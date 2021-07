LIVESTREAM: Kijk naar de wegrit met medaillejagers Van Aert en Evenepoel

De olympische wegrit is begonnen! Haalt België meteen een medaille binnen? Rond de klok van 11 zullen we wat wijzer zijn.

Na de positieve test van Simon Geschke was het nagelbijten voor de Duitse selectie. Geschkes kamergenoot Emanuel Buchmann moest 2 nieuwe testen ondergaan en gelukkig voor hem was het resultaat telkens negatief. Buchmann mag dus van start gaan. Eerder hadden Nikias Arndt en Maximilian Schachmann groen licht gekregen.

03:06

03 uur 06. Nog een uurtje. De spanning stijgt in en rond het Musashinonomori Park. Daar klinkt over een uurtje het startsein van de race om olympisch goud. 57 landen vaardigen 1 of meerdere renners af in de wegrit. Van Guatemala tot Hongkong. België start met 5 manschappen (Benoot, Evenepoel, Van Aert, Van Avermaet en Vansevenant). De Amerikanen, bijvoorbeeld, moeten het met 2 man zien te rooien (Craddock en McNulty). .