LIVESTREAM: Kijk naar de olympische wegrit met medaillejagers Van Aert en Evenepoel

Fase per fase

05:30 43 km/u. Traag rijden de koplopers allerminst. Na 1 wedstrijduur staat er 43 kilometer op hun teller. Juraj Sagan en zijn trawanten voelen dat het wegdek iets meer begint te stijgen. . 05 uur 30. 43 km/u Traag rijden de koplopers allerminst. Na 1 wedstrijduur staat er 43 kilometer op hun teller. Juraj Sagan en zijn trawanten voelen dat het wegdek iets meer begint te stijgen.

05:25 05 uur 25. Ook tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar gaat in de rij staan voor een drinkbus. Door de warmte en vochtigheid is drinken nog meer dan anders een absolute noodzaak. . Ook tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar gaat in de rij staan voor een drinkbus. Door de warmte en vochtigheid is drinken nog meer dan anders een absolute noodzaak.

05:23 05 uur 23. Van Avermaet laat zich uitzakken. De vroege shift van Greg Van Avermaet zit er al op. Hij laat zich uitzakken tussen de ploegauto's en kan wat bijtanken en krachten sparen. . Van Avermaet laat zich uitzakken De vroege shift van Greg Van Avermaet zit er al op. Hij laat zich uitzakken tussen de ploegauto's en kan wat bijtanken en krachten sparen.

05:19 05 uur 19. Zou Van Aert Van Avermaet teruggefloten hebben? Michel Wuyts. Zou Van Aert Van Avermaet teruggefloten hebben? Michel Wuyts

05:16 05 uur 16. Op de eerste oplopende stroken komt Benoot even poolshoogte nemen bij Van Avermaet. De titelverdediger blijft het tempo bepalen in het peloton. Het verschil blijft een kleine 9 minuten. . Op de eerste oplopende stroken komt Benoot even poolshoogte nemen bij Van Avermaet. De titelverdediger blijft het tempo bepalen in het peloton. Het verschil blijft een kleine 9 minuten.

Correctie in de kopgroep. Eerst werd de Chinees Ruidong Wang in de kopgroep gemeld. Maar het is de Burkinees Paul Daumont die een zitje heeft veroverd in de vlucht van de dag. Nog eens de namen van de koplopers: Elchin Asadov (Aze), Orluis Aular (Ven), Paul Daumont (BFa), Nicholas Dlamini (ZAf), Eduard Grosu (Roe), Michael Kukrle (Tsj), Juraj Sagan (Svk) en Polychronis Tzortzakis (Gri).



Nog eens de namen van de koplopers: Elchin Asadov (Aze), Orluis Aular (Ven), Paul Daumont (BFa), Nicholas Dlamini (ZAf), Eduard Grosu (Roe), Michael Kukrle (Tsj), Juraj Sagan (Svk) en Polychronis Tzortzakis (Gri).

05:12 05 uur 12. De camera heeft Primoz Roglic gevonden. Hoe goed is de Sloveen hersteld van zijn Tour, die maar 1 week duurde? "Ik denk dat hij beter zal zijn dan de meeste mensen denken", zegt Michel Wuyts. . De camera heeft Primoz Roglic gevonden. Hoe goed is de Sloveen hersteld van zijn Tour, die maar 1 week duurde? "Ik denk dat hij beter zal zijn dan de meeste mensen denken", zegt Michel Wuyts.

05:07 05 uur 07. Dit is altijd verloren moeite. Ik vind dat jammer. José De Cauwer betreurt het dat Van Avermaet al aan het werk moet. Dit is altijd verloren moeite. Ik vind dat jammer. José De Cauwer betreurt het dat Van Avermaet al aan het werk moet

05:02 Ook op Radio 1 kunnen jullie de olympische wegrit volgen met dank aan Christophe Vandegoor. 05 uur 02. Ook op Radio 1 kunnen jullie de olympische wegrit volgen met dank aan Christophe Vandegoor

04:54 04 uur 54. Van Avermaet legt zijn rol uit. Voor de start haalde Maarten Vangramberen Greg Van Avermaet voor de microfoon. "Ik moet de ploeg vandaag zo goed mogelijk ondersteunen", zei de olympische kampioen van Rio 2016. "Ik moet de kopmannen (Van Aert en Evenepoel) in een ideale positie aan de finale laten beginnen."



"Ik moet de kopmannen (Van Aert en Evenepoel) in een ideale positie aan de finale laten beginnen."

04:54 04 uur 54. Van Avermaet die nu al op kop van het peloton rijdt. Dat zie jij niet graag hé, José. Michel Wuyts. Van Avermaet die nu al op kop van het peloton rijdt. Dat zie jij niet graag hé, José. Michel Wuyts

04:49 04 uur 49. Werkpaard Van Avermaet. Greg Van Avermaet lost Kasper Asgreen af op kop van het peloton en drijft het tempo ietwat op. De renners krijgen nog 210 kilometer te verteren. . Werkpaard Van Avermaet Greg Van Avermaet lost Kasper Asgreen af op kop van het peloton en drijft het tempo ietwat op. De renners krijgen nog 210 kilometer te verteren.

04:44 04 uur 44. Refresh de pagina om opnieuw koers te zien. Doordat de Red Lions aan hun olympisch toernooi beginnen op Eén, hebben we moeten schakelen op onze livestream. Ververs deze pagina om het vervolg van de olympische wegrit te bekijken, met deskundig commentaar van Michel en José.



Ververs deze pagina om het vervolg van de olympische wegrit te bekijken, met deskundig commentaar van Michel en José.

04:41 04 uur 41. Juraj Sagan en zijn speelkameraadjes krijgen al 5 minuten in hun schoot geworpen. Het peloton blijft wat slabakken onder de Japanse zon. . Juraj Sagan en zijn speelkameraadjes krijgen al 5 minuten in hun schoot geworpen. Het peloton blijft wat slabakken onder de Japanse zon.

04:39 De 8 leiders op een rijtje. 04 uur 39. De 8 leiders op een rijtje

04:37 04 uur 37. De Mikuni Pass is leuk. Het is een halfuur klimmen en daarin kan veel gebeuren. Remco Evenepoel. De Mikuni Pass is leuk. Het is een halfuur klimmen en daarin kan veel gebeuren. Remco Evenepoel

04:31 04 uur 31. 5 beklimmingen. De olympische wegrit kan je vergelijken met een bergrit uit de Tour. Na een lange openingsfase is Doushi Road het 1e hapje op het bergmenu. Gevolgd door de Kagosaka Pass. Daarna gaat het naar de Fuji Sanroku, het dak van deze wedstrijd. In de laatste 40 kilometer zal de veelbesproken Mikuni Pass een hoofdrol vertolken. Een 2e beklimming van de Kagosaka Pass serveert de renners de laatste klimkilometers. 21 kilometer na de laatste top kennen we de nieuwe olympische kampioen.



Daarna gaat het naar de Fuji Sanroku, het dak van deze wedstrijd. In de laatste 40 kilometer zal de veelbesproken Mikuni Pass een hoofdrol vertolken.



Een 2e beklimming van de Kagosaka Pass serveert de renners de laatste klimkilometers. 21 kilometer na de laatste top kennen we de nieuwe olympische kampioen.



04:27 04 uur 27. De namen van de 8 koplopers. Elchin Asadov (Aze), Orluis Aular (Ven), Nicholas Dlamini (ZAf), Eduard Grosu (Roe), Michael Kukrle (Tsj), Juraj Sagan (Svk), Polychronis Tzortzakis (Gri) en Ruidong Wang (Chn). . De namen van de 8 koplopers Elchin Asadov (Aze), Orluis Aular (Ven), Nicholas Dlamini (ZAf), Eduard Grosu (Roe), Michael Kukrle (Tsj), Juraj Sagan (Svk), Polychronis Tzortzakis (Gri) en Ruidong Wang (Chn).

04:26 In dit decor gingen de renners van start. 04 uur 26. In dit decor gingen de renners van start