LIVE BK: Krijgen we een geanimeerd wedstrijdbegin bij de mannen?

Fase per fase

Na 30 kilometer meldt de wedstrijdradio dat er nog altijd geen witte rook is. Aan ontsnappingspogingen is er nochtans geen gebrek. Jasper De Plus beleeft het allemaal vanuit de staart van de groep: voor de derde keer roept hij zijn volgwagen op.

12:44 12 uur 44. Philippe Gilbert: "Op een BK heb ik al heel veel gezien: deze koers kun je moeilijk lezen".

12:44 12 uur 44. We hebben sterke renners, maar niemand kan bij ons met vertrouwen in zijn sprint naar de finish gaan. Philippe Gilbert (Lotto-Soudal).

12:43 12 uur 43. Ook al is hij 38 jaar, bij Lotto-Soudal rekenen ze uiteraard op Philippe Gilbert. In dit peloton is hij de enige landgenoot die al 2 titels op zijn palmares heeft.

12:41 12 uur 41. Erelijst BK. 2020 Dries De Bondt 2019 Tim Merlier 2018 Yves Lampaert 2017 Oliver Naesen 2016 Philippe Gilbert 2015 Preben Van Hecke 2014 Jens Debusschere 2013 Stijn Devolder 2012 Tom Boonen 2011 Philippe Gilbert.

2020 Dries De Bondt

2019 Tim Merlier 2018 Yves Lampaert 2017 Oliver Naesen 2016 Philippe Gilbert 2015 Preben Van Hecke 2014 Jens Debusschere 2013 Stijn Devolder 2012 Tom Boonen 2011 Philippe Gilbert



12:40 12 uur 40. Lotto-Soudal. Een van de grootste blokken is natuurlijk Lotto-Soudal, maar de voorbije jaren was het vaak doffe ellende na het BK. De nationale loterij triomfeerde voor het laatst in 2014 op een BK. Toen won Jens Debusschere.

12:37 12 uur 37. Deceuninck-Quick Step zat zonet nog even in de verdrukking, Tim Declercq verandert het geweer van schouder. Hij krijgt met Ludovic Robeet de winnaar van Nokere Koerse mee, maar het peloton zit hen op de hielen.

12:35 12 uur 35. Wout Van Aert: "Als de trui vandaag komt, zou dat een hele grote verrassing zijn voor mij".

12:35 12 uur 35. Ik denk dat ik nog niet op het niveau ben waar ik moet zijn. Er zijn veel factoren die ervoor zorgen dat ik hier niet perfect voorbereid aan de start sta. Wout van Aert (Jumbo-Visma).

12:34 12 uur 34. De exotische toets op deze deelnemerslijst komt van rugnummer 172, Mehdi Tigrine van Kuwait Cycling Team. Hij wordt nu al bij de gelosten gesignaleerd.

12:31 12 uur 31. Gruppo compatto. De poging van Bakelants en co was geen lang leven beschoren. Ook zij worden opgeslokt.

12:30 12 uur 30. Het zestal zal zeker de volgwagens van Alpecin-Fenix en Deceuninck-Quick Step prikkelen. We kunnen ons niet inbeelden dat ze zich zomaar neerleggen bij deze gang van zaken.

12:29 12 uur 29. Bij kilometerpaal 15 bundelen 6 renners hun krachten: Bakelants, Van Moer, Castrique, Ghys, Loockx, Campenaerts. Schoon volk!

12:25 12 uur 25. Dries De Bondt: "Wij hebben de snelste man, maar dat kan een voordeel én een nadeel zijn".

12:24 12 uur 24. Of ik kans maak? Ja! Een scenario zoals vorig jaar is zeer reëel. Het is gewoon een kwestie van er bij te zijn. Dries De Bondt (Alpecin-Fenix).

12:23 12 uur 23. Vorig jaar. Een BK is altijd een atypische koers. Vorig jaar lag die al verrassend snel in een beslissende plooi. Een groep van zo'n 20 renners reed weg en in het peloton raakte de jacht nooit goed genoeg georganiseerd. Dries De Bondt trad als sterkste vluchter naar voren.

12:20 12 uur 20. Na 8 kilometer worden de eerste brandjes geblust. Een hergroepering is in de maak.