalt. Ook Ciccone en Mühlberger moeten hun wonden likken. . 06 uur 21. Geraint Thomas gaat tegen de vlakte Alarmcode rood in het Britse kamp. Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart komen onzacht in aanraking met het asfalt. Ook Ciccone en Mühlberger moeten hun wonden likken.

06:19 06 uur 19. Remco en ik zijn complementair. Remco kan alleen binnenkomen en ik kan beter binnenkomen in een groep die sprint voor de zege. Wout van Aert. Remco en ik zijn complementair. Remco kan alleen binnenkomen en ik kan beter binnenkomen in een groep die sprint voor de zege. Wout van Aert