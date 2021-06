Straks is er het BK wielrennen: om 12.05 u barst de strijd los in Waregem

09:27

09 uur 27. Kermiskoers? Dit BK zal zeker niet de geschiedenis ingaan als het zwaarste BK van de jongste jaren, of zo lijkt het toch op papier en voor de start van de titelstrijd. De organisatie tikt zowat alle plaatselijke trekpleisters aan en negeert de hellingen van de Vlaamse Ardennen. In de laatste van 3 lussen - de laatste 65 kilometer - liggen er wel twee bultjes en een kasseistrook, maar voor de kloeke Belgische profs moet dit een eitje zijn. Het onstabiele weer - wind en een eventuele bui - kan wel een stoorzender in de plannen betekenen. .