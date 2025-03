LIVESTREAM Nokere Koerse: Jasper Philipsen maakt zelfs in de diepe finale zelf koers, Arnaud De Lie haakt af

Lennert Teugels is op zijn 31e de meest ervaren vluchter. Na twee jaar bij Bingoal-WB komt hij nu uit voor het Continentale Tarteletto-Isorex, waarvoor hij eerder ook al drie jaar koerste.



In dat truitje mocht Teugels zijn enige twee profoverwinningen vieren in 2022. Een rit in de Tour of Hellas en eentje in de Tour of Iran zijn de exotische uitschieters op zijn palmares.



De tweede Belg vooraan is Alex Colman, al vijf seizoenen lang een vaste waarde bij Flanders-Baloise. De Oost-Vlaming reed vooral dichte uitslagen in de jaren voor hij bij zijn huidige ploeg kwam. Op zijn 26e heeft Colman nog geen zeges achter zijn naam staan.