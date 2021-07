LIVESTREAM: Ook de vrouwen rijden hun olympische wegrit, met drie Belgen

03:46

03 uur 46. Wat staat er op het menu? De vrouwen moeten vandaag 137 kilometer afhaspelen tussen Musashinonomori Park en de Fuji International Speedway. Het parcours oogt gelijkaardig aan dat van de mannen, al ontbreekt met de Mikuni Pass de scherprechter. Na 75 kilometer krijgen de vrouwen wel Doushi Road voorgeschoteld, een bijna 5 kilometer lange klim aan 6,2%. Wat later volgt ook nog de kortere en minder steile Kagasoka Pass, waarna het in dalende lijn richting Fuji gaat. Bij aankomst op het circuit moeten de rensters nog 1,5 rondje draaien op de Fuji International Speedway. In volle finale ligt nog een puist van bijna 1,5 kilometer aan 5,7%. Aan de finish zullen de vrouwen bijna 2.700 hoogtemeters in de benen hebben. .