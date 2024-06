Lotte Kopecky aast op nieuwe tricolore dubbel: kijk vanaf 12.40 uur naar BK op de weg voor vrouwen

4 voor Kopecky?

Lotte Kopecky is topfavoriete voor een 4e Belgische titel. In de sprint of solo, ze kan in alle scenario's winnen. De titelhoudster staat er wel alleen voor als enige van SD Worx.



Tegenstand zal er komen uit de hoek van Fenix-Deceuninck (Marthe Truyen en Julie De Wilde) en AG Insurance-Soudal (met Marthe Goossens, Lore De Schepper, Julie Van de Velde en Justine Ghekiere). De Lotto-Dstny Ladies kunnen zich in de debatten mengen met Katrijn De Clercq en Mieke Docx.



Kopecky zou bij winst Jolien D'hoore evenaren en op 1 titel van Nicole Van den Broeck komen. De wereldkampioene was ook in 2020 en 2021 de beste.