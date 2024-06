Ongenaakbare Lotte Kopecky snelt naar zesde Belgische tijdrittitel op een rij

Lotte Kopecky heeft in Binche zoals verwacht de Belgische titel in het tijdrijden veroverd. De veelvraat van SD Worx-ProTime was aan de streep 43 seconden sneller dan Marthe Goossens, die een zucht sneller was dan Marion Norbert Riberolle. Met zes titels is Kopecky nu ook alleen recordhouder.

Kregen we dan toch een spannend BK?



Bij het tussenpunt was superfavoriete Lotte Kopecky "maar" 6 tellen sneller dan haar eerste achtervolgster Marthe Goossens.



Maar in het 2e en lastigere gedeelte kreeg Kopecky al snel Goossens in het vizier. In haar vernieuwde tijdritpositie blies ze iedereen weg. Goed voor een 6e titel op een rij.



"Het begint veel te worden", lacht Kopecky. "Maar het blijft wel fijn om Belgisch kampioen te worden."



"Het 1e gedeelte was heel snel met veel dalende stukken. Het 2e gedeelte was wel ideaal om het verschil te maken."

Voor de zilveren medaille was het wel een finishfoto: Marthe Goossens was 2 tiende seconde sneller dan Marion Norbert Riberolle.