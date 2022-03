LIVESTREAM Nokere Koerse: De kopgroep is er snel aan voor de moeite

De nervositeit is aanwezig en dan is een valpartij onvermijdelijk. Het gebeurt vrij vooraan. Iljo Keisse stapt snel weer op zijn fiets, Louis Blouwe grijpt naar zijn sleutelbeen.

Val met Keisse. De nervositeit is aanwezig en dan is een valpartij onvermijdelijk. Het gebeurt vrij vooraan. Iljo Keisse stapt snel weer op zijn fiets, Louis Blouwe grijpt naar zijn sleutelbeen. . 15 uur 27.

De aankomstzone is overigens netjes beveiligd met stootkussens, al was er bij de vrouwen ook in de laatste rechte lijn nog een valpartij.

Nokereberg (2/5). De eerste lus is achter de rug. Aan de finishlijn staat het bordje met het cijfer 3: nog 3 keer 28 kilometer. De aankomstzone is overigens netjes beveiligd met stootkussens, al was er bij de vrouwen ook in de laatste rechte lijn nog een valpartij. . 15 uur 21.

Lotto-Soudal en Alpecin-Fenix hebben de regie een beetje uit handen gegeven. Op de kasseien krijgen we links en rechts enkele tempoversnellingen en dat betekent vooral dat de kopgroep al stilaan uitverteld is. Ze hebben nog amper 10 seconden.

15 uur 14. Lotto-Soudal en Alpecin-Fenix hebben de regie een beetje uit handen gegeven. Op de kasseien krijgen we links en rechts enkele tempoversnellingen en dat betekent vooral dat de kopgroep al stilaan uitverteld is. Ze hebben nog amper 10 seconden. .

Terwijl Hugo Hofstetter weer probeert aan te sluiten in het peloton, komt er animo in de kop van de slang. Teams zonder sprinter willen de boel ontregelen.

15 uur 06. Terwijl Hugo Hofstetter weer probeert aan te sluiten in het peloton, komt er animo in de kop van de slang. Teams zonder sprinter willen de boel ontregelen. .

Heel wat ploegen hebben de briefing aandachtig gevolgd in de bus. De ene golf na de andere duikt op richting de gevaarlijke punten op de lokale lus. We gaan naar de Lange Ast.

15 uur 04. Heel wat ploegen hebben de briefing aandachtig gevolgd in de bus. De ene golf na de andere duikt op richting de gevaarlijke punten op de lokale lus. We gaan naar de Lange Ast. .

Ik vraag me af of Lotto-Soudal wel alles op Arnaud De Lie zal zetten. Ze hebben ook nog onder meer Florian Vermeersch en Victor Campenaerts.

15 uur 01. Ik vraag me af of Lotto-Soudal wel alles op Arnaud De Lie zal zetten. Ze hebben ook nog onder meer Florian Vermeersch en Victor Campenaerts. . José De Cauwer.

De lokale ronde, die we nu voor het eerst verkennen, ligt bezaaid met kasseistroken. Al zal vooral de Lange Ast voor een schifting moeten zorgen. Dat is een helling van 400 meter op kasseien.

15 uur . De lokale ronde, die we nu voor het eerst verkennen, ligt bezaaid met kasseistroken. Al zal vooral de Lange Ast voor een schifting moeten zorgen. Dat is een helling van 400 meter op kasseien. .

Het is overigens een drukke koersweek. In Italië warmen ze vandaag nog op met Milaan-Turijn, morgen testen Primoz Roglic en co de kasseien in de GP Denain, vrijdag kunt u bij Sporza kijken naar de Bredene Koksijde Classic en zaterdag is er natuurlijk Milaan-Sanremo.

14 uur 54. Het is overigens een drukke koersweek. In Italië warmen ze vandaag nog op met Milaan-Turijn, morgen testen Primoz Roglic en co de kasseien in de GP Denain, vrijdag kunt u bij Sporza kijken naar de Bredene Koksijde Classic en zaterdag is er natuurlijk Milaan-Sanremo. .

14 uur 49. Thomas De Gendt, die op eigen verzoek meteen na Parijs-Nice al in actie komt, voert het peloton aan. Tijdens de voorbije koersen zagen we steevast Uno-X op kop sleuren, maar ze houden zich nu een beetje afzijdig. Rasmus Tiller en Kristoffer Halvorsen zijn de kopmannen. .

Op Nokereberg krijgen de toeschouwers waar voor hun geld. Zo meteen volgt de eerste passage, waarna we beginnen aan 4 ronden van 28 kilometer. De 5e stormloop richting de streep op Nokereberg is de belangrijkste.

14 uur 39. Op Nokereberg krijgen de toeschouwers waar voor hun geld. Zo meteen volgt de eerste passage, waarna we beginnen aan 4 ronden van 28 kilometer. De 5e stormloop richting de streep op Nokereberg is de belangrijkste. .

14 uur 36. Voor wie nu pas inschakelt: het heeft eventjes geduurd, maar dankzij een vluchtersgroepje van 5 hardrijders zit de koers al eventjes op slot. Het peloton verliest hen echter niet uit het oog: meer dan 3'20" hebben ze niet gehad en die kloof is al flink gekrompen. De namen in de kopgroep: Lagrée, Carpenter, Verwilst, Vanoverschelde, D'Heygere. .

Elke woensdag heeft u natuurlijk een afspraak met Extra Time Koers. Ruben Van Gucht rept zich van Nokere naar Brussel, waar hij zijn tafelgesprek op gang trekt rond 21.20 u. De uitzending is te bekijken op Canvas en met livestream op onze website en in onze app.

14 uur 31. Extra Time Koers. Elke woensdag heeft u natuurlijk een afspraak met Extra Time Koers. Ruben Van Gucht rept zich van Nokere naar Brussel, waar hij zijn tafelgesprek op gang trekt rond 21.20 u. De uitzending is te bekijken op Canvas en met livestream op onze website en in onze app. .

Met het peloton slingeren we richting de Holstraat. Over grofweg 15 kilometer vlammen we een eerste keer Nokereberg op.

14 uur 21. Met het peloton slingeren we richting de Holstraat. Over grofweg 15 kilometer vlammen we een eerste keer Nokereberg op. .

Er was even een flinke tempoversnelling in het peloton, maar daar daalt de rust neer. Van 1'30" gaat het nu weer naar 2'10".

14 uur 08. Er was even een flinke tempoversnelling in het peloton, maar daar daalt de rust neer. Van 1'30" gaat het nu weer naar 2'10". .

Om 14.15 u gaat de uitzending op Eén van start. U krijgt eerst nog een herhaling van de vrouwenfinale en rond 14.45 u schakelen we dan over naar de mannen.

14 uur 05. Uitzending op Eén. Om 14.15 u gaat de uitzending op Eén van start. U krijgt eerst nog een herhaling van de vrouwenfinale en rond 14.45 u schakelen we dan over naar de mannen. .

13 uur 53. Het is tot dusver nog geen gekkenhuis geweest. Dat wordt bevestigd door het gemiddelde na 60 minuten: 40 km/u. Voorin hebben we met Verwilst, Vanoverschelde en D'Heygere dus 3 landgenoten. .

Bert Van Lerberghe steekt geregeld zijn hand in de lucht. Heeft hij kwaaltjes na zijn val in het begin van de race? Mocht het tot een sprint komen, dan kijken de blauwhemden naar hem. Ploegmaat Ethan Vernon viel in de sprint van de GP Monseré nog wat licht uit.

13 uur 45. Bert Van Lerberghe steekt geregeld zijn hand in de lucht. Heeft hij kwaaltjes na zijn val in het begin van de race? Mocht het tot een sprint komen, dan kijken de blauwhemden naar hem. Ploegmaat Ethan Vernon viel in de sprint van de GP Monseré nog wat licht uit. .

Na het harde werk voor Tadej Pogacar in Tirreno-Adriatico is Pascal Ackermann nu de kopman bij UAE. 13 uur 43.

Hij is een van de snelle mannen in dit deelnemersveld, al hebben onder meer Tim Merlier, Pascal Ackermann, Arnaud De Lie en Hugo Hofstetter misschien wel een streepje voor.

13 uur 42. Shari Bossuyt eindigde zonet bij de vrouwen op de 10e plaats. Doet haar partner Gerben Thijssen beter? Hij is een van de snelle mannen in dit deelnemersveld, al hebben onder meer Tim Merlier, Pascal Ackermann, Arnaud De Lie en Hugo Hofstetter misschien wel een streepje voor. .

De WorldTour-ploegen kijken nog even de kat uit de boom. En Robeet, die waait zowaar helemaal terug tot in het peloton. Daar kiezen ze voor een adempauze.

13 uur 30. De WorldTour-ploegen kijken nog even de kat uit de boom. En Robeet, die waait zowaar helemaal terug tot in het peloton. Daar kiezen ze voor een adempauze. .

We schudden nog even met de mengbeker en we krijgen een flashback naar vorig jaar: rugnummer 1 Ludovic Robeet versnelt en probeert weg te rijden met 3 knapen.

13 uur 28. We schudden nog even met de mengbeker en we krijgen een flashback naar vorig jaar: rugnummer 1 Ludovic Robeet versnelt en probeert weg te rijden met 3 knapen. .

Het trio Robin Carpenter, Thibau Verhofstadt en Matthew Van Schoor slaagt er even in om uit de ijzeren greep van het peloton te blijven, maar alles ligt nog op een zakdoek.

13 uur 21. Het trio Robin Carpenter, Thibau Verhofstadt en Matthew Van Schoor slaagt er even in om uit de ijzeren greep van het peloton te blijven, maar alles ligt nog op een zakdoek. .

Naast Ludovic Robeet telt dit peloton met Cees Bol (2019) en Timothy Dupont (2016) nog twee ex-winnaars. Bol was destijds een complete verrassing, maar blijft nu een beetje ter plaatse trappelen. In zijn ploeg Bingoal-Pauwels Sauzen-WB is Dupont met Milan Menten het ijzer voor een sprint.

13 uur 15. Naast Ludovic Robeet telt dit peloton met Cees Bol (2019) en Timothy Dupont (2016) nog twee ex-winnaars. Bol was destijds een complete verrassing, maar blijft nu een beetje ter plaatse trappelen. In zijn ploeg Bingoal-Pauwels Sauzen-WB is Dupont met Milan Menten het ijzer voor een sprint. .

Ook bij het verlaten van Zingem komt er geen schot in de zaak. Niemand is in staat om weg te rijden.

13 uur 13. Ook bij het verlaten van Zingem komt er geen schot in de zaak. Niemand is in staat om weg te rijden. .

Merlier was er dit seizoen niet bij in de crossklassieker. De veldrit werd pas na het WK gereden en toen was de sprinter zich al aan het klaarstomen voor dit voorjaar.

13 uur 07. Bij topfavoriet Tim Merlier komt het crossgevoel misschien even tot leven. Het peloton, nog altijd compact, rijdt Asper-Gavere binnen. Merlier was er dit seizoen niet bij in de crossklassieker. De veldrit werd pas na het WK gereden en toen was de sprinter zich al aan het klaarstomen voor dit voorjaar. .

Als er ook in de koers een studieronde bestaat, dan is die nog volop aan de gang.

13 uur 05. De ploegleiders briefen hun renners dat ze naar rechts moeten trekken om een gevaarlijke situatie met een vrachtwagen te ontmantelen. Als er ook in de koers een studieronde bestaat, dan is die nog volop aan de gang. .

Bert Van Lerberghe heet even Bert Val Lerberghe, maar zijn valpartij stelt gelukkig niet te veel voor. Even voorbij Nazareth is er nog geen kopgroep geboren.

Val Lerberghe. Bert Van Lerberghe heet even Bert Val Lerberghe, maar zijn valpartij stelt gelukkig niet te veel voor. Even voorbij Nazareth is er nog geen kopgroep geboren. . 12 uur 59.

Vanuit Deinze zetten we koers richting de Vlaamse Ardennen en Oudenaarde, waar we de komende weken nog heel veel zullen buurten.

12 uur 52. Vanuit Deinze zetten we koers richting de Vlaamse Ardennen en Oudenaarde, waar we de komende weken nog heel veel zullen buurten. De Wolvenberg wordt na zowat 25 kilometer de eerste hindernis van de dag. .

De renners worden momenteel voorgesteld in Deinze. Her en der zie je toch wat teleurstelling: er was zonnig en warm (lente)weer voorspeld, maar de wolken laten zich niet wegdrummen.

12 uur 19. Start om 12.45 u. De renners worden momenteel voorgesteld in Deinze. Her en der zie je toch wat teleurstelling: er was zonnig en warm (lente)weer voorspeld, maar de wolken laten zich niet wegdrummen. .

We koersen vandaag weer en dan zit u bij Sporza op de eerste rij. Om 12.45 u gaat in Deinze Nokere Koerse van start.

09 uur 51. Nokere Koerse. We koersen vandaag weer en dan zit u bij Sporza op de eerste rij. Om 12.45 u gaat in Deinze Nokere Koerse van start. Het parcours in een notendop: net geen 190 kilometer, 13 hellingen en 25 kilometer kasseien. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer begeleiden u vanaf 14.15 u op Eén. .

"Het is krasselen en zoeken om aan zeven fitte renners te komen. Florian Sénéchal, Yves Lampaert en Zdenek Stybar zijn ziek uit Parijs-Nice gekomen. Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan met ons lijstje van zieke renners", stelt sportdirecteur Rik Van Slycke. "Er liggen er veel in de lappenmand en daar is nu Stan Van Tricht bij gekomen. Hij was voorzien voor Nokere Koerse maar testte positief op corona waardoor hij buiten strijd is."

Stan Van Tricht (Quick Step-Alpha Vinyl) moet door een positieve coronatest passen voor Nokere Koerse. Door de overvolle ziekenboeg komt The Wolfpack zelfs niet aan zeven renners. Bert Van Lerberghe en de Brit Ethan Vernon krijgen Iljo Keisse, Stijn Steels, de Zwitser Mauro Schmid en de Duitser Jannik Steimle in steun.

17 uur 23. Stan Van Tricht mist Nokere Koerse door corona. Stan Van Tricht (Quick Step-Alpha Vinyl) moet door een positieve coronatest passen voor Nokere Koerse. Door de overvolle ziekenboeg komt The Wolfpack zelfs niet aan zeven renners. Bert Van Lerberghe en de Brit Ethan Vernon krijgen Iljo Keisse, Stijn Steels, de Zwitser Mauro Schmid en de Duitser Jannik Steimle in steun. "Het is krasselen en zoeken om aan zeven fitte renners te komen. Florian Sénéchal, Yves Lampaert en Zdenek Stybar zijn ziek uit Parijs-Nice gekomen. Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan met ons lijstje van zieke renners", stelt sportdirecteur Rik Van Slycke. "Er liggen er veel in de lappenmand en daar is nu Stan Van Tricht bij gekomen. Hij was voorzien voor Nokere Koerse maar testte positief op corona waardoor hij buiten strijd is." .

Geen rentree in Nokere Koerse voor zieke Sep Vanmarcke: "Hij zit in het sukkelstraatje"

15:35

15 uur 35. Lotto-Soudal met De Lie, Campenaerts en Vermeersch. Het zevental van Lotto-Soudal voor Nokere Koerse mag gezien worden. Arnaud De Lie, Victor Campenaerts en Florian Vermeersch zijn de kopmannen. Ze worden bijgestaan door onder meer Thomas De Gendt. "Victor Campenaerts hervat iets vroeger dan voorzien. Het is afwachten of zijn ribben het verdragen, we leggen hem geen druk op", zegt ploegleider Nikolas Maes over de uurrecordhouder. "Arnaud De Lie houden we achter de hand voor als de volledige bende naar de finish gaat, maar het parcours is ook op maat gesneden van Vermeersch. Ook hij likte zijn wonden na Le Samyn, maar is nu weer fit." "We werken niet echt met een uitgesproken kopman. We kunnen met meerdere renners spelen en ik heb een strak tactisch plan in het hoofd." "Thomas De Gendt reed onlangs Parijs-Nice, maar gaf aan dat hij nog wat extra wedstrijdkilometers kon gebruiken, vandaar zijn deelname. Wij starten niet met de topfavoriet, maar wel met een heel sterke ploeg." .