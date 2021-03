Alpecin rekent op Philipsen in Nokere Koerse: "Maar wordt het wel sprint?"

19:14

19 uur 14. Intermarché-Wanty met 3 snelle jongens. Elk jaar speelt Intermarché-Wanty Gobert een hoofdrol in Nokere Koerse, maar winnen op Nokereberg lukte nog niet. Het team rekent dat de snelle Minali en de broers Van Poppel daar verandering in kunnen brengen. "Maar misschien moeten we eens opteren voor de vroege vlucht, zodat we in het peloton in de zetel kunnen zitten", zegt ploegleider Hilaire Van der Schueren. "Nokere Koerse is een echte kasseikoers geworden. Ik ben benieuwd hoe Riccardo Minali op deze Vlaamse elementen zal reageren. In het spoor van Danny van Poppel zal hij veel kunnen leren. Voor Danny, net als zijn broer Boy, is het dan weer afwachten hoe goed hij herstelde van een zware Parijs-Nice." .