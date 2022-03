Sprinters of vrijbuiters aan zet? Vanmarcke en Campenaerts hervatten hun seizoen in Nokere Koerse

Na het tussendoortje in Frankrijk en Italië keert het wielerpeloton terug op de Vlaamse wegen. In Nokere Koerse staat opnieuw 25 kilometer kasseien op het programma, meer dan vorig jaar. Gaat een sprinter met de zege aan de haal op de Nokereberg of wint net zoals in de vorige editie een vrijbuiter? Volg de volledige wedstrijd live op deze pagina.