Kijk om 15.15 u naar BK tijdrijden, zonder geblesseerde Yves Lampaert

Donderdag staat de Belgische driekleur op het spel in het tijdrijden. Titelverdediger Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn niet van de partij in Binche. Ook Yves Lampaert haakt af na een val in Zwitserland. Kijk donderdag live naar het BK tijdrijden om 15.15 uur op VRT Canvas, VRT MAX en met livestream op deze pagina.