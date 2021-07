Zaterdag is meteen D-day voor de Belgische wielrenners. Wout van Aert, Remco Evenepoel, Greg Van Avermaet, Mauri Vansevenant en Tiesj Benoot verdedigen de Belgische kleuren. Mis op deze pagina niets van de olympische wegrit in Tokio. We begeleiden u met tekstupdates en met onze livestream.