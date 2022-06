LIVESTREAM BK: 11 leiders gaan finale in van chaotische koers, Philipsen goed mee

clock 16:11 16 uur 11. Nog twee rondes. De volgauto's worden toegelaten in het spoor van de koplopers. Van der Sande overlegt met de ploegleiding. . Nog twee rondes De volgauto's worden toegelaten in het spoor van de koplopers. Van der Sande overlegt met de ploegleiding.

16 uur 08. Op een minuutje achterstand probeert Lotto zich te organiseren. Ze blijven druk zetten in dienst van De Lie. De rode brigade heeft blijkbaar meer vertrouwen in de jonge sprinter dan in Florian Vermeersch.

16 uur 04. 11 renners vormen nieuwe kopgroep, met o.a. Philipsen, Stuyven en Vanmarcke.

16 uur 02. Voorlopig draait iedereen goed mee rond vooraan, maar hoe lang gaat dat nog duren? Niemand wil met Philipsen naar de meet rijden.

16 uur. 49". Het is vroeg om te zeggen dat de anderen geklopt zijn, maar het ziet er goed uit voor de 11 renners vooraan. De voorsprong op de eerste achtervolgers (met De Lie en Dupont) is al 49".

15 uur 58. 11 koplopers. Voila, de aansluiting is een feit. Lindsay De Vilder, Tim Declercq en Pieter Serry hebben we nog niet genoemd, maar zijn ook van de partij.

15 uur 57. Einde verhaal voor Thijssen en co. De groep met Thijssen is eraan voor de moeite. Zij passeren de finishlijn op meer dan twee minuten van de kop van de wedstrijd.

15 uur 54. Het tiental gaat komen aansluiten bij Vanmarcke met nog drie rondes voor de boeg. We herkennen Florian Vermeersch, Van den Bossche, Philipsen, Stuyven, Van der Sande, Dewulf en Van Asbroeck. Belangrijkste afwezige: Arnaud De Lie.

15 uur 53. Een interessante situatie. De achtervolgers maken nu wel goed vaart. Fabio Van den Bossche legt zich plat in dienst van Jasper Philipsen.

15 uur 52. Een tiental achtervolgers. De achtervolgende groep is groter geworden. Een tiental renners is samengekomen en daarachter valt het stil. Philipsen is mee met de achtervolgers.

15 uur 50. Van der Sande maakt een wegwerpgebaar richting Vermeersch. De achtervolging draait niet zoals ze zouden willen. Zo blijft Vanmarcke voorlopig alleen.

15 uur 48.

15 uur 47. Vanmarcke neemt 20". Vanmarcke is gretig. Hij fietst een kloofje van 20" bij elkaar. Achter hem proberen onder anderen Tim Declercq en Tosh Van der Sande een tegenaanval op poten te zetten.

15 uur 46. Achteraan de groep probeert Arnaud De Lie zich niet zot te laten maken. Intussen heeft Vanmarcke voorsprong genomen. Hij kent duidelijk een goede dag.

15 uur 44. Het is een nieuwelingenkoers waar we naar zitten te kijken. José De Cauwer.

15 uur 41. Terwijl Jens Reynders probeert weg te rijden, sluiten er opnieuw een tiental renners aan achteraan de groep.

15 uur 39. 1'15". De achterstand van peloton 2 blijft status quo: 1'15". Intermarché blijft werken. Ze krijgen de steun van Tarteletto-Isorex.

15 uur 35. Van de groep van 40 blijven er bij een nieuwe passage over de finish nog zo'n 25 over. Philipsen en Merlier zijn goed mee.

15 uur 35. Benoot neemt het vooraan over van zijn ploegmakker. Van Gestel en Biermans reageren.

15 uur 32. Iedereen koerst achter iedereen. José De Cauwer.

15 uur 30. Slag om slinger demarrages. Lotto moet constant gaatjes dichten want er wordt slag om slinger gedemarreerd. Een impuls van Van Hooydonck zorgt voor nieuwe breukjes.

15 uur 28. In het tweede peloton zit een volledig Alpecin-treintje in het spoor van een man van Intermarché. Zij gaan zeker niet overnemen. Dat zal de troepen van Hilaire Van der Schueren toch serieus ontmoedigen.

15 uur 25. Er zijn veel ploegen die een sprint willen ontlopen. Ook Sport Vlaanderen kiest vol voor de aanval, hun sprinter Sasha Weemaes is er niet bij vooraan. Enkel Lotto Soudal en Alpecin-Fenix willen het graag samenhouden.

15 uur 22. Vooraan is alles weer samen. Lotto probeert orde te scheppen en zet een mannetje op kop.

15 uur 21. De eerste lokale ronde is afgelegd. Nog vijf rondes te gaan. Enkele renners, waaronder Vanmarcke en Benoot, zijn al bij de koplopers gekomen. Wie kan voor controle zorgen binnen deze chaos?

15 uur 20. Als ze zo blijven koersen, gaan ze op het einde allemaal stikkapot zijn. José De Cauwer.

15 uur 18. De niet-sprinters maken de koers zo hard mogelijk. De groep wordt helemaal uit elkaar getrokken. Het overzicht is ver zoek.

15 uur 16. Lampaert en Stuyven zijn niet weggeraakt. Ook Vanmarcke probeert het even. De groep der favorieten kan de kop van de koers al ruiken.

15 uur 15. Terugkeer. Merlier, Benoot en Devriendt sluiten terug aan in de groep der favorieten. Ook Philipsen gaat straks terugkeren. Hij heeft het alleen moeten doen.

15 uur 14. Stuyven en Lampaert. Het is koers! Stuyven, Lampaert en een renner van Sport Vlaanderen proberen richting kopgroep te rijden.

15 uur 13. Vooraan wachten ze niet. Stuyven zet door terwijl Benoot en Merlier achter de wagens proberen terug te keren.

15 uur 12. Zowel Philipsen als Merlier zijn snel terug op hun fiets gesprongen. Kunnen ze vlot terugkeren? Ook Tiesj Benoot en Tom Devriendt zijn opgehouden door de valpartij.

15 uur 11. Valpartij: Merlier en Philipsen samen onderuit.

15 uur 10. Merlier en Philipsen samen onderuit. Langs de tramsporen liggen er plots een aantal renners tegen de grond. Beide kopmannen van Alpecin-Fenix liggen erbij. Ook Edward Theuns is een van de slachtoffers.

15 uur 09. De groep Evenepoel/Thijssen weigert het helemaal op te geven. Ze blijven hangen op een minuut van het eerste peloton.

15 uur 01. Nog zes koplopers. Een deel van de kopgroep is nu al opgeslokt door het peloton. Van Moer, Vermeersch, Robeet, Van Lerberghe, Hermans en Kielich blijven over bij het binnenrijden van Middelkerke.

14 uur 59. 25". Terwijl we in blije verwachting zijn van beelden van het kampioenschap, is het eerste peloton klaar om aan te sluiten bij de kopgroep. Nog 25" moeten ze dichten.

14 uur 53. De meeste favorieten zijn mee vooraan. Ook Jasper Philipsen en Tim Merlier zijn erbij. Enkel Gerben Thijssen en Remco Evenepoel zullen voorlopig vloeken.

14 uur 53. Het eerste peloton nadert verder op de kopgroep. De wagens worden ervantussen gehaald.

14 uur 49. Remco Evenepoel moet achtervolgen.

14 uur 47. Evenepoel niet in eerste peloton. Het eerste peloton bestaat uit een veertigtal renners. Remco Evenepoel is daar niet bij. Hij heeft zich laten verrassen. De andere speerpunten van Quick-Step zijn wel aanwezig.

14 uur 45. Het is een heel aantrekkelijk Belgisch kampioenschap tot nu toe. Renaat Schotte.

14 uur 41. Bij de vrouwen is de nieuwe Belgisch kampioene al bekend: Kim de Baat. Krijgen we bij de heren een even verrassende winnaar?

14 uur 41. BK wielrennen Outsider Kim de Baat wint het BK, toppers laten zich in de luren leggen

14 uur 34. Sep Vanmarcke: "Uiteindelijk zijn er maar pakweg 5 renners die een sprint willen hebben".

14 uur 33.

14 uur 30. Het tweede peloton gooit de handdoek nog niet in de ring. Intermarché blijft doorjassen, maar het wordt niet gemakkelijk. Hun achterstand op de kopgroep is 2'50".

14 uur 30. Wind in de Moeren.

14 uur 29. Het eerste peloton gaat op deze manier snel de aansluiting maken vooraan. Ze moeten nog 1'20" dichtfietsen.

14 uur 27. 44 km/uur. Na twee wedstrijduren is er meer dan 88 kilometer afgelegd. Veel stilvallen zal het vandaag niet meer doen.

14 uur 25. In Antwerpen was er een paar jaar geleden ook een massasprint aangekondigd en toen was ik er uiteindelijk heel dicht bij. Dat geeft vertrouwen voor vandaag. Sep Vanmarcke.

14 uur 22. Intermarché heeft werk voor de boeg. Het verschil met het eerste peloton blijft hangen rond de minuut.

14 uur 17. In peloton twee zijn het de renners van Intermarché-Wanty-Gobert die de leiding nemen. Zij hebben de slag gemist.

14 uur 13. Lotto goed vertegenwoordigd. In het eerste deel van het peloton is Lotto Soudal alvast goed vertegenwoordigd. Kopman Arnaud De Lie is voorlopig op de afspraak. Hij wordt geflankeerd door Frederik Frison, Jasper De Buyst, Sebastien Grignard en Florian Vermeersch.

14 uur 10. Gerben Thijssen: "Ik houd Philipsen en De Lie in de gaten en probeer te volgen".

14 uur 01. 2'54". De voorsprong loopt nu erg snel terug. Het eerste peloton komt op minder dan drie minuten van de leiders. Het tweede deel van het peloton zit nog een minuutje verder. Het is voorlopig onduidelijk welke renners daarin verzeild geraakt zijn.

13 uur 57. Jordi Meeus: "Een iets zwaarder parcours was beter geweest voor mij".

13 uur 50. De versnelling van het peloton heeft ook gevolgen voor de voorsprong van de kopgroep. Het eerste peloton rijdt nu iets meer dan 4 minuten achter de 14 leiders. Het tweede peloton verliest terrein. Hun achterstand gaat richting halve minuut.

13 uur 46. Jasper Philipsen: "Het feit dat Merlier de ploeg verlaat zal ergens wel een rol spelen".

13 uur 44. Het peloton scheurt. In het peloton zorgt de wind en de nervositeit voor een scheurtje. Twee blokken vallen uiteen. Het verschil tussen peloton 1 en 2 is 12".

13 uur 43. Het hoeft voor ons niet per se een sprint te worden. Ook Gianni Vermeersch en Dries De Bondt kunnen winnen in een kleinere groep. Jasper Philipsen.

13

clock 13:38 5'53". Ook het peloton is nu aangekomen bij de Moeren. Hun achterstand: 5'53". . 13 uur 38. time difference 5'53" Ook het peloton is nu aangekomen bij de Moeren. Hun achterstand: 5'53".

clock 13:37 13 uur 37. Nathan Van Hooydonck: "Als ik zie dat het op een massasprint afstevent, ga ik zeker geen risico's nemen met het oog op de Tour". Nathan Van Hooydonck: "Als ik zie dat het op een massasprint afstevent, ga ik zeker geen risico's nemen met het oog op de Tour"

clock 13:35 13 uur 35. Eerste keer Moeren. De leiders zijn begonnen aan de eerste keer Moeren. Het is even verkennen hoe de wind staat. . Eerste keer Moeren De leiders zijn begonnen aan de eerste keer Moeren. Het is even verkennen hoe de wind staat.

clock 13:25 13 uur 25. Arnaud De Lie: "Of we nu sprinten met 40 of met 100 man maakt me niet uit, zolang ik erbij ben, is het goed". Arnaud De Lie: "Of we nu sprinten met 40 of met 100 man maakt me niet uit, zolang ik erbij ben, is het goed"

clock 13:25 13 uur 25. Binnen een tiental kilometer zijn we toe aan de eerste van twee passages door de Moeren. Wordt er meteen oorlog gemaakt? . Binnen een tiental kilometer zijn we toe aan de eerste van twee passages door de Moeren. Wordt er meteen oorlog gemaakt?

clock 13:24 13 uur 24. Iljo Keisse moet passen door corona. Iljo Keisse is deze middag niet aan de start verschenen. Hij heeft positief getest op corona. . Iljo Keisse moet passen door corona Iljo Keisse is deze middag niet aan de start verschenen. Hij heeft positief getest op corona.

clock 13:15 13 uur 15. Meer dan 5 minuten hebben de 14 leiders voor op het peloton. Toch een interessante situatie, zeker gezien de grootte en de kwaliteit van de kopgroep. . Meer dan 5 minuten hebben de 14 leiders voor op het peloton. Toch een interessante situatie, zeker gezien de grootte en de kwaliteit van de kopgroep.

clock 13:12 13 uur 12. Yves Lampaert: "De wind is niet echt constant dus het is moeilijk te voorspellen". Yves Lampaert: "De wind is niet echt constant dus het is moeilijk te voorspellen"

clock 13:06 13 uur 06. Maarten Vangramberen en José De Cauwer over het BK. Maarten Vangramberen en José De Cauwer over het BK

clock 13:02 13 uur 02. Remco Evenepoel heeft een deel van de sleutel in handen. Hij kan een belangrijke rol spelen. José De Cauwer. Remco Evenepoel heeft een deel van de sleutel in handen. Hij kan een belangrijke rol spelen. José De Cauwer

clock 12:59 12 uur 59. Oliver Naesen: "Ik wens het iedereen toe om eens Belgisch kampioen te worden". Oliver Naesen: "Ik wens het iedereen toe om eens Belgisch kampioen te worden"

clock 12:55 12 uur 55. De voorsprong groeit. Benieuwd wie straks het heft in handen neemt in het peloton. Alle grote blokken hebben een of meerdere interessante pionnen mee vooraan. . De voorsprong groeit. Benieuwd wie straks het heft in handen neemt in het peloton. Alle grote blokken hebben een of meerdere interessante pionnen mee vooraan.

clock 12:50 12 uur 50. Jasper Stuyven: "Wij moeten de kat uit de boom kijken en hopen dat het in zijn plooi valt". Jasper Stuyven: "Wij moeten de kat uit de boom kijken en hopen dat het in zijn plooi valt"

clock 12:50 12 uur 50. Remco Evenepoel: "Ik heb geprobeerd om maximaal te herstellen van de tijdrit". Remco Evenepoel: "Ik heb geprobeerd om maximaal te herstellen van de tijdrit"

clock 12:39 2'25". De kopgroep neemt meer afstand. De voorsprong bedraagt al meer dan twee minuten. De namen die u nog te goed had: Milan Fretin, Dorian De Maeght, Kenny Molly, Andreas Goeman, Thomas Joseph en Timo Kielich. Zij zijn dus de metgezellen van de eerder genoemde renners. . 12 uur 39. time difference 2'25" De kopgroep neemt meer afstand. De voorsprong bedraagt al meer dan twee minuten. De namen die u nog te goed had: Milan Fretin, Dorian De Maeght, Kenny Molly, Andreas Goeman, Thomas Joseph en Timo Kielich. Zij zijn dus de metgezellen van de eerder genoemde renners.



clock 12:39 12 uur 39. Het peloton laat nog niet begaan. Er volgen reacties. . Het peloton laat nog niet begaan. Er volgen reacties.

clock 12:34 12 uur 34. Meteen interessante namen. Een groepje van 14 renners heeft een kloofje van 30" bij elkaar gefietst. En meteen zijn daar interessante namen bij: onder anderen Maxim Van Gils, Brent Van Moer, Gianni Vermeersch, Ludovic Robeet, Bert Van Lerberghe, Quinten Hermans, Oliver Naesen en Eli Iserbyt zijn van de partij. . Meteen interessante namen Een groepje van 14 renners heeft een kloofje van 30" bij elkaar gefietst. En meteen zijn daar interessante namen bij: onder anderen Maxim Van Gils, Brent Van Moer, Gianni Vermeersch, Ludovic Robeet, Bert Van Lerberghe, Quinten Hermans, Oliver Naesen en Eli Iserbyt zijn van de partij.

clock 12:34 12 uur 34. Een tiental renners proberen het hazenpad te kiezen. Het gaat hard. . Een tiental renners proberen het hazenpad te kiezen. Het gaat hard.

clock 12:31 12 uur 31. Philippe Gilbert: "Arnaud De Lie heeft geen schrik van een zware koers"". Philippe Gilbert: "Arnaud De Lie heeft geen schrik van een zware koers""

clock 12:25 12 uur 25 match begonnen start time Officiële start We zijn er aan begonnen. De verwachting is dat deze 200 kilometer voorbij zullen vliegen. Wie juicht er straks aan de finish in Middelkerke?

clock 12:16 12 uur 16. Officieuze start. De renners zijn op hun fiets gesprongen. Nu nog eventjes warmdraaien in de neutrale zone vooraleer het BK 2022 echt van start gaat. . Officieuze start De renners zijn op hun fiets gesprongen. Nu nog eventjes warmdraaien in de neutrale zone vooraleer het BK 2022 echt van start gaat.

clock 12:09 12 uur 09. Ik heb een vrije rol en mag zelf sprinten, maar zal mijn eigen weg moeten zoeken. Tim Merlier. Ik heb een vrije rol en mag zelf sprinten, maar zal mijn eigen weg moeten zoeken. Tim Merlier

clock 12:05 12 uur 05. Tim Merlier: "Er zijn 100 scenario's mogelijk en waarschijnlijk is het 101e het juiste". Tim Merlier: "Er zijn 100 scenario's mogelijk en waarschijnlijk is het 101e het juiste"

clock 12:03 12 uur 03. Ik zou graag nog eens een BK in de Ardennen hebben, maar dat staat de komende twee jaar ook niet op het programma. Jammer! Dylan Teuns. Ik zou graag nog eens een BK in de Ardennen hebben, maar dat staat de komende twee jaar ook niet op het programma. Jammer! Dylan Teuns

clock 11:58 11 uur 58. Dylan Teuns: "Op dit parcours heb ik heel weinig opties". Dylan Teuns: "Op dit parcours heb ik heel weinig opties"

clock 11:56 11 uur 56. Greg Van Avermaet: "In de Moeren gebeurt er altijd wel iets". Greg Van Avermaet: "In de Moeren gebeurt er altijd wel iets"

clock 11:50 11 uur 50. Het is de eerste keer dat ik een kampioenschap rijd. Ik heb gehoord dat het hier toch altijd een paar kilometer per uur rapper gaat dan in een gewone koers. . Thibau Nys. Het is de eerste keer dat ik een kampioenschap rijd. Ik heb gehoord dat het hier toch altijd een paar kilometer per uur rapper gaat dan in een gewone koers. Thibau Nys

clock 11:46 11 uur 46. Thibau Nys: "Op dit niveau wordt het heel moeilijk om een goede uitslag te rijden". Thibau Nys: "Op dit niveau wordt het heel moeilijk om een goede uitslag te rijden"

clock 11:35 11 uur 35. Favorieten. Geen Wout van Aert vandaag in Middelkerke, maar aan favorieten geen gebrek. Op het biljartvlakke parcours kijken we in de eerste plaats naar de sprinters. Jasper Philipsen, Tim Merlier, Arnaud De Lie, Gerben Thijssen, Jordi Meeus en Sasha Weemaes vinden een omloop op hun maat gesneden. Quick-Step Alpha Vinyl heeft geen snelle man in de rangen en moet het dus proberen op andere manieren. Met Remco Evenepoel en Yves Lampaert hebben ze wel twee renners die iets kunnen forceren. Misschien kunnen ze bij The Wolfpack een bondgenootschap smeden met Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Tiesj Benoot en Sep Vanmarcke. Ook zij zullen inventief moeten zijn om straks de tricolore te veroveren. . Favorieten Geen Wout van Aert vandaag in Middelkerke, maar aan favorieten geen gebrek. Op het biljartvlakke parcours kijken we in de eerste plaats naar de sprinters. Jasper Philipsen, Tim Merlier, Arnaud De Lie, Gerben Thijssen, Jordi Meeus en Sasha Weemaes vinden een omloop op hun maat gesneden. Quick-Step Alpha Vinyl heeft geen snelle man in de rangen en moet het dus proberen op andere manieren. Met Remco Evenepoel en Yves Lampaert hebben ze wel twee renners die iets kunnen forceren. Misschien kunnen ze bij The Wolfpack een bondgenootschap smeden met Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Tiesj Benoot en Sep Vanmarcke. Ook zij zullen inventief moeten zijn om straks de tricolore te veroveren.



clock 09:31 09 uur 31. Alpecin-Fenix beschikt met Jasper Philipsen en Tim Merlier over twee sprinters. Twee hanen op één erf, dat werkt niet. Tenzij je goeie afspraken maakt. En Philipsen is momenteel de snelste renner van dit peloton. Radiocommentator Carl Berteele. Alpecin-Fenix beschikt met Jasper Philipsen en Tim Merlier over twee sprinters. Twee hanen op één erf, dat werkt niet. Tenzij je goeie afspraken maakt. En Philipsen is momenteel de snelste renner van dit peloton. Radiocommentator Carl Berteele

clock 09:30 09 uur 30.

clock 09:29 09 uur 29. Een kermiskoers? Daar ga ik niet in mee. We moeten niet zomaar uitgaan van een saaie koers en een sprint. 208 kilometer, dat is wel een element. Vrijwel iedereen die start, denkt: ik kan die afstand aan. De zon schijnt en er is niet veel wind, maar als de renners zin hebben om te koersen, dan scheurt het toch wel eens. Er zijn genoeg elementen voor een attractieve koers. . Radiocommentator Carl Berteele. Een kermiskoers? Daar ga ik niet in mee. We moeten niet zomaar uitgaan van een saaie koers en een sprint. 208 kilometer, dat is wel een element. Vrijwel iedereen die start, denkt: ik kan die afstand aan. De zon schijnt en er is niet veel wind, maar als de renners zin hebben om te koersen, dan scheurt het toch wel eens. Er zijn genoeg elementen voor een attractieve koers. Radiocommentator Carl Berteele

clock 26-06-2022 26-06-2022.

clock 22:15 22 uur 15. Ik heb er alle vertrouwen in dat we duidelijke afspraken kunnen maken over Tim Merlier en mij als het een sprint wordt. Jasper Philipsen, Alpecin-Fenix. Ik heb er alle vertrouwen in dat we duidelijke afspraken kunnen maken over Tim Merlier en mij als het een sprint wordt Jasper Philipsen, Alpecin-Fenix

clock 21:51 21 uur 51. Philipsen: "Hoop er niet te hard op, want dan is achteraf teleurstelling groot". Philipsen: "Hoop er niet te hard op, want dan is achteraf teleurstelling groot"

clock 21:16 21 uur 16. Een sprinter hebben we niet. Fabio Jakobsen is tot nader order geen Belg. Dus moeten we het anders zien aan te pakken. Wilfried Peeters, ploegleider Quick Step-Alpha Vinyl. Een sprinter hebben we niet. Fabio Jakobsen is tot nader order geen Belg. Dus moeten we het anders zien aan te pakken Wilfried Peeters, ploegleider Quick Step-Alpha Vinyl

clock 21:14 21 uur 14. Quick-Step Alpha Vinyl kruipt in underdogpositie. Bij Quick Step-Alpha Vinyl ontbreken Mauri Vansevenant en Louis Vervaeke zondag. Dat maakt dat het team van Patrick Lefevere het tijdens het BK in Middelkerke met tien man moet stellen. Met Yves Lampaert brengt het wel de kampioen van 2018 aan de start. Ook van de partij zijn Remco Evenepoel, Dries Devenyns, Tim Declercq, Stijn Steels, Bert Van Lerberghe, Iljo Keisse, Pieter Serry, Stan Van Tricht en Ilan Van Wilder "Een sprinter hebben we niet. Fabio Jakobsen is tot nader order geen Belg. Dus moeten we het anders zien aan te pakken", zegt ploegleider Wilfried Peeters. "Dat Wout van Aert er niet bij is, zal niet veel veranderen aan de tactiek van Jumbo-Visma. Zij gingen anders toch maar starten met vier. Alpecin-Fenix zal de boel wel willen controleren, net als Lotto Soudal. Wij leveren zondag alvast niet de topfavoriet af, maar de koers moet altijd gereden worden." Evenepoel en Lampaert werkten donderdag wel een indrukwekkende tijdrit af. "Zondag is het een rit in lijn, geen tijdrit. Ik neem heel graag de underdogpositie aan. Natuurlijk verwacht men veel van onze ploeg, maar het initiatief zal toch van de andere ploegen moeten komen." . Quick-Step Alpha Vinyl kruipt in underdogpositie Bij Quick Step-Alpha Vinyl ontbreken Mauri Vansevenant en Louis Vervaeke zondag. Dat maakt dat het team van Patrick Lefevere het tijdens het BK in Middelkerke met tien man moet stellen. Met Yves Lampaert brengt het wel de kampioen van 2018 aan de start. Ook van de partij zijn Remco Evenepoel, Dries Devenyns, Tim Declercq, Stijn Steels, Bert Van Lerberghe, Iljo Keisse, Pieter Serry, Stan Van Tricht en Ilan Van Wilder

"Een sprinter hebben we niet. Fabio Jakobsen is tot nader order geen Belg. Dus moeten we het anders zien aan te pakken", zegt ploegleider Wilfried Peeters. "Dat Wout van Aert er niet bij is, zal niet veel veranderen aan de tactiek van Jumbo-Visma. Zij gingen anders toch maar starten met vier. Alpecin-Fenix zal de boel wel willen controleren, net als Lotto Soudal. Wij leveren zondag alvast niet de topfavoriet af, maar de koers moet altijd gereden worden."

Evenepoel en Lampaert werkten donderdag wel een indrukwekkende tijdrit af. "Zondag is het een rit in lijn, geen tijdrit. Ik neem heel graag de underdogpositie aan. Natuurlijk verwacht men veel van onze ploeg, maar het initiatief zal toch van de andere ploegen moeten komen."



clock 20:52 20 uur 52. Lotto Soudal "wil winnend nummer trekken in BK-loterij". Lotto Soudal kan zondag niet rekenen op de diensten van Thomas De Gendt en Victor Verschaeve. De andere Belgen tekenen wel present. Met Philippe Gilbert heeft het team de kampioen van 2011 en 2016 in de rangen. Voorts zijn Tim Wellens, Florian Vermeersch en sprinter Arnaud De Lie van de partij. "Thomas De Gendt heeft nog te veel last aan de enkel. Hij reed wel het BK tijdrijden van afgelopen donderdag in zijn eigen Gavere, maar deed dat vooral om zijn fans te plezieren. Viktor Verschaeve is ook nog niet voldoende hersteld", meldde sportdirecteur Nikolas Maes. "Komt het tot een massasprint in Middelkerke, dan is Arnaud De Lie onze man. Maar ik verwacht een harde en zware koers. Ik denk dat veel teams daar baat bij hebben." "Het Belgisch kampioenschap is altijd onvoorspelbaar. Het is ook een atypisch deelnemersveld. Niet elke ploeg komt met zeven renners aan de start. Je hebt zondag blokken van 20 renners, 15 renners, 10 renners... Er zijn veel zaken waarmee je rekening moet houden van start tot finish. En om onze sponsor te vernoemen: het BK is en blijft een loterij. Hopelijk trekken we het winnende nummer." . Lotto Soudal "wil winnend nummer trekken in BK-loterij" Lotto Soudal kan zondag niet rekenen op de diensten van Thomas De Gendt en Victor Verschaeve. De andere Belgen tekenen wel present. Met Philippe Gilbert heeft het team de kampioen van 2011 en 2016 in de rangen. Voorts zijn Tim Wellens, Florian Vermeersch en sprinter Arnaud De Lie van de partij.

"Thomas De Gendt heeft nog te veel last aan de enkel. Hij reed wel het BK tijdrijden van afgelopen donderdag in zijn eigen Gavere, maar deed dat vooral om zijn fans te plezieren. Viktor Verschaeve is ook nog niet voldoende hersteld", meldde sportdirecteur Nikolas Maes.

"Komt het tot een massasprint in Middelkerke, dan is Arnaud De Lie onze man. Maar ik verwacht een harde en zware koers. Ik denk dat veel teams daar baat bij hebben."

"Het Belgisch kampioenschap is altijd onvoorspelbaar. Het is ook een atypisch deelnemersveld. Niet elke ploeg komt met zeven renners aan de start. Je hebt zondag blokken van 20 renners, 15 renners, 10 renners... Er zijn veel zaken waarmee je rekening moet houden van start tot finish. En om onze sponsor te vernoemen: het BK is en blijft een loterij. Hopelijk trekken we het winnende nummer."



clock 20:50 20 uur 50. Weemaes heeft de jongste maanden al bewezen dat hij rap is aan de eindmeet. Hans De Clerq, sportdirecteur Sport Vlaanderen-Baloise. Weemaes heeft de jongste maanden al bewezen dat hij rap is aan de eindmeet Hans De Clerq, sportdirecteur Sport Vlaanderen-Baloise

clock 20:45 20 uur 45. Sport Vlaanderen-Baloise rekent voor sprint op Sasha Weemaes. Sport Vlaanderen-Baloise kan zondag in het BK niet rekenen op Arne Marit, Aaron Verwilst, Tuur Dens en Gilles De Wilde, maar komt toch nog met zeventien renners aan de start. "Tuur Dens liep een sleutelbeenbreuk op, Gilles De Wilde is op de sukkel met gescheurde ligamenten, Arne Marit heeft knieproblemen en Aaron Verwilst heeft een variant van toxoplasmose", verduidelijkt sportdirecteur Hans De Clerq. "De grootste ploeg zijn we niet. Die eer is voor Alpecin-Fenix. Samen met het Development Team komen zij aan 21 renners. Ik denk niet dat de renners uit die twee ploegen tegen elkaar gaan rijden toch?" "De Moeren overleven zal cruciaal zijn. Ik volg de waaierapp voortdurend. Met wat ze nu voorspellen zal het daar niet breken, omdat de wind niet krachtig genoeg is." "Feit is wel dat de strook naar de Moeren wel voor nervositeit zal zorgen in het peloton. Breekt het daar toch, dan is het nog ver tot Middelkerke. Daar is er een super smalle strook op de zeedijk. Ook daar zal het er nerveus aan toe gaan. Eigenlijk verwacht ik toch een massasprint en dan denk ik meteen aan Tim Merlier als kandidaat winnaar. Wij spelen dan Sasha Weemaes uit, zeker nu Arne Marit er niet bij is." "Weemaes heeft de jongste maanden al bewezen dat hij rap is aan de eindmeet. Maar we hebben niet alleen Sasha. Wij hebben ook renners die oorlog onderweg kunnen maken. Ik denk dan aan Julian Mertens, Jenno Berckmoes, Sander De Pestel, Kenneth Van Rooy en Jens Reynders. We kunnen dus verschillende scenario's aan." . Sport Vlaanderen-Baloise rekent voor sprint op Sasha Weemaes Sport Vlaanderen-Baloise kan zondag in het BK niet rekenen op Arne Marit, Aaron Verwilst, Tuur Dens en Gilles De Wilde, maar komt toch nog met zeventien renners aan de start.

"Tuur Dens liep een sleutelbeenbreuk op, Gilles De Wilde is op de sukkel met gescheurde ligamenten, Arne Marit heeft knieproblemen en Aaron Verwilst heeft een variant van toxoplasmose", verduidelijkt sportdirecteur Hans De Clerq. "De grootste ploeg zijn we niet. Die eer is voor Alpecin-Fenix. Samen met het Development Team komen zij aan 21 renners. Ik denk niet dat de renners uit die twee ploegen tegen elkaar gaan rijden toch?"

"De Moeren overleven zal cruciaal zijn. Ik volg de waaierapp voortdurend. Met wat ze nu voorspellen zal het daar niet breken, omdat de wind niet krachtig genoeg is."

"Feit is wel dat de strook naar de Moeren wel voor nervositeit zal zorgen in het peloton. Breekt het daar toch, dan is het nog ver tot Middelkerke. Daar is er een super smalle strook op de zeedijk. Ook daar zal het er nerveus aan toe gaan. Eigenlijk verwacht ik toch een massasprint en dan denk ik meteen aan Tim Merlier als kandidaat winnaar. Wij spelen dan Sasha Weemaes uit, zeker nu Arne Marit er niet bij is."



"Weemaes heeft de jongste maanden al bewezen dat hij rap is aan de eindmeet. Maar we hebben niet alleen Sasha. Wij hebben ook renners die oorlog onderweg kunnen maken. Ik denk dan aan Julian Mertens, Jenno Berckmoes, Sander De Pestel, Kenneth Van Rooy en Jens Reynders. We kunnen dus verschillende scenario's aan."





clock 20:41 20 uur 41. Wij kunnen op alle fronten meespelen zondag. sportdirecteur Intermarché-Wanty-Gobert, Hilaire Van Der Schueren. Wij kunnen op alle fronten meespelen zondag sportdirecteur Intermarché-Wanty-Gobert, Hilaire Van Der Schueren