LIVESTREAM Nokere Koerse: Slijtageslag door regen, wind en kasseien

15:31 Koersen in Vlaanderen: draaien en keren in de regen. 15 uur 31. Koersen in Vlaanderen: draaien en keren in de regen

15:31 15 uur 31. Voorin voelt stoemper Damien Gaudin (34) zich in zijn nopjes. De Fransman werd 5e in Parijs-Roubaix 2013 en eet geregeld kasseien als ontbijt. . Voorin voelt stoemper Damien Gaudin (34) zich in zijn nopjes. De Fransman werd 5e in Parijs-Roubaix 2013 en eet geregeld kasseien als ontbijt.

15:28 15 uur 28. Het belooft een lange finale te worden. Door het natte wegdek liggen de bochten er ook verraderlijk bij. Een knecht van Qhubeka-Assos schat een bocht compleet verkeerd in en belandt in het decor. . Het belooft een lange finale te worden. Door het natte wegdek liggen de bochten er ook verraderlijk bij. Een knecht van Qhubeka-Assos schat een bocht compleet verkeerd in en belandt in het decor.

15:27 Lange Ast. Kristoffer Halvorsen, overigens 2e in Nokere in 2016, blijft zijn mannen dirigeren. Ook Jasper Philipsen schuift op en Edward Theuns voelt het kriebelen op een van de vele kasseistroken. De beentjes even testen? . 15 uur 27. Lange Ast Kristoffer Halvorsen, overigens 2e in Nokere in 2016, blijft zijn mannen dirigeren. Ook Jasper Philipsen schuift op en Edward Theuns voelt het kriebelen op een van de vele kasseistroken. De beentjes even testen?

15:20 15 uur 20. Nog eens de samenstelling van de kopgroep. Anthony Julien (AG2R-Citroën) Sébastian Grignard (Lotto-Soudal) Thibault Ferasse (B&B) Samuele Zoccarato (Bardiani) Ludovic Robeet (Bingoal-Wallonie Bruxelles) Ward Vanhoof (Sport Vlaanderen-Baloise) Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) Damien Gaudin (Total Direct Energie) . Nog eens de samenstelling van de kopgroep Anthony Julien (AG2R-Citroën) Sébastian Grignard (Lotto-Soudal) Thibault Ferasse (B&B) Samuele Zoccarato (Bardiani) Ludovic Robeet (Bingoal-Wallonie Bruxelles)

15:17 15 uur 17. Deze koers koestert de ambitie om de Vlaamse Parijs-Roubaix te worden. . Renaat Schotte. Deze koers koestert de ambitie om de Vlaamse Parijs-Roubaix te worden. Renaat Schotte

15:17 Edward Theuns lijdt onder de koude en stopt om beenstukken aan te trekken. 15 uur 17. Edward Theuns lijdt onder de koude en stopt om beenstukken aan te trekken

15:15 15 uur 15. In het peloton zien we geen temposnokken, maar de opeenstapeling van kasseistroken en het gure weer zorgen voor een natuurlijke slijtageslag. Veel ploegen zijn al veel mannetjes kwijtgespeeld. . In het peloton zien we geen temposnokken, maar de opeenstapeling van kasseistroken en het gure weer zorgen voor een natuurlijke slijtageslag. Veel ploegen zijn al veel mannetjes kwijtgespeeld.

15:14 15 uur 14. Pidcock in Milaan-Sanremo? Tom Pidcock werd aan de start verwacht, maar de Brit is hier niet op de afspraak. Een verklaring: hij staat op de shortlist voor Milaan-Sanremo. . Pidcock in Milaan-Sanremo? Tom Pidcock werd aan de start verwacht, maar de Brit is hier niet op de afspraak. Een verklaring: hij staat op de shortlist voor Milaan-Sanremo.

15:10 15 uur 10. De kopgroep staat voor een gesloten deur bij het sterrenrestaurant Hof van Cleve. Ze halen er hun neus voor op en bestendigen hun voorsprong: 3'12". . De kopgroep staat voor een gesloten deur bij het sterrenrestaurant Hof van Cleve. Ze halen er hun neus voor op en bestendigen hun voorsprong: 3'12".

15:09 15 uur 09. Het peloton is al behoorlijk klein. De Noormannen van Uno-X doen dat goed. . José De Cauwer. Het peloton is al behoorlijk klein. De Noormannen van Uno-X doen dat goed. José De Cauwer

15:09 Opgave. Bij Intermarché-Wanty-Gobert zullen ze de kaart van Danny van Poppel niet kunnen spelen. De Nederlander stapt uit de race. . 15 uur 09. Opgave Bij Intermarché-Wanty-Gobert zullen ze de kaart van Danny van Poppel niet kunnen spelen. De Nederlander stapt uit de race.

15:07 15 uur 07. Vanhoof, Van Poucke en Grignard dragen niet allemaal hetzelfde shirt, maar dat deden ze in het verleden wel. Ze zijn geschoold bij de jongerenploeg van Lotto-Soudal, maar enkel Grignard heeft voorlopig de doorsteek naar de hoofdmacht kunnen maken. . Vanhoof, Van Poucke en Grignard dragen niet allemaal hetzelfde shirt, maar dat deden ze in het verleden wel. Ze zijn geschoold bij de jongerenploeg van Lotto-Soudal, maar enkel Grignard heeft voorlopig de doorsteek naar de hoofdmacht kunnen maken.

15:04 Mark Cavendish werd 10 dagen geleden 2e in de GP Monseré. 15 uur 04. Mark Cavendish werd 10 dagen geleden 2e in de GP Monseré

15:04 15 uur 04. Of Mark Cavendish voor mij een favoriet is? Hij koerst in elk geval mee. Men maakt er werk van. . José De Cauwer. Of Mark Cavendish voor mij een favoriet is? Hij koerst in elk geval mee. Men maakt er werk van. José De Cauwer

15:02 15 uur 02. Het peloton is al een stukje uitgedund. Onder meer Iljo Keisse is in de achtergrond beland en het wordt niet evident om voorin nog aan te pikken. De 38-jarige meesterknecht hoopt volgend jaar afscheid te nemen van het profwielrennen. . Het peloton is al een stukje uitgedund. Onder meer Iljo Keisse is in de achtergrond beland en het wordt niet evident om voorin nog aan te pikken. De 38-jarige meesterknecht hoopt volgend jaar afscheid te nemen van het profwielrennen.

15:00 15 uur . Uno-X heeft Kristoffer Halvorsen in de gelederen. De Noor werd wereldkampioen bij de beloften in 2016, maar kon bij Sky en EF niet doorbreken. Hij heeft een stap teruggezet en hoopt met ploegleider Kurt-Asle Arvesen weer te groeien. Halvorsen is overigens een ex-winnaar van de Bredene Koksijde Classic, vrijdag live bij Sporza te volgen. Met Rasmus Tiller, de 2e van de GP Samyn, is er nog een interessante klant aanwezig in Nokere. . Uno-X heeft Kristoffer Halvorsen in de gelederen. De Noor werd wereldkampioen bij de beloften in 2016, maar kon bij Sky en EF niet doorbreken. Hij heeft een stap teruggezet en hoopt met ploegleider Kurt-Asle Arvesen weer te groeien. Halvorsen is overigens een ex-winnaar van de Bredene Koksijde Classic, vrijdag live bij Sporza te volgen. Met Rasmus Tiller, de 2e van de GP Samyn, is er nog een interessante klant aanwezig in Nokere.

14:59 14 uur 59. Het zijn de Noren van Uno-X die het peloton op sleeptouw nemen op Nokereberg. Mark Cavendish wordt zeer goed voorin bewaakt door lijfwacht Josef Cerny. . Het zijn de Noren van Uno-X die het peloton op sleeptouw nemen op Nokereberg. Mark Cavendish wordt zeer goed voorin bewaakt door lijfwacht Josef Cerny.

14:57 De entertainers van de dag: de kopgroep met 4 Belgen. 14 uur 57. De entertainers van de dag: de kopgroep met 4 Belgen