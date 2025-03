LIVE (12.45 uur): Arnaud De Lie en Jasper Philipsen zijn de topfavorieten voor vernieuwde Nokere Koerse

Met 14 ontknopingen in een sprint in de laatste 15 edities is Nokere Koerse een onvervalste spurterskoers. Dat leert ons ook het deelnemersveld vandaag, met amper ploegen die geen snelle mannen naar Deinze gestuurd hebben.



Vroege vluchter Ludovic Robeet was in 2021 de enige winnaar die de finish in Nokere solo bereikte in al die edities. Hij is ook nu weer van de partij, bij Cofidis met Milan Fretin als rappe kopman.