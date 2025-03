Niet klaar voor Sanremo, wel om in Nokere te winnen? "Podium is de ambitie van De Lie"

De Lie wel in Nokere, niet in Sanremo: "Figurantenrol spelen had weinig zin"

Arnaud De Lie zag zijn voorjaar in 2024 in het water vallen en ook nu is de Belgische kampioen eraan begonnen met een valse noot. Door een verstoorde voorbereiding laat hij Milaan-Sanremo aan zich voorbijgaan. Toch staat hij morgen aan de start van Nokere Koerse.



"En met ambitie", zegt Lotto-manager Kurt Van de Wouwer. "Ik ga niet zeggen dat hij wil winnen, maar toch zeker het podium halen."



Waarom kan De Lie meedoen om de zege in Nokere, maar toch niet Milaan-Sanremo rijden? "We zagen op stage dat het moeilijker ging dan verwacht. Het was een wijze beslissing om hem uit Milaan-Sanremo te houden. Het heeft geen zin om naar daar te gaan voor een figurantenrol. Die wedstrijdkilometers kan hij ook vinden in Nokere en Denain."