LIVESTREAM Nokere Koerse (vrouwen): Lotte Kopecky gaat solo en lijkt op weg naar emotionele zege op Nokereberg

13 uur 30. Kopecky zou 35 seconden voorsprong hebben. Het is nog steeds Biannic die in 2e positie rijdt. .

13 uur 16. De aanloop richting de Lange As is ingezet. Iedereen wil die klim als eerste opdraaien en dat brengt nervositeit met zich mee. .

13 uur 09. Kopecky en Wiebes gaan in overleg. Heeft SD Worx een plan in gedachten? .

Val. Een nieuwe val in het peloton, deze keer vooraan in de groep. Enkele rensters blijven liggen. Hanson (Trek - Segafredo) schreeuwt het uit van de pijn. . 12 uur 24.

12 uur 05. LIVE op Canvas en Sporza. U kan Nokere Koerse van 12.05 uur live volgen met commentaar van Ruben Van Gucht en Ine Beyen op Canvas of via de livestream op Sporza. .

11 uur 33. Ook Souren en Danford zien we niet meer in het peloton, Demay wisselt van fiets. .

Lange Ast. Daar is de eerste helling van de dag. De Lange Ast is 500 meter lang en heeft een stijgingspercentage van 3,5%. . 10 uur 57.

10 uur 47. De eerste klim van de dag is de Lange Ast, die komt er binnen 10 km aan. De rensters moeten de Lange Ast 3 keer over. .

10 uur 18. Iedereen heeft zich verzameld aan de start in Deinze, het is wachten op het startsein. .

17 uur 53. SD Worx met Kopecky en Wiebes. Bij SD Worx brengen ze 2 topnamen aan de start van Nokere Koerse: Lotte Kopecky en de Nederlandse Lorena Wiebes, die in 2019 en 2022 triomfeerde op Nokereberg. "Wij hebben natuurlijk weer het volste vertrouwen in Lorena Wiebes. De kans dat ze hier opnieuw wint is groot. We starten met een zeer sterke ploeg", zegt sportdirecteur Danny Stam. Lotte Kopecky gaf zelf aan te willen starten om haar hoofd vrij te maken na het overlijden van haar broer. "Iedereen heeft zijn eigen manier om tegenslagen in het leven te verwerken. Lotte heeft ervoor gekozen om haar zinnen te verzetten door morgen te koersen. Wij willen haar keuze zeker respecteren", zegt Stam. .

17 uur 44. Belgisch kampioene is ziek en past. Geen Kim de Baat (Fenix-Deceuninck) aan de start van de vierde Nokere Koerse (1.Pro) voor vrouwen. De 31-jarige Belgische kampioene kampt met een lichte verkoudheid en moet daarom verstek geven. "Het is natuurlijk altijd enorm jammer wanneer een Belgische kampioene forfait moet geven voor een Belgische koers. Kim de Baat voelde zich al een tijdje niet lekker maar deze middag werd de knoop toch definitief doorgehakt. Zij start niet." "Ze is licht verkouden en dan is het zeker niet verantwoord om te gaan koersen in regen en wind. De weersvoorspellingen zijn niet van die aard dat het een zomerweertje wordt", meldt sportdirecteur Michel Cornelisse. "Kim had van deze wedstrijd wel een doel gemaakt. Dat ze moet afzeggen valt haar zwaar, maar het is nu eenmaal zo. Uitzieken is de boodschap." .