LIVESTREAM tijdrit: Evenepoel start om 7.59 uur, Van Aert om 9.08 uur

07:43 5 jaar geleden veroverde Cancellara goud in de tijdrit, voor Dumoulin en Froome.

07:40 De renners uit de 2e golf begeven zich zoetjesaan naar het startpodium. De Brit Tao Geoghegan Hart (de Giro-winnaar van 2020) blaast die golf op gang om 7.56 uur. Remco Evenepoel staat als 3e klaar.



De Brit Tao Geoghegan Hart (de Giro-winnaar van 2020) blaast die golf op gang om 7.56 uur. Remco Evenepoel staat als 3e klaar.

07:37 46,6 km/u. Na 1 ronde prijkt een gemiddelde van 46,6 km/u op de teller van leider Hugo Houle. Als er weinig verval op zit, zal hij een eindtijd neerzetten van 57 minuten.

07:33 Oliveira valt wat tegen. De Portugees staat al 35 seconden in het krijt op Houle na 9,7 kilometer. Deelt Oliveira beter in dan de Canadees of heeft hij geen superdag?

07:31 Ik heb enorm toegeleefd naar deze tijdrit. José De Cauwer.

07:29 Evenepoel. Over een halfuur is Remco Evenepoel aan zet. Wout van Aert schiet als voorlaatste uit de startblokken om 9.08 uur.

07:27 Houle is goed onderweg. Zowel bij het 1e als het 2e tussenpunt staat een Canadees op het hoogste schavotje. Hugo Houle zet zijn naaste belagers daar al op meer dan 10 seconden.

07:24 Dit is het parcours van de tijdrit.

07:23 Mooi gestroomlijnd zit Nelson Oliveira op zijn tijdritfiets. Van de Portugees verwachten we dat hij een eerste richttijd neerzet.

07:21 De Bod neemt over. Arndt moet al snel plaats maken voor de Zuid-Afrikaan De Bod, die 7 tellen onder de tijd van Arndt duikt na 9,7 kilometer.

07:19 Arndt boven bij 1e tussenpunt. Ondertussen zijn 5 renners doorgekomen aan het 1e tussenpunt (na 9,7 km). Nikias Arndt zwaait daar zoals verwacht de plak. Eerste achtervolger Ghebreigzabhier heeft daar al 28 seconden aan zijn broek.



Eerste achtervolger Ghebreigzabhier heeft daar al 28 seconden aan zijn broek.

07:18 1e startgolf is vertrokken. Met Nelson Oliveira is de laatste renner van de openingsgolf vertrokken. Het is nu 38 minuten wachten op een volgende vertrekker.

07:16 De eerste starter, Wais, voelt al de hete adem in zijn nek van Safarzadeh uit Iran. Ze prikken een eerste tussentijd na 9,7 km.

07:14 Jumbo-ploegmaat van Van Aert. 11 renners zoeven al rond op het tijdritparcours. George Bennett is de laatste die van start is gegaan. Bij Jumbo-Visma is hij een ploeggenoot van Wout van Aert en Primoz Roglic.

07:12 Veteraan Roche. De Ierse kleuren worden verdedigd door de ervaren Nicolas Roche. De 37-jarige veteraan heeft dit jaar de Giro in zijn benen. Daarna ging het vizier helemaal op Tokio.

07:09 5 tussenpunten. Als alles goed gaat, zullen we op 5 verschillende plaatsen een tussentijd krijgen van de renners. Na 9,7 km, 15 km, 22,1 km, 31,8 km en 37,1 km. De streep doemt op na 44,2 kilometer.

07:08 Het is veel draaien en keren in de beginfase. Michel Wuyts.

07:06 Met Nikias Arndt is een eerste interessante naam op pad. Vooral in zijn beginjaren stond hij te boek als een degelijke tijdrijder met 3 podiumplekken op het Duits kampioenschap tijdrijden.

07:02 07 uur 02 match begonnen START! De eerste renners zijn van het startpodium gerold. Ahmad Badreddin Wais kreeg de eer om de spits af te bijten.



Wais vluchtte in 2014 uit Syrië naar Zwitserland en komt op deze Spelen uit voor het olympisch vluchtelingenteam.