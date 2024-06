LIVESTREAM: Knalt ongenaakbare Lotte Kopecky naar zesde nationale tijdrittitel op een rij?

De koers moet altijd gereden worden, maar de kans dat Lotte Kopecky vanmiddag in Binche naar een zesde opeenvolgende driekleur in het tijdrijden knalt, is reuzegroot. Met het oog op de Olympische Spelen werkte Kopecky de voorbije maanden extra aan haar tijdritpositie, volgt in Binche een goeie test? Kijk live om 14.30 uur op VRT Canvas, VRT MAX en met livestream op deze pagina.