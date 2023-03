LIVESTREAM Nokere Koerse: Lotto-Dstny valt aan, hoe groot is de macht van de sprinters?

clock 16:47 16 uur 47. De sprintersploegen herstellen de orde weer. . Karl Vannieuwkerke. De sprintersploegen herstellen de orde weer. Karl Vannieuwkerke

clock 16:46 16 uur 46. Nog 20 kilometer. Onder het spandoek van de laatste 20 kilometer zet Jasper De Buyst de bende op een tiental seconden. In zijn eentje wordt het een aartsmoeilijke opdracht, maar straks volgen nog veel kasseihapjes. Die nodigen uit tot een tegenzet. . Nog 20 kilometer Onder het spandoek van de laatste 20 kilometer zet Jasper De Buyst de bende op een tiental seconden. In zijn eentje wordt het een aartsmoeilijke opdracht, maar straks volgen nog veel kasseihapjes. Die nodigen uit tot een tegenzet.

clock 16:44 16 uur 44. Er sluit volk aan met onder meer Tom Van Asbroeck en Xandro Meurisse, maar de cohesie is zoek. Net wanneer het peloton aantikt, snelt Jasper De Buyst nog eens weg. Lotto koerst bijzonder offensief. . Er sluit volk aan met onder meer Tom Van Asbroeck en Xandro Meurisse, maar de cohesie is zoek. Net wanneer het peloton aantikt, snelt Jasper De Buyst nog eens weg. Lotto koerst bijzonder offensief.

clock 16:42 16 uur 42. Na die glijpartij van Victor Campenaerts zijn ze met z'n drieën los: Sep Vanmarcke, Jasper De Buyst en Bert Van Lerberghe. "We krijgen koers!", jubelen ze in onze cabine. . Na die glijpartij van Victor Campenaerts zijn ze met z'n drieën los: Sep Vanmarcke, Jasper De Buyst en Bert Van Lerberghe. "We krijgen koers!", jubelen ze in onze cabine.

clock 16:41 16 uur 41. In deze fase moet Bert Van Lerberghe springen op alles wat beweegt. Dat is veel te vroeg. Het gaat snel en zo stuurt een gretige Victor Campenaerts een bocht verkeerd in. Hij gaat tegen de grond en verdwijnt naar de achterste gelederen van het peloton. . In deze fase moet Bert Van Lerberghe springen op alles wat beweegt. Dat is veel te vroeg. Het gaat snel en zo stuurt een gretige Victor Campenaerts een bocht verkeerd in. Hij gaat tegen de grond en verdwijnt naar de achterste gelederen van het peloton.

clock 16:39 16 uur 39. Ook Victor Campenaerts steekt zijn neus aan het venster. Guillaume Van Keirsbulck schuift mee, net als een pion van Alpecin-Deceuninck. Zo moet Soudal-Quick Step lijmen en dat gebeurt: de benen worden stil gehouden. . Ook Victor Campenaerts steekt zijn neus aan het venster. Guillaume Van Keirsbulck schuift mee, net als een pion van Alpecin-Deceuninck. Zo moet Soudal-Quick Step lijmen en dat gebeurt: de benen worden stil gehouden.

clock 16:38 16 uur 38. De slijtage doet zijn werk. Een vluchter lijkt me toch niet kansloos. . Karl Vannieuwkerke. De slijtage doet zijn werk. Een vluchter lijkt me toch niet kansloos. Karl Vannieuwkerke

clock 16:38 16 uur 38. Sep Vanmarcke komt niet tot rust en vuurt een derde pijl af. Dries De Bondt is de regulator in het peloton, de maats van Tim Merlier zakken er een beetje door. . Sep Vanmarcke komt niet tot rust en vuurt een derde pijl af. Dries De Bondt is de regulator in het peloton, de maats van Tim Merlier zakken er een beetje door.

clock 16:37 Nokereberg. Bij de volgende passage op Nokereberg draait het om de knikkers. Daar is de samensmelting: einde van de kopgroep. . 16 uur 37. hill Nokereberg Bij de volgende passage op Nokereberg draait het om de knikkers. Daar is de samensmelting: einde van de kopgroep.

clock 16:36 16 uur 36. Vanmarcke blijft gas geven, ook Menten toont zich. Vanmarcke blijft gas geven, ook Menten toont zich

clock 16:34 16 uur 34. Arjen Livyns wordt opgeslokt, maar zijn ploegmaats vallen nu slag om slinger aan. De guerrilla-tactiek. . Arjen Livyns wordt opgeslokt, maar zijn ploegmaats vallen nu slag om slinger aan. De guerrilla-tactiek.

clock 16:31 16 uur 31. Lotto-Dstny zit met veel volk vooraan en probeert af te stoppen. Nog 33 kilometer: de finale is eindelijk begonnen! . Lotto-Dstny zit met veel volk vooraan en probeert af te stoppen. Nog 33 kilometer: de finale is eindelijk begonnen!

clock 16:30 16 uur 30. Lotto-gezel Arjen Livyns legt er nog een laagje op en dat oogt indrukwekkend. Zo wordt de deur achteraan toch duidelijk geopend. . Lotto-gezel Arjen Livyns legt er nog een laagje op en dat oogt indrukwekkend. Zo wordt de deur achteraan toch duidelijk geopend.

clock 16:30 16 uur 30. Vanmarcke versnelt, maar raakt niet weg. Vanmarcke versnelt, maar raakt niet weg

clock 16:29 16 uur 29. Gelukkig is Sep Vanmarcke te verleiden tot een bisnummer. Dit gaat nog een tikkeltje sneller. In één ruk rijdt hij tot bij Tom Devriendt. . Gelukkig is Sep Vanmarcke te verleiden tot een bisnummer. Dit gaat nog een tikkeltje sneller. In één ruk rijdt hij tot bij Tom Devriendt.

clock 16:29 16 uur 29. Van Asbroeck blijft even haperen aan fiets van Italiaan. Van Asbroeck blijft even haperen aan fiets van Italiaan

clock 16:28 16 uur 28. Renner knalt de haag in. Renner knalt de haag in

clock 16:28 16 uur 28. Kijk om je heen en je ziet sprinters. Karl, wij zijn de twee gretigste mannen in koers! José De Cauwer. Kijk om je heen en je ziet sprinters. Karl, wij zijn de twee gretigste mannen in koers! José De Cauwer

clock 16:27 16 uur 27. Hier is de versnelling waar we op zaten te wachten: op 36 kilometer van de finish jeuken de kuiten van Sep Vanmarcke, maar zoals hij zelf voorspelde zijn de keien niet selectief genoeg. Er is weinig enthousiasme voor een overname. . Hier is de versnelling waar we op zaten te wachten: op 36 kilometer van de finish jeuken de kuiten van Sep Vanmarcke, maar zoals hij zelf voorspelde zijn de keien niet selectief genoeg. Er is weinig enthousiasme voor een overname.

clock 16:23 Nervositeit groeit. Het zijn vrij onschuldige crashes, maar het aantal valpartijen zwelt nu aan. Onder meer Tom Van Asbroeck zet even voet aan de grond. . 16 uur 23. fall Nervositeit groeit Het zijn vrij onschuldige crashes, maar het aantal valpartijen zwelt nu aan. Onder meer Tom Van Asbroeck zet even voet aan de grond.

clock 16:22 16 uur 22. In zijn eentje wil Tom Devriendt (Q36.5) naar de kopgroep jumpen. Het verschil: 23". . In zijn eentje wil Tom Devriendt (Q36.5) naar de kopgroep jumpen. Het verschil: 23".

clock 16:21 16 uur 21. Nog 40 kilometer. Voor wie nu pas inschakelt: u heeft nog niet te veel gemist. Na een klein uurtje is een zevental weggereden uit het peloton. We houden nog 5 leiders over met 2 Belgen: Ludovic Robeet en Jonas Geens. Het peloton stuurt aan op een sprint: de controle is van onder meer Soudal-Quick Step, DSM en Alpecin-Deceuninck. . Nog 40 kilometer Voor wie nu pas inschakelt: u heeft nog niet te veel gemist. Na een klein uurtje is een zevental weggereden uit het peloton. We houden nog 5 leiders over met 2 Belgen: Ludovic Robeet en Jonas Geens. Het peloton stuurt aan op een sprint: de controle is van onder meer Soudal-Quick Step, DSM en Alpecin-Deceuninck.

clock 16:16 16 uur 16. Voorin geven ze gas, ook in het peloton zie je de typische golfbewegingen. Enkele renners ontwijken ternauwernood wat verkeersmeubilair. . Voorin geven ze gas, ook in het peloton zie je de typische golfbewegingen. Enkele renners ontwijken ternauwernood wat verkeersmeubilair.

clock 16:13 16 uur 13. In de kopgroep draaien ze de vijs aan: Etienne van Empel wordt glad uit de wielen gereden. Zo blijven ze nog met z'n vijven over. . In de kopgroep draaien ze de vijs aan: Etienne van Empel wordt glad uit de wielen gereden. Zo blijven ze nog met z'n vijven over.

clock 16:11 16 uur 11. Na het kleine intermezzo van Jelle Wallays en co is de controle in het peloton nu weer rigide. Flanders-Baloise schuift na de pech van Alex Colman op. Broeden zij op een plannetje om het laatste wedstrijduur mee in te kleuren? . Na het kleine intermezzo van Jelle Wallays en co is de controle in het peloton nu weer rigide. Flanders-Baloise schuift na de pech van Alex Colman op. Broeden zij op een plannetje om het laatste wedstrijduur mee in te kleuren?

clock 16:08 16 uur 08. Alex Colman heeft een leegloper en moet geholpen worden door de neutrale motor. Alex Colman heeft een leegloper en moet geholpen worden door de neutrale motor

clock 16:07 16 uur 07. Geen Colman meer in de spits van de koers. We verliezen een vluchter: Alex Colman kampt met een leegloper en zijn volgwagen zit achter het peloton. De leider wordt geholpen door de neutrale motor. Grappig beeld: de volgwagen van Flanders-Baloise snelt het peloton dan toch voorbij net op het moment dat zij Colman inhalen. Die staat nuchter te zwaaien. . Geen Colman meer in de spits van de koers We verliezen een vluchter: Alex Colman kampt met een leegloper en zijn volgwagen zit achter het peloton. De leider wordt geholpen door de neutrale motor. Grappig beeld: de volgwagen van Flanders-Baloise snelt het peloton dan toch voorbij net op het moment dat zij Colman inhalen. Die staat nuchter te zwaaien.

clock 16:07 16 uur 07. Ex-ploegmaats Tim Merlier en Dries De Bondt.

clock 16:05 16 uur 05. Op de laatste rij van de schoolbus zit Victor Campenaerts. Hij moet zowat de enige renner zijn die nog met beenstukken koerst. . Op de laatste rij van de schoolbus zit Victor Campenaerts. Hij moet zowat de enige renner zijn die nog met beenstukken koerst.

clock 15:59 Nokereberg. De kettingen ratelen nog eens op Nokereberg. Nog 2 rondes en dan brandt de lamp. . 15 uur 59. hill Nokereberg De kettingen ratelen nog eens op Nokereberg. Nog 2 rondes en dan brandt de lamp.

clock 15:58 15 uur 58. Nog 58 kilometer. Voor het eerst zakt de bonus van de 7 leiders onder de minuut: 53". Tarteletto heeft met Jonas Geens een mannetje in de kopgroep. De tegenstoot van Andreas Goeman valt dan moeilijk te verklaren. . Nog 58 kilometer Voor het eerst zakt de bonus van de 7 leiders onder de minuut: 53". Tarteletto heeft met Jonas Geens een mannetje in de kopgroep. De tegenstoot van Andreas Goeman valt dan moeilijk te verklaren.

clock 15:55 15 uur 55. Victor Campenaerts speurt naar iemand die wil overnemen, maar hij ziet veel blauw op straat. En die jongens willen natuurlijk geen wanorde. . Victor Campenaerts speurt naar iemand die wil overnemen, maar hij ziet veel blauw op straat. En die jongens willen natuurlijk geen wanorde.

clock 15:54 15 uur 54. Er zitten veel remblokken in het wiel van Jelle Wallays en co, maar het peloton wordt wel op een lang lint getrokken. . Er zitten veel remblokken in het wiel van Jelle Wallays en co, maar het peloton wordt wel op een lang lint getrokken.

clock 15:53 15 uur 53. Wannegem straalt rust uit, maar er wordt bij de doortocht zowaar gekoerst. Jelle Wallays geeft er een lel op, Victor Campenaerts en Dries De Bondt zijn bij de pinken. . Wannegem straalt rust uit, maar er wordt bij de doortocht zowaar gekoerst. Jelle Wallays geeft er een lel op, Victor Campenaerts en Dries De Bondt zijn bij de pinken.

clock 15:48 15 uur 48. Milaan-Turijn. De oudste koers op de kalender heeft een verrassende winnaar gekregen: Tudor, de ploeg van Fabian Cancellara, juicht dankzij Arvid de Kleijn. De Nederlander neemt iedereen te grazen in een massasprint. . Milaan-Turijn De oudste koers op de kalender heeft een verrassende winnaar gekregen: Tudor, de ploeg van Fabian Cancellara, juicht dankzij Arvid de Kleijn. De Nederlander neemt iedereen te grazen in een massasprint.

clock 15:47 15 uur 47. Ik word er niet euforisch van: de controle in het peloton is erg groot. Dat ontmoedigt de aanvallers. . José De Cauwer. Ik word er niet euforisch van: de controle in het peloton is erg groot. Dat ontmoedigt de aanvallers. José De Cauwer

clock 15:46 15 uur 46. Extra motivatie voor Tim Merlier aan de streep: partner Cameron Vandenbroucke tekent present met zoontje Jules. Merlier is sinds de geboorte meer niet thuis geweest dan wel: van Oman ging het naar de UAE Tour en Parijs-Nice. . Extra motivatie voor Tim Merlier aan de streep: partner Cameron Vandenbroucke tekent present met zoontje Jules. Merlier is sinds de geboorte meer niet thuis geweest dan wel: van Oman ging het naar de UAE Tour en Parijs-Nice.

clock 15:43 Lange Aststraat. Op deze portie stenen sprint Trek-Segafredo naar voren. In 4e positie zit Thibau Nys, de debutant. Kopman bij zijn team is Edward Theuns. . 15 uur 43. cobble stones Lange Aststraat Op deze portie stenen sprint Trek-Segafredo naar voren. In 4e positie zit Thibau Nys, de debutant. Kopman bij zijn team is Edward Theuns.

clock 15:40 15 uur 40. Van de windstilte in het peloton maken onze commentatoren gebruik om hun sterren voor Milaan-Sanremo uit te delen. De 3 sterren? Tadej Pogacar en Wout van Aert. . Van de windstilte in het peloton maken onze commentatoren gebruik om hun sterren voor Milaan-Sanremo uit te delen. De 3 sterren? Tadej Pogacar en Wout van Aert.

clock 15:39 15 uur 39. Er worden vandaag bloemen uitgedeeld in Nokere en Turijn. De voorlopige zegestand bij de teams: UAE (15) is koploper voor Jumbo-Visma (14) en Soudal-Quick Step (12). . Er worden vandaag bloemen uitgedeeld in Nokere en Turijn. De voorlopige zegestand bij de teams: UAE (15) is koploper voor Jumbo-Visma (14) en Soudal-Quick Step (12).

clock 15:38 15 uur 38. Trekt Victor Campenaerts straks nog ten aanval?

clock 15:35 15 uur 35. Onze wil is wet, zegt het peloton. DSM en Soudal-Quick Step verwelkomen ook Alpecin-Deceuninck op de eerste rij. . Onze wil is wet, zegt het peloton. DSM en Soudal-Quick Step verwelkomen ook Alpecin-Deceuninck op de eerste rij.

clock 15:35 15 uur 35. De koers zit muurvast. Ik reken op een Vanmarcke of Campenaerts. . José De Cauwer. De koers zit muurvast. Ik reken op een Vanmarcke of Campenaerts. José De Cauwer

clock 15:34 15 uur 34. Valpartij in het peloton op iets meer dan 75 kilometer van de streep. Valpartij in het peloton op iets meer dan 75 kilometer van de streep

clock 15:32 Val aan een rotonde. Het was misschien iets te rustig in het peloton: een viertal gaat tegen de vlakte met onder meer de jonge Est Madis Mihkels. . 15 uur 32. fall Val aan een rotonde Het was misschien iets te rustig in het peloton: een viertal gaat tegen de vlakte met onder meer de jonge Est Madis Mihkels.

clock 15:28 15 uur 28. Het peloton was tot op 1'10" genaderd, maar mildert nu een beetje: 1'43". Van onderschatting is geen sprake. Terecht, want een hardrijder als Adam De Vos werd afgelopen weekend in helse weersomstandigheden nog 3e in de Ronde van Drenthe na veel aanvalswerk in die Nederlandse koers. . Het peloton was tot op 1'10" genaderd, maar mildert nu een beetje: 1'43". Van onderschatting is geen sprake. Terecht, want een hardrijder als Adam De Vos werd afgelopen weekend in helse weersomstandigheden nog 3e in de Ronde van Drenthe na veel aanvalswerk in die Nederlandse koers.

clock 15:21 15 uur 21. In het peloton gooit Sep Vanmarcke zijn jasje naar zijn verzorger. "Ik verwacht nog iets van hem vandaag", voorspelt Karl Vannieuwkerke. . In het peloton gooit Sep Vanmarcke zijn jasje naar zijn verzorger. "Ik verwacht nog iets van hem vandaag", voorspelt Karl Vannieuwkerke.

clock 15:20 15 uur 20. Ludovic Robeet won Nokere Koerse in 2021.

clock 15:19 15 uur 19. Gerben Thijssen en Jasper De Buyst geven elkaar in de staart van het peloton een vuistje. Het duo kent elkaar van de piste en reed ook nog samen bij Lotto(-Soudal). De kopgroep raapt nog een premie op bij de volgende passage op Nokereberg. Nog 82 kilometer. . Gerben Thijssen en Jasper De Buyst geven elkaar in de staart van het peloton een vuistje. Het duo kent elkaar van de piste en reed ook nog samen bij Lotto(-Soudal). De kopgroep raapt nog een premie op bij de volgende passage op Nokereberg. Nog 82 kilometer.

clock 15:17 15 uur 17. Het is Jannik Steimle die voor Tim Merlier aan het werk gezet wordt. De Duitser ging na de Australische koersen op stage in Spanje, maar de nachten in een hoogtekamer zijn hem niet goed gevallen. In de eerste Vlaamse koersen was hij niet vooruit te branden, waarna hij paniekerig aanklopte bij de ploegchef. Steimle probeert zich als werkmier van het eerste uur weer in vorm te fietsen. . Het is Jannik Steimle die voor Tim Merlier aan het werk gezet wordt. De Duitser ging na de Australische koersen op stage in Spanje, maar de nachten in een hoogtekamer zijn hem niet goed gevallen. In de eerste Vlaamse koersen was hij niet vooruit te branden, waarna hij paniekerig aanklopte bij de ploegchef. Steimle probeert zich als werkmier van het eerste uur weer in vorm te fietsen.

clock 15:09 15 uur 09. De meest uitgesproken favorieten dragen de koers. Dit neigt naar een gesloten wedstrijd. . Karl Vannieuwkerke. De meest uitgesproken favorieten dragen de koers. Dit neigt naar een gesloten wedstrijd. Karl Vannieuwkerke

clock 15:06 1'19". Op 93 kilometer van de finish, even voorbij halfkoers, is de voorsprong van het zevental weer wat geslonken: nog 1'19". . 15 uur 06. time difference 1'19" Op 93 kilometer van de finish, even voorbij halfkoers, is de voorsprong van het zevental weer wat geslonken: nog 1'19".

clock 15:03 15 uur 03. In het peloton houdt Alpecin-Deceuninck zich voorlopig afzijdig. Kaden Groves werd op de valreep toegevoegd aan de selectie en wordt hun wapen in de sprint. In Italië verkennen ploegmaats Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen vandaag de Poggio. . In het peloton houdt Alpecin-Deceuninck zich voorlopig afzijdig. Kaden Groves werd op de valreep toegevoegd aan de selectie en wordt hun wapen in de sprint. In Italië verkennen ploegmaats Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen vandaag de Poggio.

clock 14:56 14 uur 56. Alex Colman ment de kopgroep.

clock 14:56 14 uur 56. Ons duo in Nokere hoopt dat het scenario van Roeselare en de GP Monseré zich niet herhaalt. "De man die verantwoordelijk is voor de fotofinish is al sinds 5 u vanochtend bezig", grapt José De Cauwer. "Deze streep ligt er kaarsrecht bij." . Ons duo in Nokere hoopt dat het scenario van Roeselare en de GP Monseré zich niet herhaalt. "De man die verantwoordelijk is voor de fotofinish is al sinds 5 u vanochtend bezig", grapt José De Cauwer. "Deze streep ligt er kaarsrecht bij."

clock 14:53 14 uur 53. In het peloton domineert blauw en zwart: DSM en Soudal-Quick Step kiezen voor een duobaan als regisseur. . In het peloton domineert blauw en zwart: DSM en Soudal-Quick Step kiezen voor een duobaan als regisseur.

clock 14:50 14 uur 50. Alex Colman, een vlotte prater, vertegenwoordigt Flanders-Baloise in de kopgroep. Bij de jongelingen is Vito Braet misschien wel de kopman. In zijn laatste 3 wedstrijden eindigde hij telkens in de top 10: 9e in Le Samyn, 8e in de GP Monseré en 10e in de Ronde van Drenthe. . Alex Colman, een vlotte prater, vertegenwoordigt Flanders-Baloise in de kopgroep. Bij de jongelingen is Vito Braet misschien wel de kopman. In zijn laatste 3 wedstrijden eindigde hij telkens in de top 10: 9e in Le Samyn, 8e in de GP Monseré en 10e in de Ronde van Drenthe.

clock 14:48 14 uur 48. "Het is geweldig koersweer", ziet José De Cauwer vanuit de cabine. Een beetje meer wind had er vandaag een lastige koers van kunnen maken, maar deze omstandigheden spelen in de kaart van de sprinters. . "Het is geweldig koersweer", ziet José De Cauwer vanuit de cabine. Een beetje meer wind had er vandaag een lastige koers van kunnen maken, maar deze omstandigheden spelen in de kaart van de sprinters.

clock 14:45 14 uur 45. Sep Vanmarcke: "Ik heb een goeie stage in Spanje gehad". Sep Vanmarcke: "Ik heb een goeie stage in Spanje gehad"

clock 14:45 14 uur 45. Op de lokale lus heb je vooral korte kasseistroken. Ze zijn niet lang genoeg om echt afscheiding te veroorzaken. . Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech). Op de lokale lus heb je vooral korte kasseistroken. Ze zijn niet lang genoeg om echt afscheiding te veroorzaken. Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech)

clock 14:43 14 uur 43. In onze uitzending kunt u nog even kijken naar de emotionele slotfase bij de vrouwen. Rond 15 u worden de rechtstreekse beelden gestuurd. . In onze uitzending kunt u nog even kijken naar de emotionele slotfase bij de vrouwen. Rond 15 u worden de rechtstreekse beelden gestuurd.

clock 14:42 14 uur 42. Jannik Steimle voert het peloton aan.

clock 14:38 14 uur 38. DSM heeft wat meer uitleg gegeven bij de opgave van Alberto Dainese. De Italiaan voelde zich onwel en heeft daardoor opgegeven. De kopgroep bereikt voor het eerst de finish in Nokere. Hier wachten nog 4 rondjes van 28,1 kilometer. . DSM heeft wat meer uitleg gegeven bij de opgave van Alberto Dainese. De Italiaan voelde zich onwel en heeft daardoor opgegeven. De kopgroep bereikt voor het eerst de finish in Nokere. Hier wachten nog 4 rondjes van 28,1 kilometer.

clock 14:34 14 uur 34. In de kopgroep is Jonas Geens de gezant van Timothy Dupont. De sprinter koerst nu voor Tarteletto-Isorex. Na heel wat persoonlijk en familiaal leed wil de 35-jarige Dupont zich niet laten kisten. Hij won in 2016 op Nokereberg. . In de kopgroep is Jonas Geens de gezant van Timothy Dupont. De sprinter koerst nu voor Tarteletto-Isorex. Na heel wat persoonlijk en familiaal leed wil de 35-jarige Dupont zich niet laten kisten. Hij won in 2016 op Nokereberg.

clock 14:32 14 uur 32. Eén en livestream. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer zitten klaar in een piepkleine cabine. Veel kijkplezier! . Eén en livestream Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer zitten klaar in een piepkleine cabine. Veel kijkplezier!

clock 14:25 2'02". De 7 leiders zitten op de schommel van 2 minuten: nu eens er net boven, dan weer een zuchtje onder die grens. De sprintersploegen willen hun greep op deze wedstrijd duidelijk niet verliezen. . 14 uur 25. time difference 2'02" De 7 leiders zitten op de schommel van 2 minuten: nu eens er net boven, dan weer een zuchtje onder die grens. De sprintersploegen willen hun greep op deze wedstrijd duidelijk niet verliezen.

clock 14:19 14 uur 19. In het peloton lijnt DSM zich op en ook Soudal-Quick Step doet uiteraard zijn duit in het zakje. Bij DSM is het vertrouwen in Sam Welsford groot. De Australiër won 2 keer in de Ronde van San Juan en was ook de snelste in de GP Criquielion. . In het peloton lijnt DSM zich op en ook Soudal-Quick Step doet uiteraard zijn duit in het zakje. Bij DSM is het vertrouwen in Sam Welsford groot. De Australiër won 2 keer in de Ronde van San Juan en was ook de snelste in de GP Criquielion.

clock 14:17 14 uur 17. Sam Welsford: "Je moet je snelheid aanhouden op de technische finish". Sam Welsford: "Je moet je snelheid aanhouden op de technische finish"

clock 14:16 14 uur 16. Vorig jaar won Tim Merlier zeer slim. Hij is de duidelijke favoriet, maar mijn piste-ervaring kan me helpen. . Sam Welsford (DSM). Vorig jaar won Tim Merlier zeer slim. Hij is de duidelijke favoriet, maar mijn piste-ervaring kan me helpen. Sam Welsford (DSM)

clock 14:14 14 uur 14. In Wortegem, zeg maar Tim Merlier-land, moeten de 7 vluchters echt wel werken voor elke seconde. Een voorgift van 1'50" valt wat magertjes uit. De grote blokken met een sprinter zijn niet vertegenwoordigd. Zij hebben er alle baat bij om samen te controleren. . In Wortegem, zeg maar Tim Merlier-land, moeten de 7 vluchters echt wel werken voor elke seconde. Een voorgift van 1'50" valt wat magertjes uit. De grote blokken met een sprinter zijn niet vertegenwoordigd. Zij hebben er alle baat bij om samen te controleren.

clock 14:10 14 uur 10. We zijn dus op pad met 3 Belgen, een Nederlander, een Canadees, een Ier en een Bask. Euskaltel wil hier niet voor spek en bonen rondrijden en heeft Enekoitz Azparren in de kopgroep genesteld. . We zijn dus op pad met 3 Belgen, een Nederlander, een Canadees, een Ier en een Bask. Euskaltel wil hier niet voor spek en bonen rondrijden en heeft Enekoitz Azparren in de kopgroep genesteld.

clock 14:03 14 uur 03. Het zevental slingert zich richting de Tiegemberg, de speeltuin van Oliver Naesen. Hun voorsprong neemt niet onmiddellijk gigantische proporties aan. . Het zevental slingert zich richting de Tiegemberg, de speeltuin van Oliver Naesen. Hun voorsprong neemt niet onmiddellijk gigantische proporties aan.

clock 13:58 13 uur 58. RETRO: Ludovic Robeet was in 2021 de verrassende winnaar van Nokere Koerse. RETRO: Ludovic Robeet was in 2021 de verrassende winnaar van Nokere Koerse

clock 13:57 13 uur 57. Het peloton geeft zijn zegen. Op de kasseien van de Varent groeit de bonus zienderogen: 1'06". . Het peloton geeft zijn zegen. Op de kasseien van de Varent groeit de bonus zienderogen: 1'06".

clock 13:56 13 uur 56. 7 leiders. De kopgroep: Alex Colman (Flanders-Baloise) Ludovic Robeet (Bingoal WB) Enekoitz Azparren (Euskaltel) Adam De Vos (Human Powered) Rory Townsend (Bolton) Etienne van Empel (Corratec) Jonas Geens (Tarteletto) . 7 leiders De kopgroep: Alex Colman (Flanders-Baloise) Ludovic Robeet (Bingoal WB) Enekoitz Azparren (Euskaltel) Adam De Vos (Human Powered) Rory Townsend (Bolton) Etienne van Empel (Corratec) Jonas Geens (Tarteletto)



clock 13:53 20". De jury stuurt een neutrale motor naar voren om de kopgroep te beschermen. Het peloton wordt op 20 tellen geklokt. Op de namen is het nog even wachten. . 13 uur 53. time difference 20" De jury stuurt een neutrale motor naar voren om de kopgroep te beschermen. Het peloton wordt op 20 tellen geklokt. Op de namen is het nog even wachten.

clock 13:49 13 uur 49. We naderen het einde van het eerste wedstrijduur. Met z'n zessen slaan ze nu de handen in elkaar. . We naderen het einde van het eerste wedstrijduur. Met z'n zessen slaan ze nu de handen in elkaar.

clock 13:42 13 uur 42. Er was zowaar een eenzaat die een honderdtal meter op het peloton had genomen, maar ook hij wordt in de afdaling van de Edelareberg snel teruggefloten. . Er was zowaar een eenzaat die een honderdtal meter op het peloton had genomen, maar ook hij wordt in de afdaling van de Edelareberg snel teruggefloten.

clock 13:39 13 uur 39. Het waren geen gemakkelijke dagen, maar het heeft geen zin om je hoofd te laten hangen en thuis te zitten. . Lotte Kopecky (SD Worx) na haar emotionele zege in Nokere Koerse. Het waren geen gemakkelijke dagen, maar het heeft geen zin om je hoofd te laten hangen en thuis te zitten. Lotte Kopecky (SD Worx) na haar emotionele zege in Nokere Koerse

clock 13:38 Alberto Dainese wordt afgevoerd. Pech voor DSM: met Sam Welsford en Alberto Dainese hadden ze twee sprintijzers. De Italiaan komt ten val en staakt de strijd. Hij stapt in de ziekenwagen. . 13 uur 38. give up Alberto Dainese wordt afgevoerd Pech voor DSM: met Sam Welsford en Alberto Dainese hadden ze twee sprintijzers. De Italiaan komt ten val en staakt de strijd. Hij stapt in de ziekenwagen.

clock 13:33 13 uur 33. Lotte Kopecky! Een diepe buiging voor Lotte Kopecky: na een zeer offensieve koers wint ze op een indrukwekkende manier Nokere Koerse. Het is een bijzonder straffe overwinning gezien de emotionele periode die de Belgische vaandeldraagster meemaakt. . Lotte Kopecky! Een diepe buiging voor Lotte Kopecky: na een zeer offensieve koers wint ze op een indrukwekkende manier Nokere Koerse. Het is een bijzonder straffe overwinning gezien de emotionele periode die de Belgische vaandeldraagster meemaakt.

clock 13:33 13 uur 33. Nokere Koerse (vrouwen) Indrukwekkende Lotte Kopecky rijdt de tegenstand op een hoopje in Nokere Koerse

clock 13:28 Wolvenberg. In gesloten slagorde trekt het peloton richting de Wolvenberg, de eerste helling van de dag. Misschien supporteren de mannen wel mee voor Lotte Kopecky die bij de vrouwen een straf nummertje aan het opvoeren is. . 13 uur 28. hill Wolvenberg In gesloten slagorde trekt het peloton richting de Wolvenberg, de eerste helling van de dag. Misschien supporteren de mannen wel mee voor Lotte Kopecky die bij de vrouwen een straf nummertje aan het opvoeren is.

clock 13:25 13 uur 25. Door een verkeersongeval in het centrum van Oudenaarde moet de organisatie de route straks lichtjes wijzigen. . Door een verkeersongeval in het centrum van Oudenaarde moet de organisatie de route straks lichtjes wijzigen.

clock 13:23 13 uur 23. Gerben Thijssen: "Het zal een typische massasprint worden". Gerben Thijssen: "Het zal een typische massasprint worden"

clock 13:22 13 uur 22. Bij het opdraaien van de kasseien moet je bij de eerste 3 zitten. Je mag eigenlijk niet aan je remmen komen. . Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty). Bij het opdraaien van de kasseien moet je bij de eerste 3 zitten. Je mag eigenlijk niet aan je remmen komen. Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty)

clock 13:21 13 uur 21. Ook op grondgebied Nederzwalm gaat de zoektocht naar een kopgroep voort. Zei Dries De Bondt in Deinze: "In deze regio is de wind altijd cruciaal, maar die ontbreekt vandaag." Daardoor is wegrijden niet vanzelfsprekend. . Ook op grondgebied Nederzwalm gaat de zoektocht naar een kopgroep voort. Zei Dries De Bondt in Deinze: "In deze regio is de wind altijd cruciaal, maar die ontbreekt vandaag." Daardoor is wegrijden niet vanzelfsprekend.

clock 13:14 13 uur 14. Geen Pidcock in Milaan-Sanremo. Een nieuwtje vanuit Italië: Tom Pidcock moet een rustperiode inlassen, een vervelend gevolg van zijn valpartij(en) in Tirreno-Adriatico. De Brit past voor Milaan-Sanremo. . Geen Pidcock in Milaan-Sanremo Een nieuwtje vanuit Italië: Tom Pidcock moet een rustperiode inlassen, een vervelend gevolg van zijn valpartij(en) in Tirreno-Adriatico. De Brit past voor Milaan-Sanremo.

clock 13:09 13 uur 09. Na zowat 10 kilometer heeft Radio Tour nog geen enkele vluchtpoging doorgegeven. Na 25 kilometer krijgen we met de Wolvenberg de eerste helling van de dag. Misschien is dat het gewenste terrein. . Na zowat 10 kilometer heeft Radio Tour nog geen enkele vluchtpoging doorgegeven. Na 25 kilometer krijgen we met de Wolvenberg de eerste helling van de dag. Misschien is dat het gewenste terrein.

clock 13:02 13 uur 02. Tim Merlier is tevreden met de ploegmaats die hem straks naar een bisnummer moeten loodsen. Vooral de aanwezigheid van maatje Bert Van Lerberghe is belangrijk voor de Belgische kampioen. Zijn boezemvriend moest invallen in Tirreno-Adriatico waar hij de loods was van Fabio Jakobsen. Ploegmanager Patrick Lefevere vertelde onlangs nog in de kranten dat hij niet gelooft in vaste sprintkoppels. . Tim Merlier is tevreden met de ploegmaats die hem straks naar een bisnummer moeten loodsen. Vooral de aanwezigheid van maatje Bert Van Lerberghe is belangrijk voor de Belgische kampioen. Zijn boezemvriend moest invallen in Tirreno-Adriatico waar hij de loods was van Fabio Jakobsen. Ploegmanager Patrick Lefevere vertelde onlangs nog in de kranten dat hij niet gelooft in vaste sprintkoppels.

clock 12:58 12 uur 58. De vrouwen zitten intussen in de finale van hun koers. Op de lokale omloop zien we enkele vettige plaatsen na de regenval van de voorbije dagen. Een schuiver links of rechts lijkt onvermijdelijk. . De vrouwen zitten intussen in de finale van hun koers. Op de lokale omloop zien we enkele vettige plaatsen na de regenval van de voorbije dagen. Een schuiver links of rechts lijkt onvermijdelijk.

clock 12:56 12 uur 56. De vlag van de jury is gezakt en de wagens voor het peloton moeten versnellen. Zo volgen ze het voorbeeld van het peloton dat meteen het gaspedaal induwt. . De vlag van de jury is gezakt en de wagens voor het peloton moeten versnellen. Zo volgen ze het voorbeeld van het peloton dat meteen het gaspedaal induwt.

clock 12:55 12 uur 55. Tim Merlier: "Ik heb de ploegmaats mee die ik wil meehebben". Tim Merlier: "Ik heb de ploegmaats mee die ik wil meehebben"

clock 12:54 12 uur 54. Dit is mijn eerste koers in België. Ik woon op 5 kilometer van de aankomst. Het brengt toch wat stress met zich mee. Ik heb veel berichtjes gekregen: voor mijn fans is deze koers belangrijker dan de zeges die ik al heb behaald. . Tim Merlier (Soudal-Quick Step). Dit is mijn eerste koers in België. Ik woon op 5 kilometer van de aankomst. Het brengt toch wat stress met zich mee. Ik heb veel berichtjes gekregen: voor mijn fans is deze koers belangrijker dan de zeges die ik al heb behaald. Tim Merlier (Soudal-Quick Step)

clock 12:50 12 uur 50. Het peloton rijdt Deinze buiten. 134 renners hebben het startblad getekend. Mitchel Fitzsimons (Bolton) stuurde zijn kat. . Het peloton rijdt Deinze buiten. 134 renners hebben het startblad getekend. Mitchel Fitzsimons (Bolton) stuurde zijn kat.

clock 12:46 12 uur 46 match begonnen start time Start



clock 12:26 12 uur 26. Trek-Segafredo verschijnt op het startpodium. In Deinze gaat de decibelmeter de hoogte in voor Thibau Nys. Hij debuteert bij de grote jongens nadat hij vorig jaar als stagiair al even heeft mogen snoepen. . Trek-Segafredo verschijnt op het startpodium. In Deinze gaat de decibelmeter de hoogte in voor Thibau Nys. Hij debuteert bij de grote jongens nadat hij vorig jaar als stagiair al even heeft mogen snoepen.

clock 12:17 Geen wind. Je hoort de renners niet klagen over de milde weersomstandigheden, maar het gebrek aan wind is toch een aderlating voor de niet-sprinters. "Het weer is te mooi om het peloton te doen scheuren", stelt Sep Vanmarcke nu al vast. . 12 uur 17. wind Geen wind Je hoort de renners niet klagen over de milde weersomstandigheden, maar het gebrek aan wind is toch een aderlating voor de niet-sprinters. "Het weer is te mooi om het peloton te doen scheuren", stelt Sep Vanmarcke nu al vast.

clock 12:11 12 uur 11. Vrouwenkoers op Canvas. Uw lange koersnamiddag is begonnen. Ruben Van Gucht en Ine Beyen begeleiden u tijdens de finale van Nokere Koerse voor vrouwen. . Vrouwenkoers op Canvas Uw lange koersnamiddag is begonnen. Ruben Van Gucht en Ine Beyen begeleiden u tijdens de finale van Nokere Koerse voor vrouwen.

clock 12:07 12 uur 07. Victor Campenaerts: "We willen iets proberen op de kasseien, maar daarna staat de wind in het nadeel". Victor Campenaerts: "We willen iets proberen op de kasseien, maar daarna staat de wind in het nadeel"

clock 12:06 12 uur 06. Wij gaan uit van een sprint en dan spelen we Milan Menten uit. We hopen op een zware koers, dat er lang gekoerst wordt. Hoe meer chaos, hoe beter voor Milan in de sprint. . Victor Campenaerts (Lotto-Dstny). Wij gaan uit van een sprint en dan spelen we Milan Menten uit. We hopen op een zware koers, dat er lang gekoerst wordt. Hoe meer chaos, hoe beter voor Milan in de sprint. Victor Campenaerts (Lotto-Dstny)

clock 11:52 11 uur 52. Het is een drukke koersweek met vandaag ook nog Milaan-Turijn, donderdag de GP Denain, vrijdag de Bredene Koksijde Classic en zaterdag Milaan-Sanremo. In Deinze verschijnen 8 WorldTour-ploegen aan de start met Soudal-Quick Step, UAE, Trek-Segafredo, Alpecin-Deceuninck, Groupama-FDJ, DSM, Intermarché-Circus-Wanty en Cofidis. . Het is een drukke koersweek met vandaag ook nog Milaan-Turijn, donderdag de GP Denain, vrijdag de Bredene Koksijde Classic en zaterdag Milaan-Sanremo. In Deinze verschijnen 8 WorldTour-ploegen aan de start met Soudal-Quick Step, UAE, Trek-Segafredo, Alpecin-Deceuninck, Groupama-FDJ, DSM, Intermarché-Circus-Wanty en Cofidis.

clock 11:46 11 uur 46. Tom Devriendt: "We hebben snel gewonnen en dat zorgt voor positieve sfeer". Tom Devriendt: "We hebben snel gewonnen en dat zorgt voor positieve sfeer"

clock 11:45 11 uur 45. Bij Q36.5 is Tom Devriendt (31) de Belgische wegwijzer. De nummer 4 van Parijs-Roubaix verliet Intermarché-Wanty-Gobert deze winter en koos voor het doorstartproject van Doug Ryder. "Het is een hele nieuwe belevenis. Er waait een nieuwe wind door mijn leven. Het is een nieuwe start", legde hij zonet uit. "Het is nog wat zoeken en we moeten elkaar nog leren kennen. Vooral voor de Belgische koersen hebben we nog een lijn nodig. Ik moet iedereen wegwijs maken en dat vind ik leuk." Zelf werkt hij toe naar Roubaix, vorig jaar zijn moment de gloire. "Het geeft gezonde stress, maar ik ben er niet zo mee bezig. Hoe minder ik daar aan denk, hoe beter ik presteer." . Bij Q36.5 is Tom Devriendt (31) de Belgische wegwijzer. De nummer 4 van Parijs-Roubaix verliet Intermarché-Wanty-Gobert deze winter en koos voor het doorstartproject van Doug Ryder. "Het is een hele nieuwe belevenis. Er waait een nieuwe wind door mijn leven. Het is een nieuwe start", legde hij zonet uit. "Het is nog wat zoeken en we moeten elkaar nog leren kennen. Vooral voor de Belgische koersen hebben we nog een lijn nodig. Ik moet iedereen wegwijs maken en dat vind ik leuk." Zelf werkt hij toe naar Roubaix, vorig jaar zijn moment de gloire. "Het geeft gezonde stress, maar ik ben er niet zo mee bezig. Hoe minder ik daar aan denk, hoe beter ik presteer."

clock 11:34 Voorlopig geen regen. Er werd slecht weer voorspeld, maar voorlopig zien de renners de bui nog niet hangen. In Deinze komt het voorjaarszonnetje piepen, ook in Nokere is de kans op neerslag eerder beperkt. . 11 uur 34. rain Voorlopig geen regen Er werd slecht weer voorspeld, maar voorlopig zien de renners de bui nog niet hangen. In Deinze komt het voorjaarszonnetje piepen, ook in Nokere is de kans op neerslag eerder beperkt.

clock 11:22 11 uur 22. Nokere Koerse is traditioneel een sprinterskoers en aan snelle mannen is er geen gebrek. Een greep uit het gulle aanbod: Tim Merlier (Soudal-Quick Step) Pascal Ackermann (UAE) Edward Theuns (Trek-Segafredo) Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) Sam Welsford en Alberto Dainese (DSM) Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) Piet Allegaert (Cofidis) Taj Jones (Israel-Premier Tech) Milan Menten (Lotto-Dstny) Kristoffer Halvorsen (Uno-X) Timothy Dupont (Tarteletto) . Nokere Koerse is traditioneel een sprinterskoers en aan snelle mannen is er geen gebrek. Een greep uit het gulle aanbod: Tim Merlier (Soudal-Quick Step) Pascal Ackermann (UAE) Edward Theuns (Trek-Segafredo) Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) Sam Welsford en Alberto Dainese (DSM) Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) Piet Allegaert (Cofidis) Taj Jones (Israel-Premier Tech) Milan Menten (Lotto-Dstny) Kristoffer Halvorsen (Uno-X) Timothy Dupont (Tarteletto)

clock 10:57 10 uur 57. Bekijk de sprint van 2022: Tim Merlier wint. Bekijk de sprint van 2022: Tim Merlier wint

clock 10:56 10 uur 56. Start om 12.45 u. De vrouwen zijn al op pad voor hun Nokere Koerse, de mannen verlaten om 12.45 u Deinze voor een traject van 194 kilometer. Een sneukeltocht van 81 kilometer voert de renners langs onder meer Gavere en Zwalm richting Oudenaarde. In die opwarming worden onder meer de Wolvenberg, de Tiegemberg en de kasseien van de Varent opgediend. Na een eerste date met Nokereberg wachten nog 4 plaatselijke ronden van 28,1 kilometer. Die omloop ligt bezaaid met kasseistroken. . Start om 12.45 u De vrouwen zijn al op pad voor hun Nokere Koerse, de mannen verlaten om 12.45 u Deinze voor een traject van 194 kilometer. Een sneukeltocht van 81 kilometer voert de renners langs onder meer Gavere en Zwalm richting Oudenaarde. In die opwarming worden onder meer de Wolvenberg, de Tiegemberg en de kasseien van de Varent opgediend. Na een eerste date met Nokereberg wachten nog 4 plaatselijke ronden van 28,1 kilometer. Die omloop ligt bezaaid met kasseistroken.

clock 15-03-2023 15-03-2023.

clock 17:30 17 uur 30. De wedstrijd is lastig genoeg om het uit elkaar te trekken. 25 kilometer op kasseien is niet min. Iljo Keisse, ploegleider Soudal-Quick Step. De wedstrijd is lastig genoeg om het uit elkaar te trekken. 25 kilometer op kasseien is niet min. Iljo Keisse, ploegleider Soudal-Quick Step

clock 17:25 17 uur 25. Merlier mikt op 2e zege op rij: "Sprint met grote groep is ideaal". Soudal-Quick Step heeft met de winnaar van vorig jaar, Tim Merlier, de superfavoriet in de gelederen op Nokereberg. De kans dat het tot een groepssprint komt met de Belgische kampioen is groot. "De weersomstandigheden zullen in grote mate bepalen hoe het koersverloop er zal uitzien. Het aantal kilometer met kasseien is opgetrokken tot 25 kilometer. Niet min", zegt ploegleider Iljo Keisse. Wat is het ideale scenario voor Merlier? "Een sprint met een grote groep. De wedstrijd is lastig genoeg om het uiteen te trekken. Het parcours is best stevig. Het maakt er de koers wel mooier op" Soudal-Quick Step brengt met de Brit Ethan Vernon nog een snelle man aan de start in Deinze. "Maar hij sukkelt met zijn knie en maag. In de GP Monseré moest hij al vrij vlug naar de kant." . Merlier mikt op 2e zege op rij: "Sprint met grote groep is ideaal" Soudal-Quick Step heeft met de winnaar van vorig jaar, Tim Merlier, de superfavoriet in de gelederen op Nokereberg. De kans dat het tot een groepssprint komt met de Belgische kampioen is groot.



"De weersomstandigheden zullen in grote mate bepalen hoe het koersverloop er zal uitzien. Het aantal kilometer met kasseien is opgetrokken tot 25 kilometer. Niet min", zegt ploegleider Iljo Keisse.



Wat is het ideale scenario voor Merlier? "Een sprint met een grote groep. De wedstrijd is lastig genoeg om het uiteen te trekken. Het parcours is best stevig. Het maakt er de koers wel mooier op"



Soudal-Quick Step brengt met de Brit Ethan Vernon nog een snelle man aan de start in Deinze. "Maar hij sukkelt met zijn knie en maag. In de GP Monseré moest hij al vrij vlug naar de kant."