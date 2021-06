LIVESTREAM BK: Alpecin-Fenix jaagt op sterke kopgroep

15:37 15 uur 37. Als ze één keer doortrekken, zullen heel veel renners van de tweede rij lossen. . José De Cauwer. Als ze één keer doortrekken, zullen heel veel renners van de tweede rij lossen. José De Cauwer

15:36 15 uur 36. Voor initiatief ben je bij Campenaerts aan het juiste adres. Serry is de waakhond van Deceuninck-Quick Step. Wordt de fles stilaan ontkurkt? . Voor initiatief ben je bij Campenaerts aan het juiste adres. Serry is de waakhond van Deceuninck-Quick Step. Wordt de fles stilaan ontkurkt?

15:35 2'29". Het omgevingsbeeld verandert: we krijgen kasseien en smallere passages. De druk in het peloton houdt aan. Van Aert, Lampaert en Vanmarcke schuiven op. . 15 uur 35. 2'29" Het omgevingsbeeld verandert: we krijgen kasseien en smallere passages. De druk in het peloton houdt aan. Van Aert, Lampaert en Vanmarcke schuiven op.

15:31 15 uur 31. 4x 16 kilometer. Op deze achtbaan trekken we nu naar de oostelijke kant voor de plaatselijke rondes. Vooral bij de kasseien van de Herlegemstraat wordt het telkens drummen. . 4x 16 kilometer Op deze achtbaan trekken we nu naar de oostelijke kant voor de plaatselijke rondes. Vooral bij de kasseien van de Herlegemstraat wordt het telkens drummen.

15:28 15 uur 28. Crossers Toon Aerts en Eli Iserbyt presteerden vorige week voortreffelijk in de Ronde van België, hun collega Quinten Hermans is uiteindelijk niet aan de start verschenen vanmorgen. Ook Daan Soete en Laurens De Plus waren bij de late afhakers. . Crossers Toon Aerts en Eli Iserbyt presteerden vorige week voortreffelijk in de Ronde van België, hun collega Quinten Hermans is uiteindelijk niet aan de start verschenen vanmorgen. Ook Daan Soete en Laurens De Plus waren bij de late afhakers.

15:25 15 uur 25. Ook al is dit parcours geen col buiten categorie en ook al zit de wedstrijd al een tijdje op slot, bij de eerstvolgende serieuze versnelling zal een groot deel van het peloton al mogen inpakken. Onderschat vooral het gemiddelde niet: meer dan 46 km/u na meer dan 3 uur, dat is niet voor watjes. . Ook al is dit parcours geen col buiten categorie en ook al zit de wedstrijd al een tijdje op slot, bij de eerstvolgende serieuze versnelling zal een groot deel van het peloton al mogen inpakken. Onderschat vooral het gemiddelde niet: meer dan 46 km/u na meer dan 3 uur, dat is niet voor watjes.

15:22 15 uur 22. De snelheid in het peloton is momenteel indrukwekkend. Het is nog altijd een kloof van betekenis die ze moeten dichtrijden. . Renaat Schotte op de motor. De snelheid in het peloton is momenteel indrukwekkend. Het is nog altijd een kloof van betekenis die ze moeten dichtrijden. Renaat Schotte op de motor

15:19 15 uur 19. Wat moeten Stuyven, Van Avermaet, Van Aert en co denken van dit wedstrijdbeeld? Zij kunnen zich nu al enkele uren - na 3 uur bedraagt het gemiddelde 46,5 km/u - laten "meeglijden". Dit lijkt op papier gunstig, maar is het parcours wel selectief genoeg om straks nog iets te forceren? . Wat moeten Stuyven, Van Avermaet, Van Aert en co denken van dit wedstrijdbeeld? Zij kunnen zich nu al enkele uren - na 3 uur bedraagt het gemiddelde 46,5 km/u - laten "meeglijden". Dit lijkt op papier gunstig, maar is het parcours wel selectief genoeg om straks nog iets te forceren?

15:15 15 uur 15. Nog 78 kilometer en over 14 kilometer bereiken we de finaleronde, goed voor 4 x 16 kilometer met veel meer smalle wegen, het nodige bochtenwerk, een korte kasseistrook en 2 hellingen. . Nog 78 kilometer en over 14 kilometer bereiken we de finaleronde, goed voor 4 x 16 kilometer met veel meer smalle wegen, het nodige bochtenwerk, een korte kasseistrook en 2 hellingen.

15:10 15 uur 10. De Buyst neemt een nieuwe fiets na een lekke band. De Buyst neemt een nieuwe fiets na een lekke band

15:10 15 uur 10. Sport Vlaanderen-Baloise lijkt dus vol in te zetten op Sasha Weemaes. De 23-jarige Waaslander werd deze maand 3e in de Elfstedenronde en vorige zondag werd hij 7e in de slotrit in de Ronde van België. . Sport Vlaanderen-Baloise lijkt dus vol in te zetten op Sasha Weemaes. De 23-jarige Waaslander werd deze maand 3e in de Elfstedenronde en vorige zondag werd hij 7e in de slotrit in de Ronde van België.

15:07 4'19". Nog 96 kilometer en de tendens zet zich voort, maar het verval is nog lang niet spectaculair. Alpecin-Fenix en Sport Vlaanderen-Baloise stropen hun mouwen op. . 15 uur 07. 4'19" Nog 96 kilometer en de tendens zet zich voort, maar het verval is nog lang niet spectaculair. Alpecin-Fenix en Sport Vlaanderen-Baloise stropen hun mouwen op.

15:04 15 uur 04. Voor de renners die niet deelnemen aan de Tour is dit meestal de laatste koers van dit blok. Brent Van Moer en Tosh Van der Sande, allebei in de kopgroep, trekken wel naar Brest. Zij maken hun debuut in de Tour. . Voor de renners die niet deelnemen aan de Tour is dit meestal de laatste koers van dit blok. Brent Van Moer en Tosh Van der Sande, allebei in de kopgroep, trekken wel naar Brest. Zij maken hun debuut in de Tour.

15:02 15 uur 02. Er stond vanochtend wel wat wind, maar die is nu toch gemilderd. . Michel Wuyts . Er stond vanochtend wel wat wind, maar die is nu toch gemilderd. Michel Wuyts

14:58 14 uur 58. Mauri Vansevenant nam vorig jaar al deel aan het BK, maar met zijn 22 lentes heeft hij nog niet te veel ervaring in deze koers. Dat hoeft niets te betekenen, want bij zijn debuut in 2019 maakte Remco Evenepoel oorlog in Gent. Evenepoel was toen op pad met Jelle Wallays en Dries De Bondt. Die laatste was een blok aan het been. Met succes, want Tim Merlier sprintte uiteindelijk naar de driekleur. Kan Vansevenant vandaag een rol à la Evenepoel vertolken? . Mauri Vansevenant nam vorig jaar al deel aan het BK, maar met zijn 22 lentes heeft hij nog niet te veel ervaring in deze koers. Dat hoeft niets te betekenen, want bij zijn debuut in 2019 maakte Remco Evenepoel oorlog in Gent. Evenepoel was toen op pad met Jelle Wallays en Dries De Bondt. Die laatste was een blok aan het been. Met succes, want Tim Merlier sprintte uiteindelijk naar de driekleur. Kan Vansevenant vandaag een rol à la Evenepoel vertolken?