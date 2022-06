LIVE BK in Middelkerke: "We moeten niet zomaar uitgaan van een saaie koers en een sprint"

clock 09:31 09 uur 31. Alpecin-Fenix beschikt met Jasper Philipsen en Tim Merlier over twee sprinters. Twee hanen op één erf, dat werkt niet. Tenzij je goeie afspraken maakt. En Philipsen is momenteel de snelste renner van dit peloton. Radiocommentator Carl Berteele. Alpecin-Fenix beschikt met Jasper Philipsen en Tim Merlier over twee sprinters. Twee hanen op één erf, dat werkt niet. Tenzij je goeie afspraken maakt. En Philipsen is momenteel de snelste renner van dit peloton. Radiocommentator Carl Berteele

Een kermiskoers? Daar ga ik niet in mee. We moeten niet zomaar uitgaan van een saaie koers en een sprint. 208 kilometer, dat is wel een element. Vrijwel iedereen die start, denkt: ik kan die afstand aan. De zon schijnt en er is niet veel wind, maar als de renners zin hebben om te koersen, dan scheurt het toch wel eens. Er zijn genoeg elementen voor een attractieve koers. Radiocommentator Carl Berteele.

Geen 15, maar 14 renners van Lotto Soudal aan de start van het BK in Middelkerke. Sylvain Moniquet heeft positief getest op het coronavirus en moet in quarantaine. De 24-jarige Moniquet reed vorige week nog de Ronde van Zwitserland.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we duidelijke afspraken kunnen maken over Tim Merlier en mij als het een sprint wordt. Jasper Philipsen, Alpecin-Fenix.

Philipsen: "Hoop er niet te hard op, want dan is achteraf teleurstelling groot".

Een sprinter hebben we niet. Fabio Jakobsen is tot nader order geen Belg. Dus moeten we het anders zien aan te pakken. Wilfried Peeters, ploegleider Quick Step-Alpha Vinyl.

Quick-Step Alpha Vinyl kruipt in underdogpositie. Bij Quick Step-Alpha Vinyl ontbreken Mauri Vansevenant en Louis Vervaeke zondag. Dat maakt dat het team van Patrick Lefevere het tijdens het BK in Middelkerke met tien man moet stellen. Met Yves Lampaert brengt het wel de kampioen van 2018 aan de start. Ook van de partij zijn Remco Evenepoel, Dries Devenyns, Tim Declercq, Stijn Steels, Bert Van Lerberghe, Iljo Keisse, Pieter Serry, Stan Van Tricht en Ilan Van Wilder "Een sprinter hebben we niet. Fabio Jakobsen is tot nader order geen Belg. Dus moeten we het anders zien aan te pakken", zegt ploegleider Wilfried Peeters. "Dat Wout van Aert er niet bij is, zal niet veel veranderen aan de tactiek van Jumbo-Visma. Zij gingen anders toch maar starten met vier. Alpecin-Fenix zal de boel wel willen controleren, net als Lotto Soudal. Wij leveren zondag alvast niet de topfavoriet af, maar de koers moet altijd gereden worden." Evenepoel en Lampaert werkten donderdag wel een indrukwekkende tijdrit af. "Zondag is het een rit in lijn, geen tijdrit. Ik neem heel graag de underdogpositie aan. Natuurlijk verwacht men veel van onze ploeg, maar het initiatief zal toch van de andere ploegen moeten komen."

Lotto Soudal "wil winnend nummer trekken in BK-loterij". Lotto Soudal kan zondag niet rekenen op de diensten van Thomas De Gendt en Victor Verschaeve. De andere Belgen tekenen wel present. Met Philippe Gilbert heeft het team de kampioen van 2011 en 2016 in de rangen. Voorts zijn Tim Wellens, Florian Vermeersch en sprinter Arnaud De Lie van de partij. "Thomas De Gendt heeft nog te veel last aan de enkel. Hij reed wel het BK tijdrijden van afgelopen donderdag in zijn eigen Gavere, maar deed dat vooral om zijn fans te plezieren. Viktor Verschaeve is ook nog niet voldoende hersteld", meldde sportdirecteur Nikolas Maes. "Komt het tot een massasprint in Middelkerke, dan is Arnaud De Lie onze man. Maar ik verwacht een harde en zware koers. Ik denk dat veel teams daar baat bij hebben." "Het Belgisch kampioenschap is altijd onvoorspelbaar. Het is ook een atypisch deelnemersveld. Niet elke ploeg komt met zeven renners aan de start. Je hebt zondag blokken van 20 renners, 15 renners, 10 renners... Er zijn veel zaken waarmee je rekening moet houden van start tot finish. En om onze sponsor te vernoemen: het BK is en blijft een loterij. Hopelijk trekken we het winnende nummer."

Weemaes heeft de jongste maanden al bewezen dat hij rap is aan de eindmeet. Hans De Clerq, sportdirecteur Sport Vlaanderen-Baloise.

Sport Vlaanderen-Baloise rekent voor sprint op Sasha Weemaes. Sport Vlaanderen-Baloise kan zondag in het BK niet rekenen op Arne Marit, Aaron Verwilst, Tuur Dens en Gilles De Wilde, maar komt toch nog met zeventien renners aan de start. "Tuur Dens liep een sleutelbeenbreuk op, Gilles De Wilde is op de sukkel met gescheurde ligamenten, Arne Marit heeft knieproblemen en Aaron Verwilst heeft een variant van toxoplasmose", verduidelijkt sportdirecteur Hans De Clerq. "De grootste ploeg zijn we niet. Die eer is voor Alpecin-Fenix. Samen met het Development Team komen zij aan 21 renners. Ik denk niet dat de renners uit die twee ploegen tegen elkaar gaan rijden toch?" "De Moeren overleven zal cruciaal zijn. Ik volg de waaierapp voortdurend. Met wat ze nu voorspellen zal het daar niet breken, omdat de wind niet krachtig genoeg is." "Feit is wel dat de strook naar de Moeren wel voor nervositeit zal zorgen in het peloton. Breekt het daar toch, dan is het nog ver tot Middelkerke. Daar is er een super smalle strook op de zeedijk. Ook daar zal het er nerveus aan toe gaan. Eigenlijk verwacht ik toch een massasprint en dan denk ik meteen aan Tim Merlier als kandidaat winnaar. Wij spelen dan Sasha Weemaes uit, zeker nu Arne Marit er niet bij is." "Weemaes heeft de jongste maanden al bewezen dat hij rap is aan de eindmeet. Maar we hebben niet alleen Sasha. Wij hebben ook renners die oorlog onderweg kunnen maken. Ik denk dan aan Julian Mertens, Jenno Berckmoes, Sander De Pestel, Kenneth Van Rooy en Jens Reynders. We kunnen dus verschillende scenario's aan."

Wij kunnen op alle fronten meespelen zondag. sportdirecteur Intermarché-Wanty-Gobert, Hilaire Van Der Schueren.