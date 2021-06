Straks BK tijdrijden: "Je weet nooit dat een olifant een haas vangt"

13:16 13 uur 16. Tokio. Nu Tokio toch ter sprake komt: ook voor Remco Evenepoel is dit zowat een generale repetitie voor de olympische tijdrit van woensdag 28 juli. In Japan bedraagt de afstand die dag 44,2 kilometer, het aantal hoogtemeters is wel niet te vergelijken. In Tokio telt het heuvelachtige circuit 846 hoogtemeters. Wat de temperatuur betreft, is dit wel al een aardige waardemeter. In Tokio zal de thermometer min of meer ontploffen, maar ook vandaag kan de Belgische warmte een impact hebben. . Tokio Nu Tokio toch ter sprake komt: ook voor Remco Evenepoel is dit zowat een generale repetitie voor de olympische tijdrit van woensdag 28 juli. In Japan bedraagt de afstand die dag 44,2 kilometer, het aantal hoogtemeters is wel niet te vergelijken. In Tokio telt het heuvelachtige circuit 846 hoogtemeters. Wat de temperatuur betreft, is dit wel al een aardige waardemeter. In Tokio zal de thermometer min of meer ontploffen, maar ook vandaag kan de Belgische warmte een impact hebben.

13:13 13 uur 13. Niet alleen in ons land staat deze week de nationale trui op het spel. Vandaag wordt ook in onder meer Nederland en Zwitserland het nationaal tijdritkampioenschap georganiseerd, andere landen zoals Frankrijk, Denemarken en Italië zijn morgen aan zet. Bij onze noorderburen is het vooral uitkijken naar hoe Tom Dumoulin presteert. De Nederlander is vorige week teruggekeerd in Zwitserland na een break en reed er al 2 tijdritten als examen voor Tokio, het hoofddoel van zijn rentree.

12:09 Aanmoedigingen voor Yves Lampaert. 12 uur 09. Aanmoedigingen voor Yves Lampaert

12:09 12 uur 09. Ik begrijp volkomen dat Wout zijn hoogtestage niet wil afbreken en nog enkele dagen wil trainen. Bondscoach Sven Vanthourenhout. Ik begrijp volkomen dat Wout zijn hoogtestage niet wil afbreken en nog enkele dagen wil trainen. Bondscoach Sven Vanthourenhout

12:07 12 uur 07. Geen 3 op een rij voor Wout van Aert. Zoek straks niet naar Wout van Aert, de winnaar van de voorbije twee edities. Na zijn blindedarmontsteking is Van Aert druk bezig met een inhaalbeweging richting de Tour en de Spelen. Hij blijft zo lang mogelijk op hoogtestage in Tignes en past voor het BK. Zondag neemt hij wel deel aan de wegrit.

11:59 11 uur 59. De route in Ingelmunster is ruim 12 kilometer lang. We gaan even buurten in Izegem, waar volgens thuisrijder Yves Lampaert een meer technische passage volgt. De tijdrit is overwegend vlak, maar met zijn parcourskennis wijst de West-Vlaming toch op de 4 bruggen die elk rondje telt. "Dat kan op het einde van de dag in de kleren kruipen", voorspelt hij. . De route in Ingelmunster is ruim 12 kilometer lang. We gaan even buurten in Izegem, waar volgens thuisrijder Yves Lampaert een meer technische passage volgt. De tijdrit is overwegend vlak, maar met zijn parcourskennis wijst de West-Vlaming toch op de 4 bruggen die elk rondje telt. "Dat kan op het einde van de dag in de kleren kruipen", voorspelt hij.

11:59 In de Ronde van België eindigde Lampaert op 2 tellen van Evenepoel in een korte tijdrit. 11 uur 59. In de Ronde van België eindigde Lampaert op 2 tellen van Evenepoel in een korte tijdrit

11:58 11 uur 58. Ik ben sterker in korte tijdritten, maar Walter Planckaert zei ooit: "Je weet nooit dat een olifant een haas pakt". Daar trek ik me aan op. Ik probeer mijn huid duur te verkopen. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) speelt een thuismatch.

11:55 11 uur 55. Op deze bloedhete dag kamperen de Belgische renners en rensters voor hun tijdrit in Ingelmunster, de achtertuin van Yves Lampaert. De vrouwen beginnen er om 13 u aan, Lotte Kopecky is de laatste vrouw aan de start om 14.24 u. Zij rijden 2 lussen, goed voor een totaal van net geen 25 kilometer. De mannen beginnen er om 14.56 u aan, Remco Evenepoel sluit de rij om 16.18 u. Ze klokken af na 3 rondjes, een totaal van 37,6 kilometer. . Op deze bloedhete dag kamperen de Belgische renners en rensters voor hun tijdrit in Ingelmunster, de achtertuin van Yves Lampaert. De vrouwen beginnen er om 13 u aan, Lotte Kopecky is de laatste vrouw aan de start om 14.24 u. Zij rijden 2 lussen, goed voor een totaal van net geen 25 kilometer. De mannen beginnen er om 14.56 u aan, Remco Evenepoel sluit de rij om 16.18 u. Ze klokken af na 3 rondjes, een totaal van 37,6 kilometer.

20:41 20 uur 41. Rode loper voor Remco Evenepoel? In Ingelmunster wordt woensdagnamiddag het BK tijdrijden afgewerkt. Titelverdediger Wout van Aert rekt zijn stage in Tignes zo lang mogelijk en past voor het BK. Remco Evenepoel is na zijn eindzege in de Baloise Belgium Tour topfavoriet. Op deze pagina hoeft u geen seconde te missen.