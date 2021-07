LIVESTREAM: Belgen nemen verantwoordelijkheid in wegrit, Valverde even in problemen

08:40 08 uur 40. De onvermoeibare Jan Tratnik heeft zijn werkplunje weer aangetrokken. In zijn spoor zitten de Polen en Tadej Pogacar. De Belgen zijn nu ietwat van het voorplan verdwenen. . De onvermoeibare Jan Tratnik heeft zijn werkplunje weer aangetrokken. In zijn spoor zitten de Polen en Tadej Pogacar.



De Belgen zijn nu ietwat van het voorplan verdwenen.

08:36 08 uur 36. Vansevenant ment, Valverde is terug. Op kop van het peloton komt Evenepoel poolshoogte nemen bij Vansevenant. Moet hij wat op het gaspedaal staan? Ondertussen is Valverde weer komen aanhaken bij de staart van het peloton. Had de 41-jarige nestor daarnet gewoon een slecht moment? Of is het echt zijn dagje niet? Op de Mikuni Pass zullen we een antwoord krijgen. . Vansevenant ment, Valverde is terug Op kop van het peloton komt Evenepoel poolshoogte nemen bij Vansevenant. Moet hij wat op het gaspedaal staan?



Ondertussen is Valverde weer komen aanhaken bij de staart van het peloton. Had de 41-jarige nestor daarnet gewoon een slecht moment? Of is het echt zijn dagje niet? Op de Mikuni Pass zullen we een antwoord krijgen.

08:34 08 uur 34. Benoot wisselt enkele woorden uit met Asgreen. Na de prik van Ciccone is de rust teruggekeerd in de grote meute. Boezemt de Mikuni Pass de renners al angst in? . Benoot wisselt enkele woorden uit met Asgreen. Na de prik van Ciccone is de rust teruggekeerd in de grote meute. Boezemt de Mikuni Pass de renners al angst in?

08:32 08 uur 32. Is er genoeg ondernomen op de Fuji? Ik ga er toch van uit dat ze allemaal weten hoe Pogacar tekeer gegaan is in de Tour? Michel Wuyts. Is er genoeg ondernomen op de Fuji? Ik ga er toch van uit dat ze allemaal weten hoe Pogacar tekeer gegaan is in de Tour? Michel Wuyts

08:26 08 uur 26. Van de 20 minuten voorsprong houden Juraj Sagan en zijn vluchtkompanen nog een vijftal minuten over. Het is nu 1 lang dal tot de verschrikkelijke Mikuni Pass. . Van de 20 minuten voorsprong houden Juraj Sagan en zijn vluchtkompanen nog een vijftal minuten over. Het is nu 1 lang dal tot de verschrikkelijke Mikuni Pass.

08:25 08 uur 25. Dat is vreemd! Valverde parkeert al vroeg in de wegrit. Dat is vreemd! Valverde parkeert al vroeg in de wegrit

08:23 Valverde stond hoog in de favorietenlijstjes. 08 uur 23. Valverde stond hoog in de favorietenlijstjes

08:19 Het hoogste punt van de wegrit. Het peloton heeft de top van de Fuji Sanroku gerond. Met 1.451 meter hoogte het dak van deze olympische wegrit. . 08 uur 19. Het hoogste punt van de wegrit Het peloton heeft de top van de Fuji Sanroku gerond. Met 1.451 meter hoogte het dak van deze olympische wegrit.

08:16 08 uur 16. Valverde staat geparkeerd. Voor Zakarin (ritwinnaar in de Giro en de Tour) ligt het ritme te hoog. Ook Alejandro Valverde gaat op de kant. Adios Bala? . Valverde staat geparkeerd Voor Zakarin (ritwinnaar in de Giro en de Tour) ligt het ritme te hoog. Ook Alejandro Valverde gaat op de kant. Adios Bala?

08:13 08 uur 13. Het flukse tempo kost de kop van Zdenek Stybar. De Tsjech van Deceuninck-Quick Step haakt af. Vansevenant begint nog wat meer te wiegen in de muil van het peloton. Dat betekent dat het nu echt wel een stuk harder gaat in het peloton. . Het flukse tempo kost de kop van Zdenek Stybar. De Tsjech van Deceuninck-Quick Step haakt af.



Vansevenant begint nog wat meer te wiegen in de muil van het peloton. Dat betekent dat het nu echt wel een stuk harder gaat in het peloton.

08:12 08 uur 12. Tempoversnelling Ciccone. Onze woorden zijn nog niet koud of daar zijn de Italianen al. Giulio Ciccone jaagt het tempo met een ruk de hoogte in. Op bevel van Nibali? . Tempoversnelling Ciccone Onze woorden zijn nog niet koud of daar zijn de Italianen al. Giulio Ciccone jaagt het tempo met een ruk de hoogte in. Op bevel van Nibali?

08:11 08 uur 11. Benoot heeft gelijk dat hij Tratnik het werk laat doen. Maar hoelang kan Tratnik dat nog? José De Cauwer. Benoot heeft gelijk dat hij Tratnik het werk laat doen. Maar hoelang kan Tratnik dat nog? José De Cauwer

08:07 08 uur 07. Viva Italia? De Italianen rijden minder met hun snoet in de wind dan de Belgen. Met Nibali, Caruso, Ciccone, Moscon en Bettiol hebben ze een vijftal dat oorlog kan maken in de finale. . Viva Italia? De Italianen rijden minder met hun snoet in de wind dan de Belgen. Met Nibali, Caruso, Ciccone, Moscon en Bettiol hebben ze een vijftal dat oorlog kan maken in de finale.

08:05 08 uur 05. De renners zitten al 4 uur in het zadel. "Niet iedereen voelt zich nog goed. We zien een slijtageslag", geeft Michel Wuyts mee. . De renners zitten al 4 uur in het zadel. "Niet iedereen voelt zich nog goed. We zien een slijtageslag", geeft Michel Wuyts mee.

08:01 08 uur 01. Belgen blijven alert. Pogacars gezant Tratnik neemt het peloton nog altijd op sleeptouw. Benoot zit klaar om over te nemen. Van Aert, Evenepoel en Vansevenant houden zich gedeisd in de spitse neus van het peloton. . Belgen blijven alert Pogacars gezant Tratnik neemt het peloton nog altijd op sleeptouw. Benoot zit klaar om over te nemen.



Van Aert, Evenepoel en Vansevenant houden zich gedeisd in de spitse neus van het peloton.

07:58 07 uur 58. Nog 100 kilometer. Halfweg de Fuji-klim bewaren de 5 leiders nog een kleine 10 minuten van hun voorsprong. De namen van de koplopers: Aular (Ven), Dlamini (ZAf), Kukrle (Tsj), Tzortzakis (Gri) en Juraj Sagan (Svk). . Nog 100 kilometer Halfweg de Fuji-klim bewaren de 5 leiders nog een kleine 10 minuten van hun voorsprong.



De namen van de koplopers: Aular (Ven), Dlamini (ZAf), Kukrle (Tsj), Tzortzakis (Gri) en Juraj Sagan (Svk).

07:56 07 uur 56. We koersen alsof we straks het kaf van het koren zullen scheiden. Hopelijk zijn we er dan zelf nog bij. José De Cauwer. We koersen alsof we straks het kaf van het koren zullen scheiden. Hopelijk zijn we er dan zelf nog bij. José De Cauwer

07:52 07 uur 52. Werkdag Van Avermaet zit erop. In zijn typisch wiegende stijl roept Mauri Vansevenant kopman Van Aert iets toe. Benoot heeft nu het stekje ingenomen van Van Avermaet op kop van het peloton. "Het verhaal van de olympische kampioen van Rio is geschreven. Van Avermaet heeft al langer dan vandaag afscheid genomen van zijn olympische titel", zegt Michel Wuyts. . Werkdag Van Avermaet zit erop In zijn typisch wiegende stijl roept Mauri Vansevenant kopman Van Aert iets toe. Benoot heeft nu het stekje ingenomen van Van Avermaet op kop van het peloton.



"Het verhaal van de olympische kampioen van Rio is geschreven. Van Avermaet heeft al langer dan vandaag afscheid genomen van zijn olympische titel", zegt Michel Wuyts.

07:47 07 uur 47. Oranje zal vandaag niet meer kunnen rekenen op de diensten van Yoeri Havik. De Nederlander laat los en richt zijn vizier stilaan op de koppelkoers, die hij aan de zijde van Jan-Willem van Schip rijdt. . Oranje zal vandaag niet meer kunnen rekenen op de diensten van Yoeri Havik. De Nederlander laat los en richt zijn vizier stilaan op de koppelkoers, die hij aan de zijde van Jan-Willem van Schip rijdt.