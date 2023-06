LIVESTREAM BK tijdrijden: Wout van Aert op koers voor Belgische titel, medaille voor gevallen Evenepoel?

clock 17:26 17 uur 26. Deze tijdrit is 50 minuten vechten tegen jezelf en tegen de weersomstandigheden. José De Cauwer. Deze tijdrit is 50 minuten vechten tegen jezelf en tegen de weersomstandigheden. José De Cauwer

clock 17:25 17 uur 25. 4 renners nog zijn de laatste kilometers van hun chronorit aan het afhaspelen: Jenno Berckmoes, Rune Herregodts, Wout van Aert en Remco Evenepoel. . 4 renners nog zijn de laatste kilometers van hun chronorit aan het afhaspelen: Jenno Berckmoes, Rune Herregodts, Wout van Aert en Remco Evenepoel.

clock 17:25 17 uur 25. Geweldige tijd van Alec Segaert. Geweldige tijd van Alec Segaert

clock 17:23 17 uur 23. Toptijd Segaert. Aan de streep klimt Alec Segaert (20) op de leiderstroon. Dat zal hem een knappe zilveren medaille opleveren aan het eind van het verhaal. . Toptijd Segaert Aan de streep klimt Alec Segaert (20) op de leiderstroon. Dat zal hem een knappe zilveren medaille opleveren aan het eind van het verhaal.

clock 17:22 17 uur 22. Evenepoel verliest nog wat tijd aan 3e tussenpunt. Evenepoel verliest nog wat tijd aan 3e tussenpunt

clock 17:21 17 uur 21. Tussenstand op 10 km van de streep. 1. Wout van Aert 2. Alec Segaert op 37" 3. Rune Herregodts op 57" 4. Ilan Van Wilder op 1'15" 5. Remco Evenepoel op 1'18" . Tussenstand op 10 km van de streep 1. Wout van Aert

2. Alec Segaert op 37"

3. Rune Herregodts op 57"

4. Ilan Van Wilder op 1'15"

5. Remco Evenepoel op 1'18"

clock 17:18 17 uur 18. Van Aert op weg naar de titel? Ook duidelijk sneller aan 3e tussenpunt. Van Aert op weg naar de titel? Ook duidelijk sneller aan 3e tussenpunt

clock 17:17 17 uur 17. Verval bij Evenepoel. Bij het 3e tussenpunt ziet Evenepoel zijn achterstand aandikken tot 1'18". Dat brengt hem 10 km voor het einde op een 5e plek. Brons is nog haalbaar. . Verval bij Evenepoel Bij het 3e tussenpunt ziet Evenepoel zijn achterstand aandikken tot 1'18". Dat brengt hem 10 km voor het einde op een 5e plek. Brons is nog haalbaar.

clock 17:16 17 uur 16. Van Aert loopt verder weg. 10 kilometer voor het einde heeft Wout van Aert zijn rijk verder uitgebouwd. Hij smeert Alec Segaert 36 seconden aan. . Van Aert loopt verder weg 10 kilometer voor het einde heeft Wout van Aert zijn rijk verder uitgebouwd. Hij smeert Alec Segaert 36 seconden aan.

clock 17:15 17 uur 15. In de strijd voor de medailles hebben Alec Segaert en Rune Herregodts momenteel de beste kaarten in handen. Al moeten ze wel rekening houden met de opkomende Evenepoel. . In de strijd voor de medailles hebben Alec Segaert en Rune Herregodts momenteel de beste kaarten in handen. Al moeten ze wel rekening houden met de opkomende Evenepoel.

clock 17:13 17 uur 13. Foutloze Van Aert. Wout van Aert rijdt voorlopig nog altijd zonder kleerscheuren rond. Over een kwartiertje weten we of hij voor de 3e keer de Belgische tijdrit-titel in de wacht sleept. . Foutloze Van Aert Wout van Aert rijdt voorlopig nog altijd zonder kleerscheuren rond. Over een kwartiertje weten we of hij voor de 3e keer de Belgische tijdrit-titel in de wacht sleept.

clock 17:12 17 uur 12. Evenepoel zal nog een geweldige laatste ronde moeten rijden om nog in de buurt te komen van Alec Segaert (die voorlopig 2e staat). José De Cauwer. Evenepoel zal nog een geweldige laatste ronde moeten rijden om nog in de buurt te komen van Alec Segaert (die voorlopig 2e staat) José De Cauwer

clock 17:10 17 uur 10. "Allez Remco", de toeschouwers vuren pechvogel Remco Evenepoel nog altijd enthousiast aan. Ondertussen is het gestopt met regenen. . "Allez Remco", de toeschouwers vuren pechvogel Remco Evenepoel nog altijd enthousiast aan. Ondertussen is het gestopt met regenen.

clock 17:09 17 uur 09. Status-quo voor Evenepoel aan het 2e tussenpunt. Status-quo voor Evenepoel aan het 2e tussenpunt

clock 17:09 17 uur 09.

clock 17:07 17 uur 07. Tussenstand halfweg. 1. Wout van Aert 2. Alec Segaert op 20" 3. Rune Herregodts op 38" 4. Ilan Van Wilder op 54" 5. Remco Evenepoel op 59" 6. Cian Uijtdebroeks op 1'09" 7. Xandro Meurisse op 1'24" 8. Jimmy Janssens op 1'28" 9. Jenno Berckmoes op 1'30" 10. Sander De Pestel op 1'33" . Tussenstand halfweg 1. Wout van Aert

2. Alec Segaert op 20"

3. Rune Herregodts op 38"

4. Ilan Van Wilder op 54"

5. Remco Evenepoel op 59"

6. Cian Uijtdebroeks op 1'09"

7. Xandro Meurisse op 1'24"

8. Jimmy Janssens op 1'28"

9. Jenno Berckmoes op 1'30"

10. Sander De Pestel op 1'33"

clock 17:05 17 uur 05. Evenepoel houdt stand. Evenepoel lijkt weer in een goed ritme te trappelen en gaf in de voorbije 10 kilometer maar 2 seconden extra prijs op Van Aert. Valt Evenepoel nog in de medailles? . Evenepoel houdt stand Evenepoel lijkt weer in een goed ritme te trappelen en gaf in de voorbije 10 kilometer maar 2 seconden extra prijs op Van Aert. Valt Evenepoel nog in de medailles?



clock 17:05 17 uur 05. Van Aert doet nog een beetje beter aan het 2e tussenpunt. Van Aert doet nog een beetje beter aan het 2e tussenpunt

clock 17:04 17 uur 04. Benieuwd of Remco Evenepoel zichzelf kan terugvinden in de 2e ronde. José De Cauwer. Benieuwd of Remco Evenepoel zichzelf kan terugvinden in de 2e ronde. José De Cauwer

clock 17:02 17 uur 02. Van Aert blaast Segaert niet weg. Halfweg ziet het er rooskleurig voor Wout van Aert. Al blijft Alec Segaert nog enigszins in zijn buurt, op 20 seconden. . Van Aert blaast Segaert niet weg Halfweg ziet het er rooskleurig voor Wout van Aert. Al blijft Alec Segaert nog enigszins in zijn buurt, op 20 seconden.

clock 17:00 17 uur . Van Aert komt breed uit een bocht en rijdt even op het fietspad. Geen reden tot paniek. . Van Aert komt breed uit een bocht en rijdt even op het fietspad. Geen reden tot paniek.

clock 16:58 16 uur 58. Raket Segaert. Geen spatje verval bij de 20-jarige Alec Segaert, die op schema blijft liggen voor de zilveren medaille. En wie weet legt Segaert Van Aert nog even het vuur aan de schenen. . Raket Segaert Geen spatje verval bij de 20-jarige Alec Segaert, die op schema blijft liggen voor de zilveren medaille. En wie weet legt Segaert Van Aert nog even het vuur aan de schenen.

clock 16:58 16 uur 58. Mission Impossible! Evenepoel is al een minuut trager dan Van Aert aan eerste tussenpunt. Mission Impossible! Evenepoel is al een minuut trager dan Van Aert aan eerste tussenpunt

clock 16:56 16 uur 56. BK wielrennen BEKIJK: Na 3 minuten valt zijn BK al in het water: Remco Evenepoel belandt in de gracht

clock 16:55 16 uur 55. 1e tussenpunt (na 10,8 km). 1. Wout van Aert 2. Alec Segaert op 11" 3. Rune Herregodts op 25" 4. Ilan Van Wilder op 36" 5. Cian Uijtdebroeks op 39 ... 10. Remco Evenepoel op 58" . 1e tussenpunt (na 10,8 km) 1. Wout van Aert

2. Alec Segaert op 11"

3. Rune Herregodts op 25"

4. Ilan Van Wilder op 36"

5. Cian Uijtdebroeks op 39

...

10. Remco Evenepoel op 58"

clock 16:53 16 uur 53. Evenepoel op 1 minuut. Van een titanenduel is vandaag helaas geen sprake. Remco Evenepoel staat na 10,8 kilometer al 58 seconden in het krijt op Wout van Aert. . Evenepoel op 1 minuut Van een titanenduel is vandaag helaas geen sprake. Remco Evenepoel staat na 10,8 kilometer al 58 seconden in het krijt op Wout van Aert.

clock 16:52 16 uur 52. Over een minuutje ontdekken we normaal gezien de tussentijd van Remco Evenepoel. Heeft hij de schade kunnen beperken na zijn vroege val? . Over een minuutje ontdekken we normaal gezien de tussentijd van Remco Evenepoel. Heeft hij de schade kunnen beperken na zijn vroege val?

clock 16:52 16 uur 52. Van Aert heeft de toptijd aan het eerste tussenpunt. Van Aert heeft de toptijd aan het eerste tussenpunt

clock 16:51 16 uur 51. Toptijd Van Aert. Na 10,8 kilometer duikt Wout van Aert 11 tellen onder de toptijd van Alec Segaert. Geen riant verschil, al pakt Van Aert in de regen waarschijnlijk ook geen onnodige risico's. . Toptijd Van Aert Na 10,8 kilometer duikt Wout van Aert 11 tellen onder de toptijd van Alec Segaert. Geen riant verschil, al pakt Van Aert in de regen waarschijnlijk ook geen onnodige risico's.

clock 16:48 16 uur 48. Het zou heel mooi zijn als Remco Evenepoel zichzelf nog kan terugvinden in deze tijdrit. José De Cauwer. Het zou heel mooi zijn als Remco Evenepoel zichzelf nog kan terugvinden in deze tijdrit. José De Cauwer

clock 16:47 16 uur 47. Tussenstand aan 1e tussenpunt (na 10,8 km). 1. Alec Segaert in 13'57" 2. Ilan Van Wilder op 25" 3. Cian Uijtdebroeks op 28" 4. Luca Van Boven op 38' 5. Xandro Meurisse op 39" . Tussenstand aan 1e tussenpunt (na 10,8 km) 1. Alec Segaert in 13'57"

2. Ilan Van Wilder op 25"

3. Cian Uijtdebroeks op 28"

4. Luca Van Boven op 38'

5. Xandro Meurisse op 39"

clock 16:46 16 uur 46. Evenepoel is het vertrouwen kwijt. Evenepoel is het vertrouwen kwijt

clock 16:45 16 uur 45. Evenepoel kan zijn frustraties niet wegstoppen. Blijft Wout van Aert wel foutloos? Of draait dit BK uit op een verrassend scenario? . Evenepoel kan zijn frustraties niet wegstoppen. Blijft Wout van Aert wel foutloos? Of draait dit BK uit op een verrassend scenario?

clock 16:40 16 uur 40. Evenepoel komt al snel ten val in de tijdrit. Evenepoel komt al snel ten val in de tijdrit

clock 16:39 Val Evenepoel. Ai, ai, ai... Na enkele kilometers sukkelt Remco Evenepoel de gracht in. De titelverdediger staat er wat ontredderd bij, maar trekt zich toch weer op gang met een laagje modder op de rug. . 16 uur 39. fall Val Evenepoel Ai, ai, ai... Na enkele kilometers sukkelt Remco Evenepoel de gracht in. De titelverdediger staat er wat ontredderd bij, maar trekt zich toch weer op gang met een laagje modder op de rug.

clock 16:39 16 uur 39. Remco Evenepoel bolt als laatste van het startpodium. Remco Evenepoel bolt als laatste van het startpodium

clock 16:38 16 uur 38. Start Evenepoel! De uittredende Belgische kampioen is eraan begonnen! Remco Evenepoel puft zichzelf wat moed in en zet meteen veel kracht op zijn pedalen. . Start Evenepoel! De uittredende Belgische kampioen is eraan begonnen! Remco Evenepoel puft zichzelf wat moed in en zet meteen veel kracht op zijn pedalen.



clock 16:38 16 uur 38. Wout van Aert is vertrokken. Wout van Aert is vertrokken

clock 16:37 16 uur 37. Van Aert is vertrokken! Hypergeconcentreerd begint Wout van Aert aan zijn BK-tijdrit. Krijgen we een tweestrijd op het scherpst van de snee met Evenepoel? . Van Aert is vertrokken! Hypergeconcentreerd begint Wout van Aert aan zijn BK-tijdrit. Krijgen we een tweestrijd op het scherpst van de snee met Evenepoel?

clock 16:35 16 uur 35. Uijtdebroeks op 1 aan 1e tussenpunt. Zoals verwacht nestelt Cian Uijtdebroeks zich op de leiderstroon na 10,8 km. Hij knipt 10 seconden van de toptijd van Luca Van Boven af. . Uijtdebroeks op 1 aan 1e tussenpunt Zoals verwacht nestelt Cian Uijtdebroeks zich op de leiderstroon na 10,8 km. Hij knipt 10 seconden van de toptijd van Luca Van Boven af.

clock 16:33 16 uur 33. Evenepoel en Van Aert. Evenepoel en Van Aert zitten broederlijk naast elkaar in de startzone, tot een gezellige babbel komt het niet. Logisch, want over enkele minuten breekt hun uur van de waarheid aan. . Evenepoel en Van Aert Evenepoel en Van Aert zitten broederlijk naast elkaar in de startzone, tot een gezellige babbel komt het niet. Logisch, want over enkele minuten breekt hun uur van de waarheid aan.

clock 16:32 16 uur 32. Nog 3 renners. De apotheose nadert met rasse schreden. 3 renners moeten nog van het startpodium rollen: Rune Herregodts, Wout van Aert en Remco Evenepoel. . Nog 3 renners De apotheose nadert met rasse schreden.



3 renners moeten nog van het startpodium rollen: Rune Herregodts, Wout van Aert en Remco Evenepoel.

clock 16:31 16 uur 31. Rune Herregodts is een kandidaat voor een podiumplek. Renaat Schotte. Rune Herregodts is een kandidaat voor een podiumplek. Renaat Schotte

clock 16:29 16 uur 29. Alec Segaert. De concentratie spat ervan af bij Alec Segaert, die zich op zijn 20e voor het eerst mag meten met Wout van Aert en Remco Evenepoel in een tijdrit. . Alec Segaert De concentratie spat ervan af bij Alec Segaert, die zich op zijn 20e voor het eerst mag meten met Wout van Aert en Remco Evenepoel in een tijdrit.

clock 16:27 16 uur 27. Vader Evenepoel. Met een paraplu in de hand zuigt vader Evenepoel eventjes de lens van de camera naar zich toe. Over 12 minuten gaat zijn pupil van start. . Vader Evenepoel Met een paraplu in de hand zuigt vader Evenepoel eventjes de lens van de camera naar zich toe. Over 12 minuten gaat zijn pupil van start.

clock 16:25 16 uur 25. Daar gaat van Wilder. Naast de titanenstrijd tussen Van Aert en Evenepoel krijgen we vandaag ook een interessant gevecht voor de bronzen medaille. Ilan Van Wilder is een van de grote kanshebbers voor plek 3, samen met Rune Herregodts en de 20-jarige Alec Segaert. . Daar gaat van Wilder Naast de titanenstrijd tussen Van Aert en Evenepoel krijgen we vandaag ook een interessant gevecht voor de bronzen medaille.



Ilan Van Wilder is een van de grote kanshebbers voor plek 3, samen met Rune Herregodts en de 20-jarige Alec Segaert.

clock 16:22 16 uur 22. Tussenstand aan de streep. 1. Sander De Pestel in 55'01" 2. Jimmy Janssens op 2" 3. Noah Vandenbranden op 27" 4. Luca Van Boven op 1'15" 5. Tom Paquot op 1'58" 6. Johan Meens op 3'06" . Tussenstand aan de streep 1. Sander De Pestel in 55'01"

2. Jimmy Janssens op 2"

3. Noah Vandenbranden op 27"

4. Luca Van Boven op 1'15"

5. Tom Paquot op 1'58"

6. Johan Meens op 3'06"





clock 16:21 16 uur 21. De schuiver van Cian Uijtdebroeks. De schuiver van Cian Uijtdebroeks

clock 16:20 16 uur 20. Slippertje van Uijtdebroeks. Vorige week maakte hij nog het mooie weer in de Ronde van Zwitserland, nu mag Cian Uijtdebroeks het regenweer trotseren in Herzele. Helemaal foutloos gaat Uijtdebroeks niet van start. Enkele meters voorbij het startpodium slipt hij weg, maar tot een valpartij komt het gelukkig niet. . Slippertje van Uijtdebroeks Vorige week maakte hij nog het mooie weer in de Ronde van Zwitserland, nu mag Cian Uijtdebroeks het regenweer trotseren in Herzele.



Helemaal foutloos gaat Uijtdebroeks niet van start. Enkele meters voorbij het startpodium slipt hij weg, maar tot een valpartij komt het gelukkig niet.



clock 16:18 16 uur 18. Renner van Tietema. Met Abram Stockman is de 2e golf op gang geblazen. De tweelingbroer van ex-renner Michiel Stockman verdedigt de kleuren van Tour de Tietema-Unibet, de ploeg van Bas Tietema. . Renner van Tietema Met Abram Stockman is de 2e golf op gang geblazen. De tweelingbroer van ex-renner Michiel Stockman verdedigt de kleuren van Tour de Tietema-Unibet, de ploeg van Bas Tietema.



clock 16:18 16 uur 18.

clock 16:15 16 uur 15. 1e renner is binnen. Sander De Pestel (Flanders-Baloise) is de eerste leerling die zijn tijdritexamen indient. 55 minuten had hij nodig voor 41,5 kilometer. Hoelang mag De Pestel schuilen in de hotseat? . 1e renner is binnen Sander De Pestel (Flanders-Baloise) is de eerste leerling die zijn tijdritexamen indient. 55 minuten had hij nodig voor 41,5 kilometer. Hoelang mag De Pestel schuilen in de hotseat?

clock 16:13 16 uur 13. Tussenstand aan 3e tussenpunt (na 31,5 km). 1. Sander De Pestel in 42'10" 2. Jimmy Janssens op 5" 3. Noah Vandenbranden op 26" 4. Luca Van Boven op 50" 5. Tom Paquot op 1'37" 6. Johan Meens op 2'31" . Tussenstand aan 3e tussenpunt (na 31,5 km) 1. Sander De Pestel in 42'10"

2. Jimmy Janssens op 5"

3. Noah Vandenbranden op 26"

4. Luca Van Boven op 50"

5. Tom Paquot op 1'37"

6. Johan Meens op 2'31"

clock 16:09 Het blijft regenen. De toeschouwers zijn nog altijd gewapend met paraplu's. Dat betekent dat de regenbuien hun ding blijven doen, al durven enkele waaghalzen al hun regenkapje afdoen. . 16 uur 09. rain Het blijft regenen De toeschouwers zijn nog altijd gewapend met paraplu's. Dat betekent dat de regenbuien hun ding blijven doen, al durven enkele waaghalzen al hun regenkapje afdoen.



clock 16:06 Ilan Van Wilder is een kanshebber voor de bronzen medaille. 16 uur 06. Ilan Van Wilder is een kanshebber voor de bronzen medaille

clock 16:03 16 uur 03. Het is aftellen naar de 2e golf renners. Van Aert en Evenepoel hebben nog een halfuurtje vooraleer ze op het lanceerplatform moeten gaan klaarstaan. . Het is aftellen naar de 2e golf renners. Van Aert en Evenepoel hebben nog een halfuurtje vooraleer ze op het lanceerplatform moeten gaan klaarstaan.



clock 16:01 16 uur 01. Wout (van Aert) verzamelt graag titels. Een kampioenschap is altijd belangrijk voor hem. Mathieu Heijboer (Head of Performance bij Jumbo-Visma). Wout (van Aert) verzamelt graag titels. Een kampioenschap is altijd belangrijk voor hem. Mathieu Heijboer (Head of Performance bij Jumbo-Visma)

clock 15:58 15 uur 58. Tussenstand aan 2e tussenpunt (na 20,8 km). 1. Jimmy Janssens in 27'27" 2. Sander De Pestel op 4" 3. Noah Vandenbranden op 23" 4. Luca Van Boven op 32" 5. Tom Paquot op 1'04" 6. Johan Meens op 1'36" . Tussenstand aan 2e tussenpunt (na 20,8 km) 1. Jimmy Janssens in 27'27"

2. Sander De Pestel op 4"

3. Noah Vandenbranden op 23"

4. Luca Van Boven op 32"

5. Tom Paquot op 1'04"

6. Johan Meens op 1'36"

clock 15:54 15 uur 54. Tussen de regenslierten bereikt podcastmaker Luca Van Boven een eerste kaar de aankomstlijn. De mannen moeten vandaag 2 rondjes afwerken van 20,8 km. De toptijd heeft Van Boven niet aan dat tussenpunt. Jimmy Janssens zwaait halfweg de plak. . Tussen de regenslierten bereikt podcastmaker Luca Van Boven een eerste kaar de aankomstlijn. De mannen moeten vandaag 2 rondjes afwerken van 20,8 km.



De toptijd heeft Van Boven niet aan dat tussenpunt. Jimmy Janssens zwaait halfweg de plak.

clock 15:48 15 uur 48. Tussenstand aan 1e tussenpunt (na 10,8 km). 1. Luca Van Boven in 14'35" 2. Sander De Pestel op 5" 3. Jimmy Janssens op 9" 4. Noah Vandenbranden op 22" 5. Tom Paquot op 32" 6. Johan Meens op 52" . Tussenstand aan 1e tussenpunt (na 10,8 km) 1. Luca Van Boven in 14'35"

2. Sander De Pestel op 5"

3. Jimmy Janssens op 9"

4. Noah Vandenbranden op 22"

5. Tom Paquot op 32"

6. Johan Meens op 52"

clock 15:45 15 uur 45. 17 deelnemers. In 2 golven overspoelen de renners het tijdritparcours. De 1e golf bestaat uit 6 renners: De Pestel, Meens, Paquot, Van Boven, Janssens en Vandenbranden. De 2e golf is een elftal: Abram Stockman (start om 16.19 uur), Uijtdebroeks, Aimé De Gendt, Van Wilder, Robeet, Segaert, Meurisse, Berckmoes, Herregodts, Van Aert en Evenepoel. . 17 deelnemers In 2 golven overspoelen de renners het tijdritparcours.



De 1e golf bestaat uit 6 renners: De Pestel, Meens, Paquot, Van Boven, Janssens en Vandenbranden.



De 2e golf is een elftal: Abram Stockman (start om 16.19 uur), Uijtdebroeks, Aimé De Gendt, Van Wilder, Robeet, Segaert, Meurisse, Berckmoes, Herregodts, Van Aert en Evenepoel.

clock 15:44 15 uur 44. Draaien en keren, smal, op en af. Het is een relatief lastig parcours. José De Cauwer. Draaien en keren, smal, op en af. Het is een relatief lastig parcours. José De Cauwer

clock 15:40 nat, natter, natst. De renners hebben pech vandaag. De regen valt met bakken uit de hemel. Ze houden het veilig en koersen met regenbanden, banden met een licht profiel om het water beter te trotseren. . 15 uur 40. rain nat, natter, natst De renners hebben pech vandaag. De regen valt met bakken uit de hemel.

Ze houden het veilig en koersen met regenbanden, banden met een licht profiel om het water beter te trotseren.

clock 15:35 15 uur 35. Terwijl de Brabançonne weerklinkt voor Lotte Kopecky vallen de eerste mannen het parcours aan. Sander De Pestel, Johan Meens, Tom Paquot, Luca Van Boven, Jimmy Janssens en Noah Vandenbranden trotseren momenteel weer en wind in de Vlaamse Ardennen. Zij moeten het rondje in Herzele twee keer afleggen. . Terwijl de Brabançonne weerklinkt voor Lotte Kopecky vallen de eerste mannen het parcours aan.

Sander De Pestel, Johan Meens, Tom Paquot, Luca Van Boven, Jimmy Janssens en Noah Vandenbranden trotseren momenteel weer en wind in de Vlaamse Ardennen.

Zij moeten het rondje in Herzele twee keer afleggen.

clock 15:30 15 uur 30. Live op VRT 1. De tv-uitzending is ook begonnen. Op uw televisie of via VRT Max zapt u naar VRT 1. Renaat Schotte en José De Cauwer verzorgen het commentaar vanuit het drijfnatte Herzele. . Live op VRT 1 De tv-uitzending is ook begonnen. Op uw televisie of via VRT Max zapt u naar VRT 1. Renaat Schotte en José De Cauwer verzorgen het commentaar vanuit het drijfnatte Herzele.

clock 15:22 15 uur 22. Sander De Pestel (24) bijt de spits af. Vorige week was hij de snelste renner van Flanders-Baloise in de Ronde van België. Over 15 km moest hij 43 seconden prijsgeven op dagwinnaar Soren Waerenskjold. . Sander De Pestel (24) bijt de spits af. Vorige week was hij de snelste renner van Flanders-Baloise in de Ronde van België. Over 15 km moest hij 43 seconden prijsgeven op dagwinnaar Soren Waerenskjold.

clock 15:21 15 uur 21. BK vrouwen: Lotte Kopecky maakt favorietenrol waar. Het BK tijdrijden voor vrouwen is afgelopen. Topfavoriete Lotte Kopecky verovert voor de 5e keer op een rij de Belgische driekleur in de race tegen de klok. . BK vrouwen: Lotte Kopecky maakt favorietenrol waar Het BK tijdrijden voor vrouwen is afgelopen. Topfavoriete Lotte Kopecky verovert voor de 5e keer op een rij de Belgische driekleur in de race tegen de klok.

clock 15:20 15 uur 20. wielrennen Lotte Kopecky is voor de 5e keer op een rij Belgisch kampioene tegen de klok

clock 14:45 14 uur 45. De livestream is begonnen. Kijk nu naar de ontknoping bij de vrouwen, met Lotte Kopecky als torenhoog favoriete. . De livestream is begonnen. Kijk nu naar de ontknoping bij de vrouwen, met Lotte Kopecky als torenhoog favoriete.

clock 14:28 14 uur 28.

clock 13:49 13 uur 49. Duel tussen Van Aert en Evenepoel op kletsnat BK tijdrijden: “Prestigeduel”. Duel tussen Van Aert en Evenepoel op kletsnat BK tijdrijden: “Prestigeduel”

clock 13:42 13 uur 42. Alec Segaert heeft gisteren BK verkend: "Toch een aantal tricky secties". Alec Segaert heeft gisteren BK verkend: "Toch een aantal tricky secties"

clock 13:33 13 uur 33. Heijboer: “Regen zal grote impact hebben op de wedstrijd”. Heijboer: “Regen zal grote impact hebben op de wedstrijd”

clock 12:58 Evenepoel maakt nog even tijd voor de fans. 12 uur 58. Evenepoel maakt nog even tijd voor de fans

clock 12:08 Flink wat regen op het BK tijdrijden. 12 uur 08. Flink wat regen op het BK tijdrijden

clock 12:07 12 uur 07.

clock 12:06 12 uur 06.

clock 12:05 12 uur 05.

clock 11:50 11 uur 50. Evenepoel is net terug van een laatste verkenning. Evenepoel is net terug van een laatste verkenning

clock 11:50 11 uur 50. Van Aert gaat al eens het parcours op. Van Aert gaat al eens het parcours op

clock 11:28 11 uur 28. poll POLL: Wie wordt Belgisch kampioen tijdrijden?

clock 22-06-2023 22-06-2023.