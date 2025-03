Meteen raak in 1e koers sinds kaakbreuk: Nils Eekhoff sprint naar zege in Nokere na ontsierde finale

winnaar van de dag Bij zijn eerste koers sinds een kaak- en tandbreuk, die hij vroeg in het seizoen opliep in de AlUla Tour, is het meteen raak voor Nils Eekhoff. Hij hield zijn sprint bergop heel lang vol vanop de kop en triomfeerde in Nokere Koerse voor zijn eerste eendagswinst in het profcircuit.

pechvogel van de dag Door zelf de boel meermaals in brand te steken op de kasseien deed Jasper Philipsen er alles aan om zijn eerste zege in Nokere Koerse binnen te slepen. Toch werd het weer een sprint en die betekende ook in de nieuwe finale onheil. Philipsen verdween geschaafd in de ziekenwagen na een late massaval.