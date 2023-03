LIVESTREAM Nokere Koerse: Kopgroep met ex-winnaar Robeet, strakke controle van sprintersploegen

clock 14:38 14 uur 38. DSM heeft wat meer uitleg gegeven bij de opgave van Alberto Dainese. De Italiaan voelde zich onwel en heeft daardoor opgegeven. De kopgroep bereikt voor het eerst de finish in Nokere. Hier wachten nog 4 rondjes van 28,1 kilometer. . DSM heeft wat meer uitleg gegeven bij de opgave van Alberto Dainese. De Italiaan voelde zich onwel en heeft daardoor opgegeven. De kopgroep bereikt voor het eerst de finish in Nokere. Hier wachten nog 4 rondjes van 28,1 kilometer.

clock 14:34 14 uur 34. In de kopgroep is Jonas Geens de gezant van Timothy Dupont. De sprinter koerst nu voor Tarteletto-Isorex. Na heel wat persoonlijk en familiaal leed wil de 35-jarige Dupont zich niet laten kisten. Hij won in 2016 op Nokereberg. . In de kopgroep is Jonas Geens de gezant van Timothy Dupont. De sprinter koerst nu voor Tarteletto-Isorex. Na heel wat persoonlijk en familiaal leed wil de 35-jarige Dupont zich niet laten kisten. Hij won in 2016 op Nokereberg.

clock 14:32 14 uur 32. Eén en livestream. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer zitten klaar in een piepkleine cabine. Veel kijkplezier! . Eén en livestream Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer zitten klaar in een piepkleine cabine. Veel kijkplezier!

clock 14:25 2'02". De 7 leiders zitten op de schommel van 2 minuten: nu eens er net boven, dan weer een zuchtje onder die grens. De sprintersploegen willen hun greep op deze wedstrijd duidelijk niet verliezen. . 14 uur 25. time difference 2'02" De 7 leiders zitten op de schommel van 2 minuten: nu eens er net boven, dan weer een zuchtje onder die grens. De sprintersploegen willen hun greep op deze wedstrijd duidelijk niet verliezen.

clock 14:19 14 uur 19. In het peloton lijnt DSM zich op en ook Soudal-Quick Step doet uiteraard zijn duit in het zakje. Bij DSM is het vertrouwen in Sam Welsford groot. De Australiër won 2 keer in de Ronde van San Juan en was ook de snelste in de GP Criquielion. . In het peloton lijnt DSM zich op en ook Soudal-Quick Step doet uiteraard zijn duit in het zakje. Bij DSM is het vertrouwen in Sam Welsford groot. De Australiër won 2 keer in de Ronde van San Juan en was ook de snelste in de GP Criquielion.

clock 14:17 14 uur 17. Sam Welsford: "Je moet je snelheid aanhouden op de technische finish". Sam Welsford: "Je moet je snelheid aanhouden op de technische finish"

clock 14:16 14 uur 16. Vorig jaar won Tim Merlier zeer slim. Hij is de duidelijke favoriet, maar mijn piste-ervaring kan me helpen. . Sam Welsford (DSM). Vorig jaar won Tim Merlier zeer slim. Hij is de duidelijke favoriet, maar mijn piste-ervaring kan me helpen. Sam Welsford (DSM)

clock 14:14 14 uur 14. In Wortegem, zeg maar Tim Merlier-land, moeten de 7 vluchters echt wel werken voor elke seconde. Een voorgift van 1'50" valt wat magertjes uit. De grote blokken met een sprinter zijn niet vertegenwoordigd. Zij hebben er alle baat bij om samen te controleren. . In Wortegem, zeg maar Tim Merlier-land, moeten de 7 vluchters echt wel werken voor elke seconde. Een voorgift van 1'50" valt wat magertjes uit. De grote blokken met een sprinter zijn niet vertegenwoordigd. Zij hebben er alle baat bij om samen te controleren.

clock 14:10 14 uur 10. We zijn dus op pad met 3 Belgen, een Nederlander, een Canadees, een Ier en een Bask. Euskaltel wil hier niet voor spek en bonen rondrijden en heeft Enekoitz Azparren in de kopgroep genesteld. . We zijn dus op pad met 3 Belgen, een Nederlander, een Canadees, een Ier en een Bask. Euskaltel wil hier niet voor spek en bonen rondrijden en heeft Enekoitz Azparren in de kopgroep genesteld.

clock 14:03 14 uur 03. Het zevental slingert zich richting de Tiegemberg, de speeltuin van Oliver Naesen. Hun voorsprong neemt niet onmiddellijk gigantische proporties aan. . Het zevental slingert zich richting de Tiegemberg, de speeltuin van Oliver Naesen. Hun voorsprong neemt niet onmiddellijk gigantische proporties aan.

clock 13:58 13 uur 58. RETRO: Ludovic Robeet was in 2021 de verrassende winnaar van Nokere Koerse. RETRO: Ludovic Robeet was in 2021 de verrassende winnaar van Nokere Koerse

clock 13:57 13 uur 57. Het peloton geeft zijn zegen. Op de kasseien van de Varent groeit de bonus zienderogen: 1'06". . Het peloton geeft zijn zegen. Op de kasseien van de Varent groeit de bonus zienderogen: 1'06".

clock 13:56 13 uur 56. 7 leiders. De kopgroep: Alex Colman (Flanders-Baloise) Ludovic Robeet (Bingoal WB) Enekoitz Azparren (Euskaltel) Adam De Vos (Human Powered) Rory Townsend (Bolton) Etienne van Empel (Corratec) Jonas Geens (Tarteletto) . 7 leiders De kopgroep: Alex Colman (Flanders-Baloise) Ludovic Robeet (Bingoal WB) Enekoitz Azparren (Euskaltel) Adam De Vos (Human Powered) Rory Townsend (Bolton) Etienne van Empel (Corratec) Jonas Geens (Tarteletto)



clock 13:53 20". De jury stuurt een neutrale motor naar voren om de kopgroep te beschermen. Het peloton wordt op 20 tellen geklokt. Op de namen is het nog even wachten. . 13 uur 53. time difference 20" De jury stuurt een neutrale motor naar voren om de kopgroep te beschermen. Het peloton wordt op 20 tellen geklokt. Op de namen is het nog even wachten.

clock 13:49 13 uur 49. We naderen het einde van het eerste wedstrijduur. Met z'n zessen slaan ze nu de handen in elkaar. . We naderen het einde van het eerste wedstrijduur. Met z'n zessen slaan ze nu de handen in elkaar.

clock 13:42 13 uur 42. Er was zowaar een eenzaat die een honderdtal meter op het peloton had genomen, maar ook hij wordt in de afdaling van de Edelareberg snel teruggefloten. . Er was zowaar een eenzaat die een honderdtal meter op het peloton had genomen, maar ook hij wordt in de afdaling van de Edelareberg snel teruggefloten.

clock 13:39 13 uur 39. Het waren geen gemakkelijke dagen, maar het heeft geen zin om je hoofd te laten hangen en thuis te zitten. . Lotte Kopecky (SD Worx) na haar emotionele zege in Nokere Koerse. Het waren geen gemakkelijke dagen, maar het heeft geen zin om je hoofd te laten hangen en thuis te zitten. Lotte Kopecky (SD Worx) na haar emotionele zege in Nokere Koerse

clock 13:38 Alberto Dainese wordt afgevoerd. Pech voor DSM: met Sam Welsford en Alberto Dainese hadden ze twee sprintijzers. De Italiaan komt ten val en staakt de strijd. Hij stapt in de ziekenwagen. . 13 uur 38. give up Alberto Dainese wordt afgevoerd Pech voor DSM: met Sam Welsford en Alberto Dainese hadden ze twee sprintijzers. De Italiaan komt ten val en staakt de strijd. Hij stapt in de ziekenwagen.

clock 13:33 13 uur 33. Lotte Kopecky! Een diepe buiging voor Lotte Kopecky: na een zeer offensieve koers wint ze op een indrukwekkende manier Nokere Koerse. Het is een bijzonder straffe overwinning gezien de emotionele periode die de Belgische vaandeldraagster meemaakt. . Lotte Kopecky! Een diepe buiging voor Lotte Kopecky: na een zeer offensieve koers wint ze op een indrukwekkende manier Nokere Koerse. Het is een bijzonder straffe overwinning gezien de emotionele periode die de Belgische vaandeldraagster meemaakt.

clock 13:33 13 uur 33. Nokere Koerse (vrouwen) Indrukwekkende Lotte Kopecky rijdt de tegenstand op een hoopje in Nokere Koerse

clock 13:28 Wolvenberg. In gesloten slagorde trekt het peloton richting de Wolvenberg, de eerste helling van de dag. Misschien supporteren de mannen wel mee voor Lotte Kopecky die bij de vrouwen een straf nummertje aan het opvoeren is. . 13 uur 28. hill Wolvenberg In gesloten slagorde trekt het peloton richting de Wolvenberg, de eerste helling van de dag. Misschien supporteren de mannen wel mee voor Lotte Kopecky die bij de vrouwen een straf nummertje aan het opvoeren is.

clock 13:25 13 uur 25. Door een verkeersongeval in het centrum van Oudenaarde moet de organisatie de route straks lichtjes wijzigen. . Door een verkeersongeval in het centrum van Oudenaarde moet de organisatie de route straks lichtjes wijzigen.

clock 13:23 13 uur 23. Gerben Thijssen: "Het zal een typische massasprint worden". Gerben Thijssen: "Het zal een typische massasprint worden"

clock 13:22 13 uur 22. Bij het opdraaien van de kasseien moet je bij de eerste 3 zitten. Je mag eigenlijk niet aan je remmen komen. . Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty). Bij het opdraaien van de kasseien moet je bij de eerste 3 zitten. Je mag eigenlijk niet aan je remmen komen. Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty)

clock 13:21 13 uur 21. Ook op grondgebied Nederzwalm gaat de zoektocht naar een kopgroep voort. Zei Dries De Bondt in Deinze: "In deze regio is de wind altijd cruciaal, maar die ontbreekt vandaag." Daardoor is wegrijden niet vanzelfsprekend. . Ook op grondgebied Nederzwalm gaat de zoektocht naar een kopgroep voort. Zei Dries De Bondt in Deinze: "In deze regio is de wind altijd cruciaal, maar die ontbreekt vandaag." Daardoor is wegrijden niet vanzelfsprekend.

clock 13:14 13 uur 14. Geen Pidcock in Milaan-Sanremo. Een nieuwtje vanuit Italië: Tom Pidcock moet een rustperiode inlassen, een vervelend gevolg van zijn valpartij(en) in Tirreno-Adriatico. De Brit past voor Milaan-Sanremo. . Geen Pidcock in Milaan-Sanremo Een nieuwtje vanuit Italië: Tom Pidcock moet een rustperiode inlassen, een vervelend gevolg van zijn valpartij(en) in Tirreno-Adriatico. De Brit past voor Milaan-Sanremo.

clock 13:09 13 uur 09. Na zowat 10 kilometer heeft Radio Tour nog geen enkele vluchtpoging doorgegeven. Na 25 kilometer krijgen we met de Wolvenberg de eerste helling van de dag. Misschien is dat het gewenste terrein. . Na zowat 10 kilometer heeft Radio Tour nog geen enkele vluchtpoging doorgegeven. Na 25 kilometer krijgen we met de Wolvenberg de eerste helling van de dag. Misschien is dat het gewenste terrein.

clock 13:02 13 uur 02. Tim Merlier is tevreden met de ploegmaats die hem straks naar een bisnummer moeten loodsen. Vooral de aanwezigheid van maatje Bert Van Lerberghe is belangrijk voor de Belgische kampioen. Zijn boezemvriend moest invallen in Tirreno-Adriatico waar hij de loods was van Fabio Jakobsen. Ploegmanager Patrick Lefevere vertelde onlangs nog in de kranten dat hij niet gelooft in vaste sprintkoppels. . Tim Merlier is tevreden met de ploegmaats die hem straks naar een bisnummer moeten loodsen. Vooral de aanwezigheid van maatje Bert Van Lerberghe is belangrijk voor de Belgische kampioen. Zijn boezemvriend moest invallen in Tirreno-Adriatico waar hij de loods was van Fabio Jakobsen. Ploegmanager Patrick Lefevere vertelde onlangs nog in de kranten dat hij niet gelooft in vaste sprintkoppels.

clock 12:58 12 uur 58. De vrouwen zitten intussen in de finale van hun koers. Op de lokale omloop zien we enkele vettige plaatsen na de regenval van de voorbije dagen. Een schuiver links of rechts lijkt onvermijdelijk. . De vrouwen zitten intussen in de finale van hun koers. Op de lokale omloop zien we enkele vettige plaatsen na de regenval van de voorbije dagen. Een schuiver links of rechts lijkt onvermijdelijk.

clock 12:56 12 uur 56. De vlag van de jury is gezakt en de wagens voor het peloton moeten versnellen. Zo volgen ze het voorbeeld van het peloton dat meteen het gaspedaal induwt. . De vlag van de jury is gezakt en de wagens voor het peloton moeten versnellen. Zo volgen ze het voorbeeld van het peloton dat meteen het gaspedaal induwt.

clock 12:55 12 uur 55. Tim Merlier: "Ik heb de ploegmaats mee die ik wil meehebben". Tim Merlier: "Ik heb de ploegmaats mee die ik wil meehebben"

clock 12:54 12 uur 54. Dit is mijn eerste koers in België. Ik woon op 5 kilometer van de aankomst. Het brengt toch wat stress met zich mee. Ik heb veel berichtjes gekregen: voor mijn fans is deze koers belangrijker dan de zeges die ik al heb behaald. . Tim Merlier (Soudal-Quick Step). Dit is mijn eerste koers in België. Ik woon op 5 kilometer van de aankomst. Het brengt toch wat stress met zich mee. Ik heb veel berichtjes gekregen: voor mijn fans is deze koers belangrijker dan de zeges die ik al heb behaald. Tim Merlier (Soudal-Quick Step)

clock 12:50 12 uur 50. Het peloton rijdt Deinze buiten. 134 renners hebben het startblad getekend. Mitchel Fitzsimons (Bolton) stuurde zijn kat. . Het peloton rijdt Deinze buiten. 134 renners hebben het startblad getekend. Mitchel Fitzsimons (Bolton) stuurde zijn kat.

clock 12:46 12 uur 46 match begonnen start time Start



clock 12:26 12 uur 26. Trek-Segafredo verschijnt op het startpodium. In Deinze gaat de decibelmeter de hoogte in voor Thibau Nys. Hij debuteert bij de grote jongens nadat hij vorig jaar als stagiair al even heeft mogen snoepen. . Trek-Segafredo verschijnt op het startpodium. In Deinze gaat de decibelmeter de hoogte in voor Thibau Nys. Hij debuteert bij de grote jongens nadat hij vorig jaar als stagiair al even heeft mogen snoepen.

clock 12:17 Geen wind. Je hoort de renners niet klagen over de milde weersomstandigheden, maar het gebrek aan wind is toch een aderlating voor de niet-sprinters. "Het weer is te mooi om het peloton te doen scheuren", stelt Sep Vanmarcke nu al vast. . 12 uur 17. wind Geen wind Je hoort de renners niet klagen over de milde weersomstandigheden, maar het gebrek aan wind is toch een aderlating voor de niet-sprinters. "Het weer is te mooi om het peloton te doen scheuren", stelt Sep Vanmarcke nu al vast.

clock 12:11 12 uur 11. Vrouwenkoers op Canvas. Uw lange koersnamiddag is begonnen. Ruben Van Gucht en Ine Beyen begeleiden u tijdens de finale van Nokere Koerse voor vrouwen. . Vrouwenkoers op Canvas Uw lange koersnamiddag is begonnen. Ruben Van Gucht en Ine Beyen begeleiden u tijdens de finale van Nokere Koerse voor vrouwen.

clock 12:07 12 uur 07. Victor Campenaerts: "We willen iets proberen op de kasseien, maar daarna staat de wind in het nadeel". Victor Campenaerts: "We willen iets proberen op de kasseien, maar daarna staat de wind in het nadeel"

clock 12:06 12 uur 06. Wij gaan uit van een sprint en dan spelen we Milan Menten uit. We hopen op een zware koers, dat er lang gekoerst wordt. Hoe meer chaos, hoe beter voor Milan in de sprint. . Victor Campenaerts (Lotto-Dstny). Wij gaan uit van een sprint en dan spelen we Milan Menten uit. We hopen op een zware koers, dat er lang gekoerst wordt. Hoe meer chaos, hoe beter voor Milan in de sprint. Victor Campenaerts (Lotto-Dstny)

clock 11:52 11 uur 52. Het is een drukke koersweek met vandaag ook nog Milaan-Turijn, donderdag de GP Denain, vrijdag de Bredene Koksijde Classic en zaterdag Milaan-Sanremo. In Deinze verschijnen 8 WorldTour-ploegen aan de start met Soudal-Quick Step, UAE, Trek-Segafredo, Alpecin-Deceuninck, Groupama-FDJ, DSM, Intermarché-Circus-Wanty en Cofidis. . Het is een drukke koersweek met vandaag ook nog Milaan-Turijn, donderdag de GP Denain, vrijdag de Bredene Koksijde Classic en zaterdag Milaan-Sanremo. In Deinze verschijnen 8 WorldTour-ploegen aan de start met Soudal-Quick Step, UAE, Trek-Segafredo, Alpecin-Deceuninck, Groupama-FDJ, DSM, Intermarché-Circus-Wanty en Cofidis.

clock 11:46 11 uur 46. Tom Devriendt: "We hebben snel gewonnen en dat zorgt voor positieve sfeer". Tom Devriendt: "We hebben snel gewonnen en dat zorgt voor positieve sfeer"

clock 11:45 11 uur 45. Bij Q36.5 is Tom Devriendt (31) de Belgische wegwijzer. De nummer 4 van Parijs-Roubaix verliet Intermarché-Wanty-Gobert deze winter en koos voor het doorstartproject van Doug Ryder. "Het is een hele nieuwe belevenis. Er waait een nieuwe wind door mijn leven. Het is een nieuwe start", legde hij zonet uit. "Het is nog wat zoeken en we moeten elkaar nog leren kennen. Vooral voor de Belgische koersen hebben we nog een lijn nodig. Ik moet iedereen wegwijs maken en dat vind ik leuk." Zelf werkt hij toe naar Roubaix, vorig jaar zijn moment de gloire. "Het geeft gezonde stress, maar ik ben er niet zo mee bezig. Hoe minder ik daar aan denk, hoe beter ik presteer." . Bij Q36.5 is Tom Devriendt (31) de Belgische wegwijzer. De nummer 4 van Parijs-Roubaix verliet Intermarché-Wanty-Gobert deze winter en koos voor het doorstartproject van Doug Ryder. "Het is een hele nieuwe belevenis. Er waait een nieuwe wind door mijn leven. Het is een nieuwe start", legde hij zonet uit. "Het is nog wat zoeken en we moeten elkaar nog leren kennen. Vooral voor de Belgische koersen hebben we nog een lijn nodig. Ik moet iedereen wegwijs maken en dat vind ik leuk." Zelf werkt hij toe naar Roubaix, vorig jaar zijn moment de gloire. "Het geeft gezonde stress, maar ik ben er niet zo mee bezig. Hoe minder ik daar aan denk, hoe beter ik presteer."

clock 11:34 Voorlopig geen regen. Er werd slecht weer voorspeld, maar voorlopig zien de renners de bui nog niet hangen. In Deinze komt het voorjaarszonnetje piepen, ook in Nokere is de kans op neerslag eerder beperkt. . 11 uur 34. rain Voorlopig geen regen Er werd slecht weer voorspeld, maar voorlopig zien de renners de bui nog niet hangen. In Deinze komt het voorjaarszonnetje piepen, ook in Nokere is de kans op neerslag eerder beperkt.

clock 11:22 11 uur 22. Nokere Koerse is traditioneel een sprinterskoers en aan snelle mannen is er geen gebrek. Een greep uit het gulle aanbod: Tim Merlier (Soudal-Quick Step) Pascal Ackermann (UAE) Edward Theuns (Trek-Segafredo) Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) Sam Welsford en Alberto Dainese (DSM) Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) Piet Allegaert (Cofidis) Taj Jones (Israel-Premier Tech) Milan Menten (Lotto-Dstny) Kristoffer Halvorsen (Uno-X) Timothy Dupont (Tarteletto) . Nokere Koerse is traditioneel een sprinterskoers en aan snelle mannen is er geen gebrek. Een greep uit het gulle aanbod: Tim Merlier (Soudal-Quick Step) Pascal Ackermann (UAE) Edward Theuns (Trek-Segafredo) Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) Sam Welsford en Alberto Dainese (DSM) Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) Piet Allegaert (Cofidis) Taj Jones (Israel-Premier Tech) Milan Menten (Lotto-Dstny) Kristoffer Halvorsen (Uno-X) Timothy Dupont (Tarteletto)

clock 10:57 10 uur 57. Bekijk de sprint van 2022: Tim Merlier wint. Bekijk de sprint van 2022: Tim Merlier wint

clock 10:56 10 uur 56. Start om 12.45 u. De vrouwen zijn al op pad voor hun Nokere Koerse, de mannen verlaten om 12.45 u Deinze voor een traject van 194 kilometer. Een sneukeltocht van 81 kilometer voert de renners langs onder meer Gavere en Zwalm richting Oudenaarde. In die opwarming worden onder meer de Wolvenberg, de Tiegemberg en de kasseien van de Varent opgediend. Na een eerste date met Nokereberg wachten nog 4 plaatselijke ronden van 28,1 kilometer. Die omloop ligt bezaaid met kasseistroken. . Start om 12.45 u De vrouwen zijn al op pad voor hun Nokere Koerse, de mannen verlaten om 12.45 u Deinze voor een traject van 194 kilometer. Een sneukeltocht van 81 kilometer voert de renners langs onder meer Gavere en Zwalm richting Oudenaarde. In die opwarming worden onder meer de Wolvenberg, de Tiegemberg en de kasseien van de Varent opgediend. Na een eerste date met Nokereberg wachten nog 4 plaatselijke ronden van 28,1 kilometer. Die omloop ligt bezaaid met kasseistroken.

clock 17:30 17 uur 30. De wedstrijd is lastig genoeg om het uit elkaar te trekken. 25 kilometer op kasseien is niet min. Iljo Keisse, ploegleider Soudal-Quick Step. De wedstrijd is lastig genoeg om het uit elkaar te trekken. 25 kilometer op kasseien is niet min. Iljo Keisse, ploegleider Soudal-Quick Step

clock 17:25 17 uur 25. Merlier mikt op 2e zege op rij: "Sprint met grote groep is ideaal". Soudal-Quick Step heeft met de winnaar van vorig jaar, Tim Merlier, de superfavoriet in de gelederen op Nokereberg. De kans dat het tot een groepssprint komt met de Belgische kampioen is groot. "De weersomstandigheden zullen in grote mate bepalen hoe het koersverloop er zal uitzien. Het aantal kilometer met kasseien is opgetrokken tot 25 kilometer. Niet min", zegt ploegleider Iljo Keisse. Wat is het ideale scenario voor Merlier? "Een sprint met een grote groep. De wedstrijd is lastig genoeg om het uiteen te trekken. Het parcours is best stevig. Het maakt er de koers wel mooier op" Soudal-Quick Step brengt met de Brit Ethan Vernon nog een snelle man aan de start in Deinze. "Maar hij sukkelt met zijn knie en maag. In de GP Monseré moest hij al vrij vlug naar de kant." . Merlier mikt op 2e zege op rij: "Sprint met grote groep is ideaal" Soudal-Quick Step heeft met de winnaar van vorig jaar, Tim Merlier, de superfavoriet in de gelederen op Nokereberg. De kans dat het tot een groepssprint komt met de Belgische kampioen is groot.



