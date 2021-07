Olympische Spelen: Kijk zaterdag vanaf 4 uur naar de wegrit in Tokio

15:38

15 uur 38. Deelname Valverde en co in gevaar? Corona is in het kamp van de Spanjaarden geslopen, want een masseur heeft positief getest waardoor de deelname van Valverde, de broers Izagirre, Fraile en Jesus Herrada plots op de helling staat. Alle renners en stafleden worden nog in allerijl opnieuw getest. .