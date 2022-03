LIVE: 3e editie Nokere Koerse kent aantrekkelijk deelnemersveld met Kopecky, Bastianelli, Brown en Wiebes

Het officiële startschot is gegeven. Probeert iemand vroeg in de wedstrijd het peloton achter zich te laten?

10 uur 20. Het officiële startschot is gegeven. Probeert iemand vroeg in de wedstrijd het peloton achter zich te laten? .

De rensters schieten uit de startblokken in Deinze. Over enkele kilometers volgt de officiële start en kan de koers losbarsten.

09 uur 46. Aantrekkelijk deelnemersveld. De ogen zijn vandaag gericht op Lotte Kopecky (SD Worx). Na haar huzarenstukje in de Strade Bianche en haar 3e plaats in de Ronde van Drenthe vervult onze landgenote een favorietenrol. Vorig jaar werd ze hier 4e. Ook Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) tekent present vandaag. Vorig editie sprintte ze naar een 2e plek. Buiten haar nationale titel in het tijdrijden heeft de Australische nog geen overwinning kunnen boeken dit seizoen. Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) heeft haar kwaliteiten dit jaar al in de verf gezet. Ze won de Vuelta CV Feminas, een etappe in de Ronde van Valencia en de Omloop van het Hageland. Lorena Wiebes (Team DSM) is ook van de partij. De Nederlandse is gevaarlijk in een sprint. Ze sprintte al naar de overwinning in de GP Oetingen en de Ronde van Drenthe dit seizoen. .