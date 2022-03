Nokere Koerse: "Stevige selectie" bij Lotto-Soudal, haakt Sep Vanmarcke af?

15:35

15 uur 35. Lotto-Soudal met De Lie, Campenaerts en Vermeersch. Het zevental van Lotto-Soudal voor Nokere Koerse mag gezien worden. Arnaud De Lie, Victor Campenaerts en Florian Vermeersch zijn de kopmannen. Ze worden bijgestaan door onder meer Thomas De Gendt. "Victor Campenaerts hervat iets vroeger dan voorzien. Het is afwachten of zijn ribben het verdragen, we leggen hem geen druk op", zegt ploegleider Nikolas Maes over de uurrecordhouder. "Arnaud De Lie houden we achter de hand voor als de volledige bende naar de finish gaat, maar het parcours is ook op maat gesneden van Vermeersch. Ook hij likte zijn wonden na Le Samyn, maar is nu weer fit." "We werken niet echt met een uitgesproken kopman. We kunnen met meerdere renners spelen en ik heb een strak tactisch plan in het hoofd." "Thomas De Gendt reed onlangs Parijs-Nice, maar gaf aan dat hij nog wat extra wedstrijdkilometers kon gebruiken, vandaar zijn deelname. Wij starten niet met de topfavoriet, maar wel met een heel sterke ploeg." .