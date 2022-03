IJzersterke Wiebes wint de kasseisprint in Nokere voor Kopecky

De 3e editie van Nokere Koerse bij de vrouwen was een incidentrijke race. Vlak voor de eerste lokale ronde gaf favoriete Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) er de brui aan. De race werd ook ontsierd door een eerste valpartij waardoor Alice Barnes (Canyon SRAM) moest opgeven.

Aan het begin van de eerste lokale ronde verloor Jesse Vandenbulcke (Le Col-Wahoo) de controle over haar stuur waardoor ze een val veroorzaakte in het peloton. Voor topfavoriete Lorena Wiebes (DSM) was het even schrikken want ook zij werd opgehouden door de valpartij. Vandenbulcke werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Wiebes keerde terug in het peloton en maakte nog steeds kans op de overwinning. Later gingen nog 2 rensters van DSM tegen de vlakte en op de Huisepontweg was het weer zover. Verschillende valpartijen en opgaves ontsierden de wedstrijd.

Na al die valpartijen gingen 2 rensters van Parkhotel Valkenburg er vandoor. Ze wilden het onder elkaar uitvechten, maar dat liet het peloton niet gebeuren. Met nog 8 kilometer te gaan zat alles weer samen.

Op de Huisepontweg slaagde niemand erin om te ontsnappen, dus beloofde de Nokereberg de beslissende rol te spelen. Topfavorieten Lorena Wiebes, Lotte Kopecky en Marta Bastianelli zaten in een goeie positie om aan de sprint te beginnen, maar toen de koers losbarstte op de Nokereberg schoot Wiebes er als een raket vandoor.

Lorena Wiebes wint met grote overmacht de 3e editie van Nokere Koerse. Kopecky verovert de 2e plaats en Marta Bastianelli vervolledigt het podium.