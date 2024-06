Kijk zondag naar het BK wielrennen: Jasper Philipsen droomt "van een Tour in de Belgische trui"

Lotto-Dstny: "Geen favorietenrol"

Jens Debusschere was in Wielsbeke (2014) de laatste renner in het shirt van Lotto die op het hoogste schavotje mocht plaatsnemen na een BK. Als het aan de manager van Lotto-Dstny, Kurt Van de Wouwer, ligt, mag daar zondagnamiddag verandering in komen.



"Ik denk dat er voor het BK met Tim Merlier en Jasper Philipsen twee topfavorieten zijn. Als we het dan toch over sprinters hebben: Arnaud De Lie is goed bezig, maar is nog niet top. In de Ronde van Zwitserland kende hij pech met een overslaande ketting, anders wint hij die etappe. Hij reed die rittenkoers uit en is conditioneel goed."



"Wij moeten ons met de ploeg geen favorietenrol toe-eigenen. Misschien is dat ook wel een geschenk dat we in de underdogpositie gedrukt worden. Daar nemen we meer dan vrede mee", stelt Van de Wouwer.



"Voor ons mag de koers hard gemaakt worden. Ook op parcours waar je dat iets minder verwacht - ik denk dan aan het vlakke Izegem - koerste men toch heel serieus door."



"Ik ben er ook niet zeker van dat het op een groepssprint zal uitdraaien in Zottegem. Het parcours is niet slecht voor ons. Wij hebben enkele stevige jongens die dat soort omlopen wel aankunnen. Het geeft ons mogelijkheden om een schifting door te voeren. In de breedte hebben we een sterke ploeg."