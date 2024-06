LIVE BK vrouwen: Is er iemand opgewassen tegen Lotte Kopecky?

Laura Verdonschot met ambitie

Laura Verdonschot start met ambitie aan dit BK. "In het Hageland ging het goed. Maar in de eerste plaats starten we met Jesse Vandenbulcke als kopvrouw."



"Ik hoop zelf zo ver mogelijk te geraken om haar te ondersteunen in de finale en dan moeten we goed praten met elkaar. Ik verwacht met een kleine groep naar de finish te gaan en daar wil ik bij te zijn."



"We mogen vooral niet wachten tot Kopecky gaat, want ze kan op dit parcours zelf de koers al snel openbreken. Het zal sowieso moeilijk zijn om tegen haar te koersen."