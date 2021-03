Kijk vanaf 14.45 u op Eén of met livestream naar Nokere Koerse

11:08 Wind en regen? Een bijkomende factor om rekening mee te houden: er waait een stevige noorderwind en het peloton zal ook overspoeld worden door enkele buien. De weersomstandigheden kunnen de koers dus extra zwaar maken. . 11 uur 08. Wind en regen? Een bijkomende factor om rekening mee te houden: er waait een stevige noorderwind en het peloton zal ook overspoeld worden door enkele buien. De weersomstandigheden kunnen de koers dus extra zwaar maken.

11:00 11 uur . Nokere Koerse (2.0?). Nokere Koerse draagt de stempel van "sprinterskoers", maar de organisatie werkt aan een opwaardering en heeft gesleuteld aan het typische parcours. Op ruim 120 kilometer van de finish duikt Nokereberg een eerste keer op, meteen het startschot van 4 lokale rondes van 30 kilometer. Nokereberg is iedere keer de afsluiter, maar er zijn nog veel meer hindernissen. Geen echte bergjes, wel een opeenstapeling van kasseistroken. In totaal klokken we af op 35 kasseizones, goed voor zo'n 20 kilometer dokkeren. De winnaar moet naast een stevig eindschot dus ook over kasseicapaciteiten beschikken. . Nokere Koerse (2.0?) Nokere Koerse draagt de stempel van "sprinterskoers", maar de organisatie werkt aan een opwaardering en heeft gesleuteld aan het typische parcours.



Op ruim 120 kilometer van de finish duikt Nokereberg een eerste keer op, meteen het startschot van 4 lokale rondes van 30 kilometer.



Nokereberg is iedere keer de afsluiter, maar er zijn nog veel meer hindernissen. Geen echte bergjes, wel een opeenstapeling van kasseistroken.



In totaal klokken we af op 35 kasseizones, goed voor zo'n 20 kilometer dokkeren. De winnaar moet naast een stevig eindschot dus ook over kasseicapaciteiten beschikken.

Intermarché-Wanty met 3 snelle jongens. Elk jaar speelt Intermarché-Wanty Gobert een hoofdrol in Nokere Koerse, maar winnen op Nokereberg lukte nog niet. Het team rekent dat de snelle Minali en de broers Van Poppel daar verandering in kunnen brengen.

"Maar misschien moeten we eens opteren voor de vroege vlucht, zodat we in het peloton in de zetel kunnen zitten", zegt ploegleider Hilaire Van der Schueren.

"Nokere Koerse is een echte kasseikoers geworden. Ik ben benieuwd hoe Riccardo Minali op deze Vlaamse elementen zal reageren. In het spoor van Danny van Poppel zal hij veel kunnen leren. Voor Danny, net als zijn broer Boy, is het dan weer afwachten hoe goed hij herstelde van een zware Parijs-Nice."

Dit soort wedstrijden is op ons lijf geschreven en toch ontbreekt de naam van ons team op de erelijsten. Die trend willen we doorbreken. Hilaire Van der Schueren, ploegleider Intermarché-Wanty.

Alpecin-Fenix rekent op Philipsen, maar heeft nog troeven. Alpecin-Fenix is in de winning mood, vooral dan dankzij Mathieu van der Poel en Tim Merlier. Die staan morgen niet aan de start van Nokere Koerse, maar toch wil het team weer scoren.

"Met Jasper Philipsen hebben wij iemand mee die zijn mannetje kan staan in de sprinten, alleen is de vraag of het wel een sprint wordt", zegt ploegleider Frederik Willems.

"Nokere Koerse is niet meer te vergelijken met de vorige edities. Het is een pak lastiger geworden. De plaatsen waar je vroeger wat kon recupereren, zijn beperkter geworden. Bovendien volgen de kasseizones elkaar veel sneller op. Laat ons stellen dat wij met Philipsen gaan voor een massasprint, maar dat we nog andere troeven achter de hand houden."

Het zal een open koers worden, waarin het slechte weer zijn rol zal spelen. Het zal belangrijk zijn om van bij de start geconcentreerd te zijn. We willen ons niet laten verrassen als het tot waaiers komt. Frederik Willems, ploegleider Alpecin-Fenix.