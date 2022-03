Nokere Koerse: 25 kilometer kasseien, feestje voor 20-jarige Arnaud De Lie?

09:53 Bij een eventuele sprint rekent Lotto-Soudal op feestvarken Arnaud De Lie. 09 uur 53. Bij een eventuele sprint rekent Lotto-Soudal op feestvarken Arnaud De Lie.

Nokere Koerse. We koersen vandaag weer en dan zit u bij Sporza op de eerste rij. Om 12.45 u gaat in Deinze Nokere Koerse van start. Het parcours in een notendop: net geen 190 kilometer, 13 hellingen en 25 kilometer kasseien. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer begeleiden u vanaf 14.15 u op Eén.

Stan Van Tricht mist Nokere Koerse door corona. Stan Van Tricht (Quick Step-Alpha Vinyl) moet door een positieve coronatest passen voor Nokere Koerse. Door de overvolle ziekenboeg komt The Wolfpack zelfs niet aan zeven renners. Bert Van Lerberghe en de Brit Ethan Vernon krijgen Iljo Keisse, Stijn Steels, de Zwitser Mauro Schmid en de Duitser Jannik Steimle in steun. "Het is krasselen en zoeken om aan zeven fitte renners te komen. Florian Sénéchal, Yves Lampaert en Zdenek Stybar zijn ziek uit Parijs-Nice gekomen. Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan met ons lijstje van zieke renners", stelt sportdirecteur Rik Van Slycke. "Er liggen er veel in de lappenmand en daar is nu Stan Van Tricht bij gekomen. Hij was voorzien voor Nokere Koerse maar testte positief op corona waardoor hij buiten strijd is."



"Het is krasselen en zoeken om aan zeven fitte renners te komen. Florian Sénéchal, Yves Lampaert en Zdenek Stybar zijn ziek uit Parijs-Nice gekomen. Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan met ons lijstje van zieke renners", stelt sportdirecteur Rik Van Slycke.



"Er liggen er veel in de lappenmand en daar is nu Stan Van Tricht bij gekomen. Hij was voorzien voor Nokere Koerse maar testte positief op corona waardoor hij buiten strijd is."

Lotto-Soudal met De Lie, Campenaerts en Vermeersch. Het zevental van Lotto-Soudal voor Nokere Koerse mag gezien worden. Arnaud De Lie, Victor Campenaerts en Florian Vermeersch zijn de kopmannen. Ze worden bijgestaan door onder meer Thomas De Gendt. "Victor Campenaerts hervat iets vroeger dan voorzien. Het is afwachten of zijn ribben het verdragen, we leggen hem geen druk op", zegt ploegleider Nikolas Maes over de uurrecordhouder. "Arnaud De Lie houden we achter de hand voor als de volledige bende naar de finish gaat, maar het parcours is ook op maat gesneden van Vermeersch. Ook hij likte zijn wonden na Le Samyn, maar is nu weer fit." "We werken niet echt met een uitgesproken kopman. We kunnen met meerdere renners spelen en ik heb een strak tactisch plan in het hoofd." "Thomas De Gendt reed onlangs Parijs-Nice, maar gaf aan dat hij nog wat extra wedstrijdkilometers kon gebruiken, vandaar zijn deelname. Wij starten niet met de topfavoriet, maar wel met een heel sterke ploeg."



15:32 15 uur 32. We starten in Nokere Koerse met een stevige selectie. Natuurlijk missen we een paar renners door verschillende omstandigheden, maar in de breedte zijn we erg competitief. Nikolas Maes (ploegleider Lotto-Soudal). We starten in Nokere Koerse met een stevige selectie. Natuurlijk missen we een paar renners door verschillende omstandigheden, maar in de breedte zijn we erg competitief. Nikolas Maes (ploegleider Lotto-Soudal)

Sep Vanmarcke werd door zijn werkgever nog wel aangekondigd deze voormiddag, maar Vanmarcke zou na een hoogtestage weer ziek zijn en lijkt af te haken.

16:39 16 uur 39. Uitkijken naar Vanmarcke en Campenaerts. Snelle mannen Tim Merlier, Jordi Meeus en Pascal Ackermann zijn misschien wel de topfavorieten komende woensdag, maar er ligt flink wat concurrentie op de loer. Zo keren Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) en Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) terug in competitie. Vanmarcke maakt zijn rentree na ziekte, Campenaerts hervat na een korte revalidatieperiode na zijn val in de Strade Bianche . Uitkijken naar Vanmarcke en Campenaerts Snelle mannen Tim Merlier, Jordi Meeus en Pascal Ackermann zijn misschien wel de topfavorieten komende woensdag, maar er ligt flink wat concurrentie op de loer. Zo keren Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) en Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) terug in competitie. Vanmarcke maakt zijn rentree na ziekte, Campenaerts hervat na een korte revalidatieperiode na zijn val in de Strade Bianche

12:00 12 uur . Opvolger Robeet gezocht. Vorig seizoen verraste Ludovic Robeet vriend en vijand in Nokere Koerse. De renner van Bingoal-Pauwels Sauzen-WB maakte deel uit van de vroege vlucht, reed in het slot Damien Gaudin uit het wiel en mocht zegevieren op de Nokereberg. Nokere Koerse is traditioneel een sprinterskoers, maar met de pittige parcourswijzigingen van de voorbije jaren stijgen de kansen van de vrijbuiters en kasseispecialisten. Welk type renner kan woensdag Robeet opvolgen? De wedstrijd is van start tot finish te volgen met tekstupdates op deze pagina. Live beelden zijn er vanaf 14.15 uur. . Opvolger Robeet gezocht Vorig seizoen verraste Ludovic Robeet vriend en vijand in Nokere Koerse. De renner van Bingoal-Pauwels Sauzen-WB maakte deel uit van de vroege vlucht, reed in het slot Damien Gaudin uit het wiel en mocht zegevieren op de Nokereberg. Nokere Koerse is traditioneel een sprinterskoers, maar met de pittige parcourswijzigingen van de voorbije jaren stijgen de kansen van de vrijbuiters en kasseispecialisten. Welk type renner kan woensdag Robeet opvolgen? De wedstrijd is van start tot finish te volgen met tekstupdates op deze pagina. Live beelden zijn er vanaf 14.15 uur.

