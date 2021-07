LIVESTREAM: Julie Van de Velde is gestart aan haar olympische tijdrit

Lotte Kopecky is dé Belgische wielervrouw in vorm, die vierde werd in de olympische wegrit en die overigens ook Belgisch kampioen tijdrijden is. Waarom doet ze dan niet mee aan de olympische tijdrit? Neen, Kopecky zit niet op een vliegtuig dat op weg is naar huis. Onze landgenote is zich in Tokio aan het voorbereiden op het baanwielrennen.





Samen met haar partner Jolien D'hoore zal ze vrijdag 6 augustus een gooi doen naar een medaille in de ploegkoers. Twee dagen later mengt ze zich in de omnium-discipline. Ook nog eens deelnemen aan de tijdrit zou wat te veel van het goede zijn voor onze Belgische wielertrots.