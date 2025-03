Ook zonder Kopecky feest bij SD Worx-Protime: Poolse Marta Lach wint Nokere Koerse

Na twee triomfen voor Lotte Kopecky is de overwinning in Nokere Koerse ook zonder de wereldkampioene in de ploeg gebleven. De Poolse Marta Lach (SD Worx-Protime) won een slopende sprint in de hertekende finale.

Een sprint tussen stervende zwanen, waarin SD Worx-Protime aan het langste eind trekt.



Dat is wat we voorgeschoteld kregen op de Waregemsestraat, de nieuwe en loodzware aankomst van Nokere Koerse.



Nochtans was het lang een gesloten wedstrijd. De eerste voldragen aanval kwam er pas op een goede 60 kilometer van de streep. De 19-jarige Zweedse Stina Kagevi (Coop-Repsol) toonde dat ze uit het juiste hout gesneden was.



Maar door toedoen van de Finse kampioene Anniina Ahtosalo (Uno-X Mobility) kwam haar verhaal op 25 kilometer van de streep toch ten einde.



In de finale met enkele hindernissen kregen we nog van alles te zien: een late uitval van Anna Henderson (Lidl-Trek), een indrukwekkende achtervolging van Zoe Backstedt (Canyon - SRAM) en enkele valpartijen, van onder meer Lara Gillespie (UAE Team ADQ).



Na een dagje vol in de zon rijden, was het uiteindelijk Fenix-Deceuninck dat zich met oog op de streep op kop zette voor onze landgenote Julie De Wilde. Maar zij kampte met een lege energietank en kwam niet in het stuk voor.



Het was finaal de Poolse Lach die aan het langste eind trok voor Linda Zanetti (Uno-X Mobility) en de snelle, maar slecht gepositioneerde, Lara Gillespie (UAE Team ADQ).